Trueshan devrait avoir besoin du retour de Chester jeudi | Actualités des courses

Alan King s’attend à ce que son héros du Qipco British Champions Day, Trueshan, s’améliore pour la course lorsqu’il fait sa réapparition saisonnière dans le fourre-tout + vous paie plus sur tote.co.uk Ormonde Stakes à Chester jeudi.

Le hongre de race française a remporté trois de ses cinq départs la saison dernière, clôturant sa campagne par une victoire dans la Coupe longue distance à Ascot en octobre – la première étape d’un doublé sur la carte de haut niveau pour le coureur record Hollie Doyle.

Avec Doyle de nouveau en selle, Trueshan fait son retour tardif à l’action sur un kilomètre et cinq stades prolongés sur le Roodee.

King a déclaré: « Nous avons attendu sur un terrain un peu plus mou. Nous ne voulions pas le faire démarrer dans le Sagaro (à Ascot) ou le vol supplémentaire (à Nottingham) parce que c’était trop ferme.

« Le voyage est probablement assez court pour lui et tu sais à quoi ressemble Chester, mais il s’agit de le rencontrer et de le faire démarrer vraiment. »

Le gestionnaire du château de Barbury espère que le concours du groupe 3 servira de tremplin vers une inclinaison potentielle à la Gold Cup à Royal Ascot.

Il a ajouté: « La Gold Cup est le plan, si le terrain le permet. Si nous obtenons un mois de juin torride, nous ne courrons pas, mais ce serait l’objectif et cette course s’inscrit dans le temps.

« Je l’ai eu à la Yorkshire Cup la semaine prochaine, mais je ne voulais pas attendre ça, puis le sol s’est à nouveau asséché. Nous avons en quelque sorte dit que partout où nous aurions le premier terrain décent, il tenterait sa chance, alors c’est ce que faisaient.

« Il est en bon état, mais je pense qu’il viendra pour ça. »

En haut de la liste des dangers pour Trueshan se trouve le Japon formé par Aidan O’Brien, qui voit ses vues baissées après huit sorties consécutives dans la société du groupe 1.

Le Japon a décroché l’or à deux reprises au plus haut niveau en 2019, au Grand Prix de Paris et au Juddmonte International – et s’il n’a pas réussi à se faire la tête la saison dernière, il a été placé dans l’Eclipse à Sandown et le King George à Ascot.

Le jockey Ryan Moore a déclaré à Betfair: « Idéalement, nous aurions probablement pu nous passer de toutes les pluies récentes, mais il a terminé quatrième dans un arc profond il y a quelques années et est assez polyvalent, et j’espère que sa classe de groupe 1 le verra.

« C’est une bonne course, avec des gens comme Trueshan ici, mais mon cheval n’est pas pénalisé pour ses victoires dans le Groupe 1 en 2019 et sa troisième dans l’Eclipse l’année dernière fait de lui le meilleur sur le plan de la forme.

« C’est le voyage le plus long auquel il ait été confronté, mais la façon dont il a terminé ses courses de plus d’un mile et demi quand il était à son meilleur suggère que cela ne devrait pas être un problème. Il en faudra un très bon pour le battre. s’il est sur son A-game. «

Les conditions semblent être réunies pour Morando, formé par Andrew Balding, qui a remporté le dernier renouvellement en 2019 et revient défendre sa couronne, tandis que Roger Charlton selle son vétéran Stayer Withhold.

Euchen Glen (Jim Goldie), Kipps (Hughie Morrison), Sextant (Keith Dalgleish) et Sonnyboyliston (Murtagh) complètent le peloton.