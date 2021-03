True Hollywood Story Saison 2: Harry et Meghan, Britney et plus

«Brad Pitt» – Dimanche 18 avril à 22 h HE / PT

Une véritable icône hollywoodienne et idiot, Brad Pitt est passé au statut de superstar. Il s’est frayé un chemin vers le sommet et a fait face à des défis personnels difficiles. Entretiens avec l’ex-petite amie de Brad, EG tous les jours, co-star, Michael Rapaport et les initiés parlent de ses tribulations et de devenir la meilleure version de lui-même.

«Harry & Meghan» – Mercredi 19 mai à 22 h HE / PT

Examine la romance tourbillonnante des esprits apparentés, le prince Harry et Meghan Markle, et comment leur bataille avec les médias, le racisme, le drame familial et les traditions royales ont renforcé leur union.

«Transgenre à Hollywood» – Mardi 1er juin à 22 h HE / PT

Une nouvelle génération d’acteurs, d’écrivains, de producteurs et de réalisateurs transgenres, y compris Candis Cayne, Angelica Ross, Trace Lysette et Ian Alexander parler de l’élimination des barrières et de la promotion de nouvelles normes de l’industrie en matière de narration.