Trump a 78 ans et est à peine cohérent. Où sont tous ceux qui remettaient en question l’âge et la forme physique de Biden ?

Aux experts et aux républicains qui ont décrié sans relâche l’âge, le « déclin cognitif » et « l’acuité mentale » du président Joe Biden jusqu’au jour où il s’est retiré de la course à la présidence, permettez-moi de dérouler une citation récente du candidat républicain à la présidence Donald Trump, âgé de 78 ans.

Il répondait à une question sur « quel texte de loi spécifique » il proposerait pour rendre la garde d’enfants plus abordable :

« C’est un enjeu très important. Mais je pense que lorsque vous parlez des chiffres dont je parle, c’est parce que, regardez, la garde d’enfants est la garde d’enfants. C’est – vous savez, c’est quelque chose – il faut l’avoir. Dans ce pays, il faut l’avoir. Mais lorsque vous parlez de ces chiffres, comparez-les aux chiffres dont je parle en taxant les pays étrangers à des niveaux auxquels ils ne sont pas habitués, mais ils s’y habitueront très vite – et cela ne les empêchera pas de faire des affaires avec nous, mais ils devront payer une taxe très importante lorsqu’ils expédient des produits dans notre pays. Ces chiffres sont bien plus importants que tous les chiffres dont nous parlons, y compris la garde d’enfants. Cela – cela va prendre soin – nous allons avoir – je – j’espère qu’il n’y aura plus de déficit dans un délai assez court, couplé aux réductions dont je vous ai parlé sur le gaspillage et la fraude et toutes les autres choses qui se passent dans notre pays. »

L’ancien président Donald Trump fait campagne pour sa réélection le 7 septembre 2024 à Mosinee, dans le Wisconsin.

C’est tout ce que je peux citer ici, mais ça a continué et ça n’avait aucun sens. La garde d’enfants est-elle une garde d’enfants ? Les tarifs vont-ils faire disparaître les frais de garde d’enfants ?

Il n’y a rien à voir avec la législation dans ce mot « éruption ». Il n’y a pratiquement pas de phrases complètes.

Les propos bizarres de Trump ont été aseptisés. Biden n’a pas eu droit à un traitement de faveur.

Si Biden, en tant que candidat démocrate, s’était lancé dans une telle aventure verbale, les législateurs républicains demanderaient son internement et les panels de télévision câblée discuteraient de la manière dont le 25e amendement travaux.

Mais Le rapport initial du New York Times Au sujet des propos de Trump, il a déclaré : « Dans une réponse confuse, il a déclaré qu’il donnerait la priorité à la législation sur la question, mais n’a fourni aucune précision et a insisté sur le fait que ses autres politiques économiques, y compris les tarifs douaniers, « s’occuperaient » de la garde d’enfants. »

Oh, allez. Un criminel condamné de 78 ans, candidat à la présidence, tient des propos insensés, démontrant son incapacité à retenir une pensée ou à comprendre un problème important, et cela est considéré comme une « réponse confuse » ?

Les républicains votent pour Harris : Dick Cheney choisit Kamala Harris, offrant aux conservateurs une dernière voie pour sauver leur parti de Trump

Trump débite des fantasmes bizarres, alors pourquoi sa santé mentale n’est-elle pas un problème ?

Trump a récemment pris l’habitude de dire une histoire méprisable et absurde alléguant que les enfants américains vont à l’école et sont ensuite, apparemment pendant la journée et sans l’autorisation des parents, soumis à une forme de chirurgie d’affirmation de genre.

Lors d’un rassemblement ce week-end, Trump a déclaré:« Pouvez-vous imaginer que vous êtes parent et que votre fils quitte la maison en disant : « Jimmy, je t’aime tellement. Passe une bonne journée à l’école », et que votre fils revient avec une opération brutale. Pouvez-vous imaginer cela ? Qu’est-ce qui ne va pas dans notre pays ? »

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump rassemble ses partisans du Wisconsin à Mosinee le 7 septembre 2024.

Personne ne peut l’imaginer, car ce n’est pas quelque chose qui se produit de quelque façon que ce soit. C’est à plusieurs degrés du ridicule, et c’est tellement clairement inventé qu’on se demande à quelles autres choses imaginaires le narrateur croit.

