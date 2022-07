True Thompson en jet privé sur les photos de Khloe Kardashian – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Appelez-la une “petite dame”. Chez Khloé Kardashian fille de 4 ans Vrai Thompson avait l’air absolument adorable alors qu’elle posait dans un avion privé de luxe, les jambes croisées et tout, dans deux jolies photos Instagram publiées le mercredi 27 juillet. Tenant son iPad dans un étui rose vif, Tristan ThompsonLa fille de était très professionnelle alors qu’elle lançait à la caméra un regard sérieux et stoïque, tout comme grand-mère Kris Jenner. Dans le suivant, sa personnalité contagieuse s’est manifestée alors qu’elle riait en tenant une croustille du petit sac Ruffles à côté d’elle.

True avait l’air élégant et prêt pour l’été dans un haut à fleurs coloré avec un motif vert, rose et orange. Elle a associé le débardeur aéré avec une paire de shorts blancs, ainsi que des baskets et des chaussettes Nike blanches fraîches. Leur tout-petit a montré sa boucle naturelle avec ses cheveux détachés, ajoutant une seule petite tresse pour encadrer son visage. Elle semblait également avoir tous les essentiels de voyage avec son fidèle iPad, des puces et une couverture de luxe Hermes Avalon en gris (un favori du clan KarJenner).

L’amie de longue date de Khloé Khadija Haqq McCray a été l’un des premiers à commenter le post écrit “Gorgeous girl”. Tata Kylie Jenner ajouté, “cutie patootie”, tandis que mon pote Vanessa Bryant a jailli, “Elle est si mignonne!”

Khloe profite clairement du temps dont elle a tant besoin pour sa mère et sa fille après une tentative difficile d’arranger les choses avec le père de True, Tristan, l’automne dernier. Les Kardashian sur Hulu a donné aux fans un aperçu de l’intérieur de la disparition de la relation intermittente entre le basketteur et la personnalité de la télévision après qu’il l’ait à nouveau trompée, cette fois avec un modèle de fitness texan Maralee Nichols. Le rendez-vous a abouti au fils de Tristan Théomaintenant âgé de sept mois. Kim Kardashian a été vu en train de pleurer dans le dernier épisode de Les Kardashian alors qu’elle annonçait la nouvelle à sa sœur après qu’un média ait publié des documents juridiques relatifs à la situation, y compris une déclaration de Tristan lui-même.

Le couple intermittent a choqué les fans le 13 juillet 2022, cependant, lorsque leur représentant a confirmé qu’ils attendaient leur deuxième enfant ensemble. Le nouvel ajout à la famille est attendu à tout moment et naîtra par mère porteuse, TMZ rapports.

“Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre”, a déclaré le représentant. “Khloé est incroyablement reconnaissante à l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloé puisse se concentrer sur sa famille.