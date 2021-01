WASHINGTON (AP) – Les jours de mandat du président Donald Trump sont comptés. Mais il a déjà cessé de faire une grande partie de son travail.

Au cours des trois dernières semaines, une bombe a explosé dans une grande ville et le président n’a rien dit à ce sujet. Le coronavirus a atteint de nouveaux niveaux horribles de maladies et de décès aux États-Unis sans que Trump reconnaisse les terribles jalons. Une foule violente incitée par les propres mots du président a scandé le lynchage de Mike Pence au Capitole américain et Trump n’a fait aucun effort pour contacter son vice-président.

Trump n’a ordonné que tardivement aux drapeaux de flotter à la moitié du personnel pour honorer un officier qui a donné sa vie à la défense du Capitole, et ne pouvait pas se donner la peine de décrire les actions de l’officier.

Les transgressions, grandes et petites – des normes, du leadership, de la décence humaine – ont jeté un voile sur ses derniers jours au pouvoir et, de l’avis même de conseillers proches s’exprimant en privé, ont taché de manière indélébile son héritage. Une demi-douzaine de responsables de l’administration actuelle ont exprimé leur consternation face à l’action du président ces dernières semaines, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car ils travaillent toujours pour Trump.

«Même après avoir perdu les élections, le président Trump a eu l’occasion de quitter la Maison Blanche la tête haute, célébrant des réalisations telles que le vaccin COVID-19, les progrès au Moyen-Orient et la dynamique économie pré-pandémique alimentée par la réforme fiscale, », A déclaré Michael Steel, agent du GOP, ancien assistant de l’ancien président de la Chambre, John Boehner.

« Au lieu de cela, il a choisi de se vautrer dans l’illusion et les griefs, et – en conséquence – les images déterminantes de sa présidence seront une foule sanglante et meurtrière pillant la cathédrale de notre démocratie, le Capitole des États-Unis », a déclaré Steel.

Alors que la violence faisait rage au Capitole mercredi dernier, Trump n’a publié qu’à contrecœur une paire de tweets appelant au calme sur l’insistance des assistants. Il a suivi avec une vidéo présidentielle jeudi dénonçant la violence, espérant apparemment éviter toute exposition légale potentielle et les efforts pour le démettre de ses fonctions.

Maintenant, alors que le FBI met en garde contre des manifestations armées à travers le pays et à Washington dans les jours qui ont précédé l’investiture du président élu Joe Biden, Trump n’a rien dit ces derniers jours pour calmer les passions ou garantir que ses partisans ne recourent plus à la violence.

Dans le même temps, Trump a continué à répandre des mensonges sur la fraude électorale, sur son opposant politique et sur les membres de son propre parti. Après le vote du 3 novembre, il s’est retiré dans un bunker de sa propre illusion, incapable ou refusant de concéder sa défaite, et a entraîné des millions de personnes avec lui.

Deux mois plus tard, les assistants ont encore du mal à convaincre Trump de faire un effort pour mettre en valeur et sauver ses réalisations au pouvoir, avec un succès limité.

Il a accepté de se rendre mardi au Texas pour voir le mur frontalier américano-mexicain une dernière fois en fonction. Mais il n’a pas encore approuvé une proposition de ses assistants lui demandant de prononcer des remarques lors de sa dernière semaine de mandat soulignant le développement de vaccins contre les coronavirus et ses efforts pour stimuler le financement militaire.

Il reste peu probable que Trump prononce un discours d’adieu avant de quitter ses fonctions, une tradition pour les présidents sortants.

Les actions de Trump lui ont coûté son mégaphone, alors que les sociétés de médias sociaux l’ont suspendu de leurs plateformes en invoquant sa rhétorique provocante. Mais Trump a fait peu d’efforts pour retrouver sa voix, évitant les interviews télévisées et les interactions avec les journalistes.

Au lieu de cela, Trump a cuit à l’intérieur de la Maison Blanche, alternant entre sa salle à manger privée à côté du bureau ovale et le niveau de la résidence du manoir, jamais loin d’un téléviseur. Sans Twitter ni Facebook, il a utilisé son téléphone pour appeler un cercle toujours plus restreint d’aides et d’alliés pour revendiquer le rôle des lésés.

Depuis les vacances, Trump a dicté que son emploi du temps public quotidien – pratiquement dépourvu de tout événement public – comprend une affirmation bizarre qu’il est effectivement au travail. «Le président Trump travaillera de tôt le matin jusqu’à tard dans la soirée. Il passera de nombreux appels et tiendra de nombreuses réunions.

Les conseils sont devenus une ligne de force à la Maison Blanche, et les proches collaborateurs disent que cela dément la vérité: Trump a effectivement cessé d’agir comme le président après les élections, son incapacité à se concentrer sur presque tout autre chose que sa défaite de plus en plus prononcée au fil des semaines passé.

Trump n’a pas eu de réunion d’information sur son emploi du temps depuis des mois – bien que les assistants disent qu’il les a assis sporadiquement. Comme le coronavirus a tué plus de 375000 Américains au cours de la dernière année, il n’a pas fait grand-chose publiquement ou en privé pour essayer de gérer la pandémie qui fait rage. Et des semaines après que l’une des plus grandes infiltrations des réseaux informatiques du gouvernement américain ait été épinglée sur la Russie, la principale réponse de Trump a été de suggérer que cela aurait pu être la Chine.

Alors que Trump est obsédé par sa perte électorale et que bon nombre de ses défenseurs s’estompent, il incombe en grande partie à son cadre en déclin d’aides à la Maison Blanche de défendre son bilan au cours des quatre dernières années et d’offrir des assurances que le président est toujours au travail.

«Le président Trump a annulé la réglementation gouvernementale, bâti l’économie la plus forte et la plus inclusive de l’histoire, imposé la responsabilité indispensable des agences, ramène nos troupes à la maison, a développé un vaccin sûr et efficace en un temps record et a changé la façon dont les accords nationaux et internationaux. -faire est fait pour que les résultats aident réellement les Américains qui travaillent dur », a déclaré le porte-parole de Trump, Judd Deere. «Ce travail important se poursuit avec la reconstruction de notre économie et la réalisation des promesses qu’il a faites qui ont conduit à une Amérique plus sûre, plus forte et plus sûre.»

Trump lui-même a fait peu d’efforts ces derniers temps pour faire valoir cet argument.

NOTE DE LA RÉDACTION – Zeke Miller a couvert la Maison Blanche pour l’Associated Press depuis 2017.

La rédactrice d’Associated Press Jill Colvin a contribué à ce rapport.