Trueshan fait face à une « énorme demande » sous le fardeau des welters de la plaque | Nouvelles de course

Alan King ne se fait pas d’illusions sur la « grande demande » face à sa star stable Trueshan dans le William Hill Northumberland Plate.

Impressionnant vainqueur de la Coupe longue distance lors de la Journée des champions à Ascot, le joueur de cinq ans a fait un début prometteur pour la campagne actuelle en terminant deuxième face au Japon lors des Ormonde Stakes à Chester le mois dernier.

Connections attendait avec impatience une victoire à la gloire de la Gold Cup à Royal Ascot, mais il a été éliminé le jour de la course en raison du terrain rapide qui prévalait. Par chance, de fortes pluies plus tard dans la nuit ont transformé le sol sans fond pour l’après-midi suivant.

Ayant contourné son objectif principal, Trueshan portera plutôt le poids de la tête dans la course la plus prestigieuse de la saison de Newcastle samedi.

King a déclaré: « C’était évidemment très frustrant quand la pluie est tombée (à Ascot) quelques heures plus tard, mais je ne doute pas que nous ayons fait ce qu’il fallait pour le retirer – nous ne pouvions pas le risquer sur ce terrain jeudi.

« C’est une énorme demande samedi, je le sais, mais je suis juste désespéré de le rencontrer. C’est long d’attendre Goodwood, et si c’était un terrain rapide là-bas et qu’il ne pouvait pas courir à nouveau – vous ne peut pas les garder en ébullition pour toujours.

« Nous tenterons notre chance et verrons ce qui se passera. Au moins, nous savons que la surface conviendra. »

L’apprenti cavalier Rhys Clutterbuck prend le relais de Hollie Doyle, King souhaitant compenser une partie du fardeau des welters de 10st 4lb.

Il a ajouté: « Rhys n’a jamais monté pour moi, je ne pense pas. Mais j’ai parlé à Tony Hind (agent des jockeys), et il l’a très fortement recommandé.

« Cela (réclamation de 5 livres) tout aide, espérons-le. »

Le gestionnaire de Barbury Castle a une deuxième corde intéressante à son arc dans Rainbow Dreamer, qui a gagné six fois sur le tout temps et n’a pas été battu bien loin à la cinquième place de la Northumberland Plate de l’année dernière.

« C’est un bien meilleur cheval par tous les temps, comme nous le savons », a déclaré King.

« Ses deux derniers runs sur le gazon se sont bien passés, et il semble en très bon état, alors j’espère qu’il courra bien. »

Le Dubious Affair, formé par Charlie Fellowes, a failli faire un retour triomphal après huit mois hors piste lors de la réunion royale – passant d’une tête à Amtiyaz dans les Copper Horse Stakes.

La fille de Frankel n’est sortie que 11 jours plus tard pour le long métrage de Gosforth Park de ce week-end.

Fellowes a déclaré: « Elle a couru une énorme course à Ascot, où elle a sans doute été un peu malchanceuse. Elle aurait eu une pénalité pour avoir gagné cela, et dans un autre mètre, nous aurions probablement gagné, donc nous sommes fondamentalement un gagnant qui court sans pénalité – ce qui est plutôt agréable.

« Vous devez juste espérer qu’après une si longue période d’absence, elle a surmonté les efforts de cette course et que cela ne l’a pas marquée.

« Attendre jusqu’à deux milles ne sera pas un problème. Je pense qu’elle va adorer la piste, et elle aime un grand terrain, donc il y a beaucoup de points positifs.

« C’est juste un peu dans le giron des dieux si elle est revenue à 100%, après ce qui aurait été une course difficile à Ascot. »

Roger Varian selle Australis, vice-champion de l’année dernière, et espère une autre candidature audacieuse.

« Il a terminé deuxième de la course l’an dernier et a une très bonne forme en toutes saisons », a déclaré l’entraîneur de Newmarket.

« Il a fait une belle course de plus d’un mile et demi le jour du Derby à Epsom pour l’aiguiser et c’est un coureur assez intéressant, je pense. »

Mark Johnston lance un assaut à cinq volets dans sa tentative de remporter la course pour la première fois depuis que Quick Ransom a remporté l’or en 1994 – avec Mildenberger, Watersmeet, Themaxwecan, Lucky Deal et Hochfeld tous déclarés.

Reshoun, entraîné par Ian Williams, vainqueur étroit et surprise des Ascot Stakes la semaine dernière, est également présent.