Si un proche était convaincu qu’une telle chose se produisait, vous l’emmèneriez rapidement chez un médecin.

Un discours violent et mensonger sur les immigrés ? Trump semble malade.

Lors de son rassemblement du week-end dans le Wisconsin, Trump a évoqué son plan sadique visant à expulser des millions d’immigrantset il a raconté une histoire étourdissante de malhonnêteté sur les immigrants : « Au Colorado, ils sont tellement effrontés qu’ils prennent le contrôle de certaines parties de l’État. Et vous savez, les faire sortir sera une histoire sanglante. Ils n’auraient jamais dû être autorisés à venir dans notre pays. Personne ne les a contrôlés, personne ne s’est assuré qu’ils étaient des criminels, qu’ils venaient de prison ? Nous les voyons sortir en masse des prisons. Nous avons les pires criminels de tous ces pays, 168 sont enregistrés jusqu’à présent, dans 168 pays. Ils sont dans notre pays et on dit que si vous revenez, vous serez exécuté, vous serez tué immédiatement. »

Oh mon Dieu. C’est un tas d’absurdités torrides. Cela vient probablement de une affirmation virale d’extrême droite démentie L’affaire concerne un complexe d’appartements à Aurora qui aurait été envahi par des gangs vénézuéliens – une fois encore, cette affirmation a été démentie. Mais Trump invente une fiction violente qui inclut la menace que son projet d’expulsion sera « une histoire sanglante ».

Le discours de haine de Trump : Trump savait que Moms for Liberty était le public idéal pour son discours de haine. Il l’a donc laissé s’exprimer.

Où sont les gros titres qui crient : « Un vieil homme dérangé colporte des bêtises tout en menaçant d’expulser violemment les immigrants » ? Où sont les inquiétudes fébriles quant à savoir si Trump, qui s’il gagne, sera le président le plus âgé éluaura-t-il la capacité mentale de terminer son mandat ? Où sont les appels à sa démission ?

Ils n’existent pas. Même si l’incohérence de Trump s’est nettement aggravée ces derniers mois, il n’a jamais été examiné à la loupe comme l’a été Biden.

Alertes d’opinion : Recevez des chroniques de vos chroniqueurs préférés et des analyses d’experts sur les principaux sujets, directement sur votre appareil via l’application USA TODAY. Vous n’avez pas l’application ? Téléchargez-le gratuitement depuis votre app store.

Les médias « blanchissent » les discours déchaînés de Trump

De nombreux organes de presse s’efforcent d’édulcorer les commentaires de plus en plus fous de Trump. Parker Molloy de The New Republic a récemment écrit« Ce « blanchiment » des déclarations de Trump n’est pas seulement une forme de journalisme médiocre ; c’est une forme de désinformation qui constitue une menace pour la démocratie. En recadrant continuellement la rhétorique incohérente et souvent dangereuse de Trump en discours politique conventionnel, les principaux médias manquent à leur devoir d’informer le public et servent plutôt de couverture au comportement de plus en plus erratique d’un ancien – et potentiellement futur – président. »

C’est tout à fait exact. Les inquiétudes concernant l’âge de Biden étaient légitimes, bien que largement exagérées. Les inquiétudes concernant l’âge de Trump et la facilité avec laquelle il concocte des fantasmes paranoïaques sont quelque part entre atténuées et inexistantes.

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris font campagne pour sa présidence à Pittsburgh le 2 septembre 2024.

Je vous implore de regarder les meetings de Trump et de l’écouter. Il n’a aucun sens. Il semble incapable de suivre une quelconque logique.

À seulement quelques mois de la présidentielle, les électeurs américains doivent décider si cet homme de 78 ans doit être élu président. Le public américain mérite donc une image sans fard de Trump. Citations complètes, aussi déjantées soient-elles.

Toute autre réponse – de la part des journalistes, des experts ou des législateurs – serait un mensonge calamiteux.

Cet article a été publié à l’origine sur USA TODAY : Les propos décousus de Trump sont tolérés, mais Biden a-t-il été qualifié de « trop vieux » ?