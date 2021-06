Trump a armé son pouvoir et ciblé ses ennemis. Rétablir l’état de droit.

Il y a près de 50 ans, John Dean a mis en garde contre « un cancer à la présidence ». Au cours des quatre dernières années, le cancer était le président. Donald Trump n’avait aucun respect pour nos lois, notre système de justice ou notre démocratie elle-même, et il était d’accord pour les détruire tous si cela servait ses objectifs personnels.

La révélation que le ministère de la Justice de Trump a secrètement saisi les données téléphoniques et électroniques de ses détracteurs, de ses ennemis politiques perçus et de personnes dont il doutait de la loyauté – y compris moi – correspond à un modèle plus large d’abus de l’état de droit à des fins personnelles. Trump a systématiquement érodé les garanties non partisanes conçues pour empêcher les abus de pouvoir.

Souvenez-vous, il a gracié ou commué les peines de ses acolytes criminels Roger Stone, Paul Manafort et Michael Flynn ; dans le cas de Flynn, son ministère de la Justice avait auparavant décidé d’abandonner l’affaire, même après que Flynn eut plaidé coupable à deux reprises. Le procureur général William Barr a délibérément induit le public en erreur quant au contenu du rapport de l’avocat spécial Robert Mueller sur les liens entre la campagne de Trump et la Russie. Et Trump a fait pression sur Barr et d’autres pour trouver une fraude inexistante lors de l’élection qui l’a évincé.

Toutes les mauvaises leçons de Nixon

Trump a toujours traité l’idée de justice avec mépris et ses procureurs généraux comme ses fixateurs personnels. Tout comme son prédécesseur et mentor presque destitué, Richard Nixon, Trump a cédé le pouvoir du gouvernement à ses ennemis sans aucun respect pour l’état de droit. Il semble qu’il ait retenu toutes les mauvaises leçons du mandat de Nixon.

Bulletin d’opinion de USA TODAY: Obtenez les meilleures informations et analyses dans votre boîte de réception.

Les présidents aident à donner le ton pour l’Amérique ; Trump a donné un ton d’intimidation et de machisme bidon qui persiste même après son éviction, alors que nous voyons des responsables de la santé publique menacés, des bouteilles jetées sur des joueurs de la NBA et la décence disparaître des campagnes – et même du sol de la Chambre.

Cela ne peut pas être la nouvelle normalité de l’Amérique. Et même les partisans de Trump devraient convenir que notre nation ne peut pas avoir un « grand frère » qui voit tout et brandit le gouvernement contre quiconque n’est pas d’accord.

Malgré les opinions politiques, s’il y a un point commun dans notre pays, c’est que c’est une ligne à ne pas franchir. Nous rejetons la dictature ; nous rejetons le régime permanent à parti unique. Nous n’accepterions pas ce genre de comportement corrompu et abusif de la part d’un maire ou d’un gouverneur, et nous ne devons pas l’accepter de la part d’un président.

Je ne suggère pas que moi – ou quelqu’un d’autre – soit interdit de surveillance légale s’il y a une raison probable de la poursuivre. Personne n’est au-dessus des lois, mais cette règle s’applique également à ceux qui appliquent la loi.

J’ai été membre de la commission du renseignement pendant près de sept ans, et lorsque des informations classifiées ont été divulguées avant que Trump n’accède au pouvoir, le président Adam Schiff et moi n’avons jamais été pris pour cible car il n’y avait aucune bonne raison de le faire. La différence est qu’une fois que Trump a pris le pouvoir, le président Schiff et moi avons aidé à mener les enquêtes sur ses liens politiques, personnels et financiers indéniablement inquiétants avec la Russie. Nous lui avons tenu tête, alors nous sommes devenus des cibles.

Terminer le travail de Mueller :Garland et le DOJ doivent enquêter sur Trump pour obstruction

Son militarisation des forces de l’ordre sortait directement des manuels des dictateurs et des despotes qu’il idolâtrait, et cela reste particulièrement préoccupant car lui et ses partisans pensent qu’il pourrait redevenir président. La prochaine fois, Trump (ou un autre président tout aussi corrompu mais plus compétent) pourrait ne pas attendre qu’une enquête du ministère de la Justice fournisse des preuves ; il pourrait simplement ordonner que les gens soient enfermés, selon son mantra de campagne « l’enfermer ».

Et utiliser le ministère de la Justice pour sonder ses opposants politiques n’est qu’un abus de plus parmi les nombreux Trump perpétrés contre notre nation. Il a tiré parti de l’aide étrangère pour contraindre un autre pays à produire de la saleté avec laquelle salir un adversaire électoral. Il a refusé de concéder une élection que ses propres personnes avaient jugée libre et juste, et il a incité à une résurrection contre notre démocratie.

La prochaine fois, la démocratie pourrait s’effondrer

Dans l’esprit de Trump, il n’y a rien de pire que d’être un perdant. Mais il est le plus grand perdant qui ait jamais siégé au bureau ovale, non pas parce qu’il a perdu les élections dans un glissement de terrain, mais parce qu’il a essayé si fort de saper notre démocratie et notre État de droit. Heureusement, notre démocratie et notre système de lois étaient trop forts pour lui – cette fois.

Hauteurs de corruption :Résolvez-vous après la commutation épouvantable de Roger Stone, ne laissez pas Donald Trump nous briser ni l’Amérique

Il ne doit pas y avoir de prochaine fois, donc ce que nous faisons ensuite est d’une importance cruciale. Le ministère de la Justice a correctement lancé une enquête de l’inspecteur général sur cet abus d’assignations visant les ennemis politiques de Trump, mais cela ne suffira pas. L’inspecteur général ne peut exiger la coopération que des employés actuels du ministère de la Justice, et non des anciens responsables de l’administration Trump tels que William Barr, Jeff Sessions et Rod Rosenstein. Faire en sorte que ces personnes soient enregistrées nécessitera une action du Congrès.

Malgré ses imperfections évidentes et graves, notre démocratie a prospéré depuis le jour où le président George Washington a quitté ses fonctions et a donné à notre pays sa première passation de pouvoir pacifique. Cette nation sera un endroit très différent si nous ne sommes pas tous solidaires maintenant et n’exigeons pas des réponses et des solutions pour ce qui s’est passé – et si nous nous unissons pour renforcer nos institutions afin que ces abus ne puissent plus jamais se reproduire.

Le représentant Eric Swalwell, D-Calif., est membre des comités du renseignement de la Chambre, de la justice et de la sécurité intérieure. Suivez-le sur Twitter à @RepSwalwell