Trump a allégué que les co-conspirateurs n’ont jamais été payés par l’équipe Trump

Plusieurs des avocats qui ont dirigé les efforts frénétiques du président Donald Trump pour annuler les résultats des élections de 2020 ont tenté, en vain, de percevoir un paiement pour le travail qu’ils ont accompli pour l’opération politique de Trump, selon des témoignages d’enquêteurs du Congrès et des archives de la Commission électorale fédérale. Et ce malgré le fait que leurs poursuites et leurs fausses allégations d’ingérence électorale ont aidé la campagne Trump et les comités alliés à collecter 250 millions de dollars dans les semaines qui ont suivi le vote de novembre, a déclaré le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier dans son rapport final. Parmi eux se trouvait l’allié le plus proche de Trump, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani. Trump et Giuliani avaient un accord de poignée de main selon lequel Giuliani et son équipe seraient payés par l’opération politique Trump pour leur travail post-électoral, selon Timothy Parlatore, avocat de l’allié de longue date de Giuliani, Bernard Kerik. Mais la campagne Trump et ses comités affiliés n’ont finalement pas honoré cet engagement, selon les dossiers de financement de la campagne. Les dossiers montrent que les entreprises de Giuliani n’ont été remboursées que pour les voyages et non les 20 000 dollars par jour qu’il a demandé à être payés. Parlatore a également déclaré à CNBC que l’opération Giuliani n’avait jamais été rémunérée pour son travail. Selon Parlatore, le non-paiement de Giuliani et de son équipe a été évoqué la semaine dernière lors d’un entretien privé entre les procureurs de l’équipe de l’avocat spécial Jack Smith et Kerik, membre de l’équipe de Giuliani fin 2020. « Les avocats et les cabinets d’avocats qui n’ont pas fait de conneries ont été payés beaucoup d’argent et les gens qui ont travaillé comme des fous n’ont rien eu », Kerik s’est plaint dans un tweet de 2021. Bob Costello, l’avocat de Giuliani, a refusé de commenter davantage l’accord, citant des conversations privilégiées entre son client et le président Trump de l’époque. Trump a une longue histoire de non-paiement de ses factures. Mais la révélation qu’il a probablement raidi Giuliani, un ami de longue date, est d’autant plus frappante qu’une grande partie du travail effectué par Giuliani pour l’opération Trump est détaillée dans un vaste acte d’accusation RICO en Géorgie publié lundi, dans lequel Giuliani est co-accusé. aux côtés de Trump et de 17 autres personnes. L’acte d’accusation détaille les voyages effectués par Giuliani, les appels téléphoniques qu’il a passés et les réunions auxquelles il a assisté, le tout au service de ce que les procureurs disent être un complot criminel visant à annuler les élections. Criminel ou non, ce qui est incontestable, c’est que Giuliani et son équipe ont fait beaucoup de travail juridique et de relations publiques pour Trump. Pendant plus de deux mois, Giuliani a été le visage public des défis électoraux de Trump, qui ont finalement échoué. Néanmoins, ces défis ont aidé Trump et ses alliés à collecter 250 millions de dollars sans précédent auprès de petits donateurs dans les semaines qui ont suivi les élections de novembre, selon le rapport final du congrès par le comité restreint de la Chambre lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. L’argent est venu en réponse à d’innombrables appels de fonds qui affirmaient qu’il était nécessaire pour financer les contestations électorales de Trump devant les tribunaux. Pourtant, au lieu de payer les avocats qui ont tenté en vain d’annuler sa perte, l’argent est allé au PAC de Trump, Save America.

Selon au rapport final du comité restreint de la Chambre, « Après avoir collecté 250 millions de dollars sur de fausses allégations de fraude électorale, principalement de la part de petits donateurs, le président Trump ne l’a pas dépensé pour lutter contre une élection qu’il savait avoir perdue. » L’ensemble du réseau politique de Trump, y compris ses comités conjoints de collecte de fonds, a dépensé plus de 47 millions de dollars combinés du début de 2020 à la fin de 2021 en frais juridiques, selon un rapport par OpenSecrets. Aujourd’hui, cet argent collecté par l’opération politique de Trump aide plutôt Trump à payer ses propres factures juridiques dans les affaires pénales contre lui. Le PAC Save America de Trump a dépensé plus de 20 millions de dollars au cours du seul premier semestre de l’année en frais juridiques alors que le président faisait face aux deux premiers de ses quatre actes d’accusation. Le PAC a commencé la seconde moitié de l’année avec seulement environ 3 millions de dollars en espèces.

