Trump 2024 rivalise avec ses donateurs lors d’une grande réunion à Las Vegas

LAS VEGAS (AP) – La classe naissante de 2024 du Parti républicain, enhardie comme jamais, a ouvertement présenté Donald Trump comme «un perdant» vendredi alors qu’ils courtisaient les donateurs et les militants inquiets pour l’avenir du GOP sous la direction de l’ancien président.

Les critiques virulents de Trump comprenaient des gouverneurs républicains actuels et anciens, des membres de son propre cabinet et des principaux donateurs qui se sont réunis le long du Strip de Las Vegas pour ce que les organisateurs ont décrit comme le début officieux de la prochaine saison primaire présidentielle. Ce fut une remarquable démonstration de défi pour un parti défini presque entièrement par son allégeance à Trump au cours des six dernières années.

“Peut-être qu’il y a un peu de sang dans l’eau et que les requins tournent en rond”, a déclaré le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, lui-même candidat républicain à la présidence et critique fréquent de Trump dans une interview. “Je ne pense pas que nous soyons jamais arrivés à ce point auparavant.”

Le rassemblement de la réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine, qui a débuté vendredi, intervient quelques jours seulement après que Trump est devenu le premier candidat à lancer officiellement une campagne de 2024. Ses alliés espéraient que son annonce précoce pourrait conjurer de sérieux défis primaires, mais plusieurs candidats potentiels ont déclaré que ce n’était pas probable après que les loyalistes de Trump aient perdu des concours de mi-mandat la semaine dernière dans des États du champ de bataille, de l’Arizona à la Pennsylvanie. Sa position politique au sein du GOP, déjà affaiblie, a encore chuté.

Avant son discours du vendredi soir, Mike Pompeo, l’ancien secrétaire d’État sous Trump, s’est moqué d’un des slogans de son ancien patron : « On nous a dit que nous en aurions assez de gagner. Mais j’en ai marre de perdre.

“La personnalité, la célébrité ne vont tout simplement pas y arriver”, a-t-il déclaré plus tard depuis la scène de la salle de bal.

Trump doit s’adresser au rassemblement du week-end par vidéoconférence samedi. La grande majorité des hauts responsables républicains envisageant une candidature à la Maison Blanche en 2024 ont comparu en personne lors de la conférence de deux jours, qui comprenait une série de réunions de donateurs privés et de discours publics.

Le programme mettait en vedette DeSantis, l’un des principaux rivaux de Trump, et Pence, à qui Trump reproche de ne pas avoir annulé les élections de 2020. Parmi les autres orateurs figuraient Hogan, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu et le sénateur de Floride Rick Scott.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, un autre candidat potentiel à 2024, a annulé sa comparution après une fusillade dimanche à l’Université de Virginie qui a fait trois morts.

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, qui pourrait devenir le président de la Chambre lorsque les républicains prendront le relais en janvier, est également prévu.

Il semblait y avoir peu de sympathie pour les dernières contestations judiciaires de Trump.

Quelques heures avant le dîner d’ouverture de vendredi, le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour superviser l’enquête du ministère de la Justice sur la présence de documents classifiés dans le domaine de Trump en Floride ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant l’insurrection et les efforts du 6 janvier 2021. pour annuler les élections de 2020.

Sununu, le gouverneur du New Hampshire qui a facilement été réélu la semaine dernière, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe que son parti se rallierait à la défense de Trump cette fois.

“Ce sont ses problèmes à régler”, a déclaré Sununu. « Tout le monde va s’asseoir et regarder le spectacle. Et ce ne sont pas seulement ses partisans – c’est son argent, c’est des donateurs, c’est des collectes de fonds », a déclaré le gouverneur républicain, qui a facilement été réélu la semaine dernière. « Nous ne faisons que passer à autre chose. »

Avec une base de soutien fidèle parmi les électeurs de base et une opération de collecte de fonds tentaculaire avec de petites contributions en dollars, Trump n’a pas besoin de grands donateurs ou de chefs de parti pour obtenir la nomination du GOP une troisième fois. Mais la réticence des républicains les plus riches à s’engager envers lui – du moins, pour l’instant – pourrait rendre son retour à la Maison Blanche plus difficile.

