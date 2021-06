Trump a agi à titre officiel en niant l’allégation de viol

WASHINGTON – Le ministère de la Justice de l’administration Biden cherche à défendre l’ancien président Donald Trump dans un procès en diffamation intenté par un ancien chroniqueur qui a accusé Trump de l’avoir violée il y a plus de 20 ans.

Les avocats du ministère de la Justice ont fait valoir dans des documents judiciaires déposés lundi soir que Trump avait agi à titre officiel lorsqu’il a déclaré que E. Jean Carroll avait menti au sujet du viol pour augmenter les ventes de ses mémoires.

« Parler au public et à la presse sur des questions d’intérêt public fait sans aucun doute partie du travail d’un élu. Les tribunaux ont ainsi constamment et à plusieurs reprises jugé que les déclarations prétendument diffamatoires faites dans ce contexte relevaient de l’emploi des élus – y compris lorsque des déclarations ont été incités par des enquêtes de presse sur la vie privée du fonctionnaire », ont écrit les avocats.

La décision de défendre l’ancien président dans un procès découlant d’un incident présumé dans sa vie privée signifie que les contribuables pourraient payer la facture si Carroll obtient des dommages-intérêts. Cela pourrait également être considéré comme un écart par rapport aux remarques de Biden avant son entrée en fonction. Au cours de la campagne, Biden a accusé Trump d’utiliser le ministère de la Justice pour faire avancer ses intérêts personnels et politiques.

Carroll, une ancienne rédactrice du magazine Elle, a accusé Trump de l’avoir violée à Bergdorf Goodman, un grand magasin de luxe de New York, au milieu des années 90. Elle a rendu publique son allégation en 2019 avant la publication de ses mémoires qui détaillaient l’agression présumée.

Dix-neuf femmes, dont Carroll, ont accusé Trump d’inconduite sexuelle.

Trump, en réponse aux affirmations de Carroll, a déclaré qu’elle n’était pas son type et que les mémoires « devraient être vendues dans la section fiction ». Carroll a ensuite poursuivi Trump pour diffamation devant le tribunal de l’État de New York, arguant que l’ancien président avait non seulement menti au sujet de son viol, mais avait également sali sa personnalité dans la presse nationale.

Après qu’un juge d’État a rejeté les demandes d’immunité de Trump, le ministère de la Justice sous son administration a cherché à défendre l’ancien président, ce qui porterait l’affaire devant un tribunal fédéral, les États-Unis remplaçant Trump en tant que défendeur.

Cette décision, intervenue alors que l’ancien procureur général William Barr faisait face à des allégations selon lesquelles il utilisait le ministère de la Justice pour défendre et protéger Trump, était considérée comme un effort pour protéger l’ancien président d’une action en justice potentiellement dommageable au milieu d’une campagne de réélection.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a bloqué en octobre les efforts d’intervention, rejetant l’argument du gouvernement selon lequel Trump agissait à titre officiel lorsqu’il a dénigré Carroll.

« Les faits incontestés démontrent que le président Trump n’a pas agi dans l’accomplissement de ses devoirs envers un employeur défendable lorsqu’il a fait les déclarations en cause (…). l’intérêt public en vertu de sa fonction », a écrit Kaplan dans sa décision.

Faisant appel de la décision, le ministère de la Justice a déclaré que le raisonnement de Kaplan était « erroné » et a fait valoir que la loi Westfall, qui permet aux réclamations en responsabilité civile des États contre des employés fédéraux d’être renvoyées devant un tribunal fédéral – avec les États-Unis comme défendeur – s’applique à Trump.

« La réponse du président Trump de l’époque aux graves allégations d’agression sexuelle de Mme Carroll comprenait des déclarations qui remettaient en question sa crédibilité en des termes grossiers et irrespectueux », ont fait valoir les avocats du ministère de la Justice. « Mais cette affaire ne concerne pas la question de savoir si la réponse de M. Trump était appropriée. Elle ne dépend pas non plus de la véracité des allégations de Mme Carroll. »

Au lieu de cela, l’affaire représente des questions « qui impliquent les intérêts institutionnels du gouvernement fédéral », ont fait valoir les avocats. La loi Westfall s’applique largement à tous les employés fédéraux et « rien dans le texte, l’objet ou l’historique des lois ne suggère qu’ils exemptent de leur couverture le président des États-Unis ».

L’affaire est l’une des nombreuses poursuites et enquêtes auxquelles Trump est confronté. L’ancien candidat « Apprenti » Summer Zervos, qui a accusé Trump de l’avoir embrassé et tripoté à plusieurs reprises une décennie plus tôt, a déposé une plainte en diffamation similaire à New York.

Contribution : Kevin Johnson, USA TODAY, et Associated Press