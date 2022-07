Trump a attaqué un agent des services secrets après le rejet du voyage au Capitole du 6 janvier

Mais elle a dit que lorsque Trump a mis fin à son rassemblement, il avait toujours l’impression de Meadows qu’il lui était toujours possible d’aller au Capitole et que cela se produirait probablement.

Trump voulait se rendre au Capitole ce jour-là après avoir pris la parole lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche devant des partisans, qu’il a exhortés à marcher avec lui au Congrès et à “se battre” contre la confirmation en cours de la victoire électorale du président Joe Biden.

“Alors une fois que le président était monté dans le véhicule avec Bobby, il pensait qu’ils montaient au Capitole, et quand Bobby lui avait relayé, on n’est pas vous n’avez pas les atouts pour le faire”, a déclaré Hutchinson. , citant ce qu’Ornato lui a dit plus tard.

Engel a dit à Trump: “” Ce n’est pas sûr. Nous retournons dans l’aile ouest “”, a déclaré Hutchinson.

“Le président a eu une réponse très forte et très en colère à cela. Tony l’a décrit comme étant en colère”, a-t-elle témoigné.

Trump a dit quelque chose comme : « ‘Je suis l’effing président, emmenez-moi au Capitole maintenant !’ ” a-t-elle témoigné.

Quand Engel a de nouveau refusé, Trump “a tendu la main vers l’avant du véhicule pour saisir le volant”, a-t-elle déclaré. “M. Engel a attrapé son bras et a dit:” Monsieur, vous devez retirer votre main du volant. Nous retournons à l’aile ouest. “

Trump “a ensuite utilisé sa main libre pour se précipiter vers Bobby Engel”, a déclaré Hutchinson.

Quand Onato a dit cela à Hutchinson, il a fait signe de ses mains vers sa clavicule, a-t-elle dit.

Hutchinson a également témoigné que lorsqu’elle a vu Engel assis à la Maison Blanche après l’incident, il avait l’air “quelque peu déconcerté” et “perdu”.

Plus tard mardi, Trump a nié le compte de Hutchinson et l’a critiquée dans une série de messages sur son site de médias sociaux.

“Sa fausse histoire selon laquelle j’ai essayé de saisir le volant de la limousine de la Maison Blanche afin de la diriger vers le bâtiment du Capitole est” malade “et frauduleuse, tout comme le comité de désélection lui-même – Il n’aurait même pas été possible de le faire une chose si ridicule”, a écrit Trump.