Trump a accordé une caution de 200 000 $ en Géorgie et a ordonné de ne pas faire de menaces « directes ou indirectes » sur les réseaux sociaux

Ancien président Donald Trump restera libre sous caution de 200 000 $ après son arrestation officielle et son incarcération Comté de Fulton, Géorgie plus tard cette semaine, selon des documents judiciaires.

Selon une ordonnance de consentement signée par le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, l’avocat de M. Trump et le bureau du procureur du comté de Fulton, la caution de M. Trump a été fixée à 80 000 $ pour l’unique accusation à laquelle il fait face pour avoir enfreint la loi géorgienne sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs, plus 10 000 $ supplémentaires pour chacun des 12 chefs d’accusation auxquels il fait face pour complot criminel, sollicitation criminelle, dépôt de faux documents et fausses déclarations.

La caution de 80 000 $ qui a été fixée pour M. Trump sur son accusation de RICO est quatre fois plus élevée que celle demandée à son co-conspirateur et co-accusé présumé, l’ancien professeur de droit en disgrâce John Eastman.

Une ordonnance de consentement similaire a fixé la caution de M. Eastman à 100 000 $ – 20 000 $ sur l’accusation RICO et 10 000 $ pour huit accusations supplémentaires.

M. Trump et M. Eastman sont tous deux tenus de déposer 10% de leurs montants de caution respectifs et seront mandatés pour faire des rapports mensuels aux responsables de la supervision préalable au procès du comté de Fulton.

Comme conditions de libération, tous deux ont reçu l’ordre de ne pas « violer les lois de cet État, les lois de tout autre État, les lois des États-Unis d’Amérique ou toute autre loi locale » comme condition de leur libération, et ont mis en garde contre accomplissant tout «acte visant à intimider toute personne dont il sait qu’elle est un codéfendeur ou un témoin dans cette affaire ou à entraver de toute autre manière l’administration de la justice».

Il leur était en outre interdit de communiquer « de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, sur les faits de cette affaire… sauf par l’intermédiaire de son avocat » avec tout coaccusé ou toute personne connue pour être un témoin dans l’affaire contre eux.

Mais l’ordonnance de consentement de M. Trump comprend plusieurs autres dispositions qui semblent adaptées à l’histoire de l’ex-président d’attaquer tout opposant perçu – légal ou politique – sur son réseaux sociaux plate-forme et dans les déclarations publiques.

Dans ses conditions de libération, M. Trump a reçu l’ordre de « ne faire aucune menace directe ou indirecte de quelque nature que ce soit » contre ses coaccusés, tout témoin dans l’affaire – y compris les 30 co-conspirateurs non inculpés décrits dans l’acte d’accusation contre lui – ou toute victime.

L’ancien président, mis en accusation à deux reprises et quadruple inculpé, s’est également vu interdire de faire toute « menace directe ou indirecte de quelque nature que ce soit contre la communauté ou contre tout bien de la communauté », et a averti que ces restrictions à son encontre incluent « des publications sur les réseaux sociaux ou republier des publications faites par un autre individu sur les réseaux sociaux ».

Ses co-accusés incluent son ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows ; l’ancien maire de New York, Rudolph Giuliani ; les avocats Jenna Ellis et Sidney Powel ; l’ancien professeur de droit John Eastman; l’avocat de la campagne Trump, Ken Cheseboro ; et l’ancien fonctionnaire du ministère de la Justice, Jeffrey Clark.

Chacun est accusé d’avoir enfreint le statut RICO de Géorgie, qui s’inspire d’une loi fédérale promulguée pour lutter contre le crime organisé italo-américain dans les années 1970.

De plus, M. Trump fait face à 12 autres chefs d’accusation, notamment: complot en vue de se faire passer pour un agent public, deux chefs de complot en vue de commettre un faux, deux chefs de complot en vue de faire de fausses déclarations sous serment, deux chefs de complot en vue de déposer de faux documents, deux chefs de sollicitation d’un officier public, production de faux documents, complot en vue de solliciter de fausses déclarations et fausses déclarations.

Chacun des coaccusés – y compris M. Trump – devait être arrêté et réservé par le bureau du shérif du comté de Fulton avant midi le vendredi 25 août. L’ancien président aurait prévu de se rendre jeudi au plus tôt.