Trump a appelé Biden un « r ***** mentale » et a cru Dems « serait le remplacer par Hillary ou Michelle Obama, » revendications livre

DONALD Trump a furieusement qualifié Joe Biden de « r***** mental » lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était battu par l’actuel président dans les premiers sondages pendant la course aux élections, selon un nouveau livre.

Il a également été affirmé que l’ex-président était convaincu que les démocrates « voleraient » la victoire à l’investiture à Biden « enclin à la gaffe » et proposeraient plutôt Hillary Clinton ou Michelle Obama.

Donald Trump aurait été convaincu que les démocrates remplaceraient Biden par Hillary Clinton ou Michelle Obama Crédit : Reuters

On prétend que Trump a qualifié Joe Biden de » r ***** mental « Crédit : Splash

Dans le prochain livre Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost, le journaliste du Wall Street Journal Michael Bender a fait une série de révélations apparentes sur l’échec de la candidature de Trump à la réélection.

Bender affirme qu’alors que Trump s’indignait de son classement dans les premiers sondages, il a interrompu « une réunion politique dans le bureau ovale pour demander: » Comment est-ce que je perds dans les sondages contre un r***** mental? « », rapporte Vanity Équitable.

Trump aurait également été « obsédé » par une théorie selon laquelle le Parti démocrate complotait pour remplacer Biden et le remplacer par Clinton ou Obama l’été dernier.

Dans son livre – dont la sortie est prévue le 10 août – Bender affirme que la source qui a déclenché cette théorie apparente était l’ancien conseiller de Clinton à la Maison Blanche, Dick Morris.

Bender dit que Morris « conseillait discrètement Trump » l’année dernière.

« Dick Morris a dit à Trump que Biden était trop vieux et trop enclin aux gaffes pour être le candidat », écrit Bender dans le livre.

« D’autres ont déclaré que le présentateur de Fox News, Sean Hannity, craignait que Biden ne s’effondre sous une attaque soutenue de Trump. »

journaliste Maison Blanche Bender affirme également que Trump « regrettait » sa stratégie d’attaque au cours de la première étape du primaire démocratique.

Trump aurait pensé que les dirigeants démocrates allaient «voler la victoire de Biden» et nommeraient à la place Hillary Clinton Crédit : Getty

L’ex-président pensait que Michelle Obama pourrait remplacer Biden en tant que candidat, affirme-t-on Crédit : AP

Il écrit: « Le président, quant à lui, était souvent plaint que sa première attaque (Elizabeth) Warren avait endommagé sa candidature présidentielle, qu’il regrettait parce qu’il lui considéré comme un adversaire plus facile que Biden.

« Maintenant, il craignait qu’un gros blitz d’annonces d’attaque n’accélère le complot secret ourdi par les démocrates, et son esprit s’est précipité avec qui ils pourraient sélectionner à la place de Biden. »

C’était lors d’une réunion qui s’est tenue quelques semaines seulement après que le coronavirus a commencé à déferler sur l’Amérique, a déclaré Trump aux conseillers de sa théorie – avec un rapide pour l’arrêter, affirme Bender.

Il écrit dans son livre que Trump a dit à son entourage que la direction démocrate « se rendrait compte que (Biden est) vieux » et « le priverait de la victoire principale » et « la donnerait à quelqu’un d’autre ».

« Ils vont le donner à Hillary, ou ils vont le donner à Michelle Obama », aurait déclaré Trump.

Trump l’avait apparemment « cité comme une raison de suspendre les dépenses lourdes contre Biden plus tôt dans le mois ».

Bender affirme également que le sondeur de la campagne Trump, Tony Fabrizio « a consacré presque une page entière d’un mémo urgent de trois pages à dénouer le complot selon lequel les démocrates voleraient la nomination de Biden ».

Fabrizio aurait écrit dans la note: « Je sais qu’il y a une certaine inquiétude (avec laquelle je ne suis pas d’accord) que si nous poursuivons Biden trop tôt, nous pouvons l’effondrer, et les démocrates le remplaceront lors de leur convention.

Le livre de Bender devrait sortir le 10 août Crédit : Douze

Le journaliste du WSJ à la Maison Blanche, Michael Bender, affirme que Trump « a hésité face à une première attaque éclair de publicités » Crédit : @MichaelCBender/Twitter

« Je sais que POTUS a tendance à partager cette opinion. Mais qu’ils puissent ou non le voler à Biden devient rapidement un point discutable. Et peut-être que POTUS a besoin de voir et de comprendre la chronologie qui suit. »

Bender écrit dans son livre que le sondeur « visait à démystifier » la théorie en « décrivant les primaires démocrates restantes, dans lesquelles Biden n’avait aucun challenger important, et les calculs des délégués pour obtenir la nomination ».

Le livre est dit de présenter un « compte profondément rapporté de la campagne présidentielle 2020 qui détaille comment le juge Donald Trump est devenu le premier opérateur historique en trois décennies à perdre sa réélection et la seule dont la défaite a abouti à une insurrection violente. »

Bender a interviewé plus de 150 personnes pour cela, y compris Trump lui-même.

Cela vient après que Trump a promis de reprendre le pays à Biden « radical » alors qu’il affirmait que les États-Unis étaient « détruits et humiliés » sur la scène mondiale lors d’un discours samedi.

L’ancien président a rallié la foule à la convention de l’État républicain de Caroline du Nord lors de sa première allocution télévisée en plus de trois mois.

Trump a utilisé le discours pour critiquer Biden sur l’immigration et pour « s’incliner devant la Chine » au cours de ses quatre premiers mois au pouvoir.

« Pouvons-nous prendre ça ? » » a-t-il demandé à la foule alors qu’il s’en prenait aux démocrates « vicieux ».

Trump aurait l’intention de se présenter pour être réélu en 2024 Crédit : Getty

« Ils sont violents. Ils détestent notre pays et ils ont de mauvaises politiques », a-t-il poursuivi.

« De mauvaises, mauvaises choses nous arrivent peut-être comme jamais auparavant.

« Alors que nous nous réunissons ce soir, le pays est en train d’être détruit sous nos propres yeux. »

On prétend que Trump prépare déjà le terrain pour se présenter à nouveau à la présidence en 2024.

Plusieurs collaborateurs et proches collaborateurs ont laissé entendre qu’il ferait campagne pour revenir à la Maison Blanche et ferait une annonce à ce sujet bientôt.

La Constitution permet à un président défait d’un mandat de se représenter, comme Grover Cleveland l’a fait avec succès en 1892.

Et les partisans disent que personne dans le parti républicain n’est aussi bien placé pour lutter contre les élections dans quatre ans.

Trump – qui aura alors 78 ans – continue d’affirmer sans preuve qu’il est victime d’une fraude électorale géante.

Mais malgré cela, des sources proches de lui dire qu’il a l’intention de faire un retour politique en 2024.

L’ancien assistant de Trump, Josh Whitehouse, a déclaré à Wtol: « Il prépare définitivement le terrain, gardant sa poudre sèche pour une course.

« Je n’attendrais rien de moins, sachant qui il est et ayant travaillé pour lui pendant si longtemps. »

Dans un signe qu’il cherche à conserver son emprise sur le Parti républicain, Trump prévoit de reprendre ses rassemblements politiques bruyants dans les semaines à venir.