Giuliani n’est pas le seul non inculpé co-conspirateur dans l’affaire électorale du conseil spécial qui s’est fait raidir par l’opération Trump. Les dossiers de la Commission électorale fédérale et les témoignages des audiences du comité restreint de la Chambre le 6 janvier révèlent qu’aucun des avocats du secteur privé identifiés – mais non inculpés – dans cette affaire n’a été payé pour son travail post-électoral: pas Sidney Powell, Kenneth Chesebro ou John Eastmann. Giuliani et Eastman voulaient une combinaison de remboursements et de paiements, mais les dossiers montrent qu’ils n’ont pratiquement rien reçu de cet argent. Powell a dû se tourner vers son propre cabinet d’avocats pour payer ses bénévoles. Pendant tout ce temps, l’équipe Trump a collecté des centaines de millions de dollars grâce aux fausses allégations de fraude électorale que Powell et Giuliani ont promues à la télévision et devant les tribunaux. Chesebro, pour sa part, a déclaré au comité de la Chambre que le travail qu’il a effectué pour l’équipe Trump était pro bono. Lundi, les quatre avocats sont entrés dans une nouvelle phase de leur relation juridique avec Trump, lorsqu’ils ont été inculpés à ses côtés dans l’affaire Georgia RICO. Giuliani, Chesebro, Powell et Eastman figuraient parmi plus d’une douzaine d’autres coaccusés dans l’acte d’accusation porté contre Trump en Géorgie pour avoir tenté d’annuler illégalement les résultats des élections de 2020 dans l’État et ailleurs.

Giuliani voulait 20 000 $ par jour

Matthew Morgan, un avocat électoral pour la campagne Trump, a rappelé au comité restreint de la Chambre en 2022 que Giuliani avait demandé 20 000 dollars par jour à l’opération politique Trump pour lutter contre les résultats des élections. Travaillant cinq jours par semaine pendant deux mois, novembre et décembre 2020, cela aurait représenté environ 800 000 $ en frais juridiques. Mais Giuliani ne l’a jamais compris. Selon les archives fédérales, deux sociétés liées à l’ancien maire de New York ont ​​​​obtenu environ 100 000 $ en frais de voyage et en remboursements de l’opération Trump. L’entreprise de Kerik a reçu environ 85 000 $ pour les dépenses liées au voyage, selon les dossiers. Mais pas un sou de plus de l’équipe Trump pour leurs services.

Eastman voulait des remboursements et un paiement

L’avocat conservateur de longue date John Eastman a joué un rôle présumé dans la tentative de blocage de la certification des résultats des élections de 2020.

Morgan a déclaré au comité restreint de la Chambre que lorsque Eastman est officiellement arrivé à bord en décembre, il l’a fait sur une base volontaire, mais il a demandé que ses dépenses soient remboursées par l’équipe de Trump. Les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent qu’Eastman n’a pas reçu directement un seul remboursement de la campagne de Trump, malgré cet accord. Peu de temps après le 6 janvier 2021, Eastman a demandé un paiement « pour services rendus », selon le témoignage de Morgan au comité restreint. Bien que Morgan ne se souvienne pas du montant demandé par Eastman, il a déclaré qu’il croyait comprendre que « les services demandés concernaient la totalité de tout le travail qu’il avait effectué pour la campagne ». Morgan a déclaré au comité qu’il avait envoyé la demande à un autre conseiller juridique de la campagne Trump, Justin Clark. Les dossiers de la FEC montrent qu’aucun paiement n’a jamais été effectué par l’un des comités de Trump à Eastman. Les avocats d’Eastman ont refusé de commenter. Le fait que ni Giuliani ni Eastman n’aient été payés reflétait également une profonde fracture apparue après l’élection entre les meilleurs membres du personnel de la campagne officielle de Trump et le petit groupe d’avocats poussant des théories marginales sur la façon dont Trump pourrait annuler sa perte. Un groupe de chefs de campagne et d’esprits juridiques de Trump, parfois appelés « Team Normal », a repoussé les théories du complot colportées par les avocats extérieurs. En fin de compte, ce sont les membres de « Team Normal » qui ont eu leur mot à dire dans les cordons de la bourse de la campagne. Clark a raconté plus tard un e-mail qu’il avait reçu la veille de Noël 2020 d’associés de Giuliani, demandant un paiement. « Ce que j’en pense, c’est que je pense que ces gars relevaient directement de M. Giuliani, et quand est venu le temps d’être payé, ils se tournaient vers moi pour obtenir de l’argent, et je n’ai jamais été en mesure d’être prêt à juste écrivez des chèques aux gens … nous n’allons pas simplement brûler de l’argent pour faire des choses », a déclaré Clark au comité de la Chambre. Un avocat de Clark a refusé de commenter.

Powell a payé le personnel par l’intermédiaire de sa propre entreprise