Il y avait peu de signes d’enthousiasme pour les aspirations présidentielles de Trump en 2024 dans les couloirs et les salles de conférence du rassemblement du week-end. Lors du dîner de vendredi soir, les organisateurs ont offert aux participants des kippa portant le nom de Trump, mais il y avait peu de preneurs.

C’est même alors que les républicains juifs ont continué à faire l’éloge de l’engagement de Trump envers Israël à la Maison Blanche.

« Il ne fait aucun doute que ce que le président Trump a accompli au cours de ses quatre années en termes de renforcement des relations américano-israéliennes était sans précédent. Il était le président le plus pro-israélien de tous les temps », a déclaré Matt Brooks, directeur exécutif de la Coalition juive républicaine.

Mais cela ne suffira peut-être pas à convaincre les principaux donateurs de la coalition cette fois-ci.

“Pour beaucoup de personnes qui assistent à cette conférence, il s’agit de l’avenir”, a déclaré Brooks. « Et pour certains d’entre eux, le président Trump pourrait être leur réponse. Pour d’autres, ils s’intéressent à ce que les autres ont à dire.

Le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, s’est penché sur les échecs politiques de Trump lors d’un dîner privé avec les principaux donateurs du groupe jeudi. Dans une interview ultérieure, il n’a pas reculé.

«À mon avis, il est maintenant un perdant. C’est un perdant électoral », a déclaré Christie, une autre perspective de 2024. “Vous regardez un électorat général, je ne pense pas qu’il y ait un démocrate qu’il puisse battre parce qu’il est maintenant toxique pour les électeurs de banlieue sur le plan personnel, et il l’a bien mérité.”

L’événement annuel se déroule à l’hôtel Venetian du Strip de Las Vegas en un clin d’œil au bienfaiteur de longue date de la Coalition juive républicaine, Sheldon Adelson, un magnat milliardaire des casinos décédé l’année dernière. Son épouse Miriam Adelson reste une force de collecte de fonds au sein du GOP, bien que son niveau de don lors des récentes élections de mi-mandat, qui a dépassé 20 millions de dollars, ait été quelque peu réduit.

Miriam Adelson, âgée de 76 ans, née en Israël, “reste neutre” lors de la primaire présidentielle du GOP en 2024, selon le gardien politique de longue date de la famille, Andy Abboud.

Elle n’est pas seule.

Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial et héritier de la fortune des cosmétiques Estée Lauder, a soutenu les campagnes précédentes de Trump mais n’a pas l’intention de le soutenir en 2024, selon un porte-parole de Lauder.

Le soutien de longue date de Trump, Stephen A. Schwarzman, président-directeur général de la société d’investissement Blackstone Group, a déclaré cette semaine à Axios qu’il soutiendrait quelqu’un d’une «nouvelle génération» de républicains. Kenneth C. Griffin, le milliardaire des fonds spéculatifs, soutient déjà ouvertement DeSantis.

Vendredi, le PDG de l’aérospatiale, Phillip Friedman, s’est décrit comme un “grand partisan de Trump”, mais a déclaré qu’il était prêt à écouter les autres aller de l’avant.

“Il y a quelques autres personnes qui ont ses politiques mais qui n’ont pas les bagages”, a déclaré Friedman à propos de Trump.

Dans son discours d’ouverture, Pence s’est largement concentré sur les réalisations de l’administration Trump, mais a inclus quelques coups indirects à l’ancien président.

“Pour gagner l’avenir”, a déclaré Pence, “nous, en tant que républicains et dirigeants élus, devons faire plus que critiquer et nous plaindre.”

Il a été plus direct dans une interview cette semaine.

“Je pense que nous aurons de meilleurs choix en 2024”, a déclaré Pence à l’Associated Press. “Et je suis très confiant que les électeurs primaires républicains choisiront judicieusement.”

___

L’écrivain AP Michelle Price à New York a contribué.

Steve Peoples, l’Associated Press