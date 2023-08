Trump, 18 alliés inculpés en Géorgie pour ingérence dans les élections de 2020, la 4e affaire pénale contre lui – Shaw Local

ATLANTA – Donald Trump et plusieurs alliés ont été inculpés en Géorgie lundi, accusés d’avoir comploté pour annuler illégalement sa défaite électorale de 2020 dans l’État. C’est la quatrième affaire pénale à être intentée contre l’ancien président et la deuxième à alléguer qu’il a tenté de renverser les résultats du vote.

L’acte d’accusation détaille des dizaines d’actes de Trump et de ses alliés pour annuler sa défaite dans l’État du champ de bataille, y compris harceler le secrétaire d’État républicain de Géorgie pour trouver suffisamment de voix pour le garder au pouvoir, harceler les fonctionnaires avec de fausses allégations de fraude électorale et tenter de persuader les législateurs géorgiens. d’ignorer la volonté des électeurs et de nommer une nouvelle liste d’électeurs du collège électoral favorables à Trump.

« Trump et les autres accusés accusés dans cet acte d’accusation ont refusé d’accepter que Trump ait perdu, et ils ont sciemment et délibérément rejoint un complot visant à modifier illégalement le résultat de l’élection en faveur de Trump », indique l’acte d’accusation publié lundi soir par le bureau du comté de Fulton. Procureur de district Fani Willis.

Parmi les autres accusés figuraient l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, et un responsable du ministère de la Justice de l’administration Trump, Jeffrey Clark, qui a poursuivi ses efforts pour annuler sa défaite électorale en Géorgie.

L’acte d’accusation met fin à un nombre remarquable d’affaires pénales – quatre en cinq mois, chacune dans une ville différente – qui serait intimidante pour n’importe qui, sans parler d’un accusé qui se présente simultanément à la présidence.

Cela survient à peine deux semaines après que l’avocat spécial du ministère de la Justice l’a inculpé dans un vaste complot visant à annuler les élections, soulignant comment les procureurs, après de longues enquêtes qui ont suivi l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain, ont maintenant, deux et un- six mois plus tard, a pris des mesures pour tenir Trump responsable d’une attaque contre les fondements de la démocratie américaine.

Bien que l’acte d’accusation soit centré sur les efforts de Trump pour renverser les résultats des élections dans un seul État, son réseau tentaculaire d’accusés se distingue de l’affaire plus ciblée portée par l’avocat spécial Jack Smith, qui jusqu’à présent ne nomme Trump que comme accusé. Le cas de la Géorgie se démarque également car, contrairement aux deux poursuites fédérales auxquelles il fait face, Trump n’aurait pas la possibilité d’essayer de se pardonner s’il était élu président.

Alors que les actes d’accusation s’accumulent, Trump – le principal candidat républicain à la présidence en 2024 – invoque souvent sa distinction en tant que seul ancien président à faire face à des accusations criminelles. Il fait campagne et collecte des fonds autour de ces thèmes, se présentant comme la victime des procureurs démocrates à sa recherche.

L’acte d’accusation accuse Trump d’avoir fait de fausses déclarations et écrits pour une série d’affirmations qu’il a faites au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger et à d’autres responsables électoraux de l’État le 2 janvier 2021, notamment que jusqu’à 300 000 bulletins de vote « ont été mystérieusement déposés dans les listes ». lors des élections de 2020, que plus de 4 500 personnes ont voté sans être inscrites sur les listes d’inscription et qu’une agente électorale du comté de Fulton, Ruby Freeman, était une « arnaqueuse de vote professionnelle ».