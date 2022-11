Trump a accueilli un négationniste de l’Holocauste au domaine de Mar-a-Lago lors d’une visite avec Kanye West, une semaine après l’annonce de la course 2024

L’ancien président américain Donald Trump a accueilli le nationaliste blanc et négationniste de l’Holocauste Nick Fuentes et le rappeur Kanye West dans son domaine de Mar-a-Lago cette semaine, démontrant sa volonté continue de s’associer à des personnalités qui ont des opinions antisémites bien médiatisées alors qu’il se lance dans une autre Maison Blanche Cours.

West, qui a légalement changé son nom en Ye, a publié jeudi une vidéo sur Twitter dans laquelle il affirmait que Trump “est vraiment impressionné par Fuentes”, qui a fait à plusieurs reprises des commentaires antisémites et racistes comme l’a relaté la Ligue anti-diffamation.

Fuentes, a déclaré West dans la vidéo Twitter, “est en fait un loyaliste” à Trump, contrairement à d’autres qui, selon lui, ont abandonné l’ancien président après les élections de 2020.

Dans une conversation par SMS tweetée par West jeudi, lui et Fuentes ont déclaré avoir tous deux rencontré l’ancien président. Une source a confirmé le dîner de CNN Trump avec Fuentes et West, qui ont été plongés dans la controverse après avoir répété des théories du complot antisémites et fait d’autres affirmations offensantes lors d’une apparition sur un podcast en octobre.

Trump a reconnu le dîner dans un article sur Truth Social Friday en déclarant: “La semaine dernière, Kanye West m’a appelé pour dîner à Mar-a-Lago. Peu de temps après, il s’est présenté de manière inattendue avec trois de ses amis, dont je ne savais rien. . Nous avons dîné le mardi soir avec de nombreux membres présents sur la terrasse arrière. Le dîner a été rapide et sans incident. Ils sont ensuite partis pour l’aéroport.

Les récentes remarques antisémites de West ont poussé les entreprises auxquelles il était affilié – dont Adidas et Balenciaga – à rompre leurs relations avec lui. Il a fait de nombreuses déclarations incendiaires au fil des ans, y compris des affirmations selon lesquelles l’esclavage était un “choix” et que “le racisme est un concept daté”.

La Ligue anti-diffamation a identifié Fuentes comme un suprématiste blanc et il a été banni de la plupart des principales plateformes de médias sociaux pour sa rhétorique nationaliste blanche. Fuentes était présent sur le terrain du Capitole américain le 6 janvier 2021 et il a promu les allégations non fondées de Trump concernant la fraude lors des élections de 2020. Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur les événements du 6 janvier a délivré une assignation à Fuentes en janvier.

Ouest tweeté tard mardi soir qu’il avait fait attendre Trump lors de sa première visite à Mar-a-Lago en raison de la pluie et de la circulation. Et Right Wing Watch, un projet du groupe de gauche People for the American Way, a publié mardi des images de West et Fuentes traversant ensemble l’aéroport de Miami. Cette séquence a été incluse dans la vidéo que West a publiée sur Twitter.



Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.