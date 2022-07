Trump a cherché à dissimuler des plans pour la marche vers le Capitole, selon un panel

Tôt le lendemain matin, une fois la réunion terminée, M. Trump a publié le message sur Twitter exhortant ses partisans à venir à Washington le 6 janvier, en écrivant : « Soyez là, ce sera sauvage !

La réponse au message a été immédiate et électrique.

Il a été rapidement amplifié par d’éminents partisans de Trump avec des partisans influents, comme Alex Jones, l’impresario du média chargé de complot Infowars, et le podcasteur de droite Tim Pool.

Dans les coins les plus sombres d’Internet, les partisans de Trump sur des sites Web tels que TheDonald.win ont rapidement commencé à discuter d’apporter des menottes, des gilets pare-balles, des boucliers, des chauves-souris et du gaz poivré à Washington. D’autres ont parlé de commettre des actes de violence.

« Pourquoi ne pas simplement les tuer ? » une personne a écrit sur le forum de discussion 4chan. “Tous les derniers démocrates, jusqu’au dernier homme, femme et enfant ?”

Le tweet de M. Trump a également eu des effets significatifs dans le monde réel.

Quelques jours après sa publication, un groupe organisateur pro-Trump appelé Women for America First a changé ses plans pour organiser un rassemblement à Washington après l’investiture de M. Biden, déplaçant l’événement jusqu’au 6 janvier. À peu près au même moment, le comité a montré , l’éminent organisateur de Stop the Steal, Ali Alexander, a enregistré le site Web WildProtest.com, qui a fourni des informations sur de nombreuses manifestations à Washington le 6 janvier avec les heures, les lieux, les intervenants et des détails sur les transports.

M. Alexander a envoyé un texto à un associé le 5 janvier 2021, disant qu’il pensait que M. Trump allait « ordonner » à lui et à ses associés de marcher vers le Capitole, a montré le comité.