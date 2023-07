TrueCaller Assistant est lancé en Inde pour les utilisateurs d’Android

L’assistant TrueCaller qui était annoncé en septembre dernier et était disponible dans quelques pays, dont les États-Unis et l’Australie, a finalement été lancé en Inde.

L’assistant TrueCaller est une solution de filtrage des appels basée sur l’IA qui utilise la téléphonie dans le cloud et l’apprentissage automatique pour répondre à vos appels dans un langage naturel et fournit une transcription en direct de ce que l’appelant dit, vous aidant à décider de prendre en charge l’appel ou de le marquer. comme spam.

L’assistant TrueCaller prend actuellement en charge les langues anglaise, hindi et « hinglish », et on nous dit qu’il n’est pas prévu d’ajouter la prise en charge de plus de langues indiennes.

Vous pouvez essayer TrueCaller Assistant en Inde gratuitement pendant 14 jours, après quoi vous pouvez continuer à l’utiliser en vous abonnant au plan TrueCaller Premium Assistant qui commence à partir de 149 INR (1,8 $/1,6 €) par mois. Cependant, dans le cadre d’une offre promotionnelle à durée limitée, vous pouvez l’obtenir pour 99 INR (1,2 $/1 €) par mois.

Il convient également de mentionner que TrueCaller Assistant n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs d’Android en Inde, et la société nous a dit que les utilisateurs d’iOS en Inde devront attendre un certain temps pour le service de filtrage des appels.