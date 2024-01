« True Detective » : tous les symboles importants du « Nigh Country » (jusqu’à présent) | Divertissement

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for True Detective: Night Country Season 4, Episode 1, “Part 1.”]

Vrai détective est de retour avec sa quatrième saison, bien intitulée Pays de nuit, qui est un hommage à Ennis, l’obscurité constante de l’Alaska en plein hiver. Mais comme le disent les détectives Liz Danvers (Jodie Foster) et Évangéline Navarro (Kali Reis) mettent de côté les tensions passées pour tenter de résoudre les mystères entrelacés de la mort d’Annie Kowtok (Nivi Pedersen) et de la disparition des scientifiques de la station de recherche Tsalal, les symboles et les motifs récurrents suggèrent que le tableau d’ensemble se dessine ici.

Ci-dessous, nous décomposons tous les symboles importants de True Detective : Pays de la nuit jusqu’à présent, et nous continuerons à mettre à jour au fur et à mesure de la diffusion de chaque épisode sur HBO et Max. Méfiez-vous des spoilers à venir.

Ours polaire

Les téléspectateurs ont vu cela apparaître deux fois dans le premier épisode, l’un comme un animal en peluche et l’autre comme un véritable ours polaire. La version jouet se trouve aux pieds de Danvers alors qu’elle s’assoit sur le côté de son lit après avoir entendu la voix d’un petit garçon qu’elle appelle Holden. Pendant ce temps, Navarro voit le véritable ours polaire dans la scène juste après avoir conduit sur les routes enneigées d’Ennis. Dans les deux cas, les ours polaires n’ont pas le même œil et les détectives entendent les mots étranges : « Elle est réveillée ».

À mesure que la saison se poursuit, l’ours polaire aura probablement plus de sens, mais pour l’instant, les fans devraient probablement le surveiller de près. œil sur ce que cela pourrait représenter.

Des oranges

Ce symbole apparaît dans la séquence de générique d’ouverture et peut réapparaître au fur et à mesure de la progression de la série. Semblable à l’ours polaire, cela pourrait être un motif récurrent auquel vous devrez prêter une attention particulière.

La langue d’Annie K

Ce n’est peut-être pas un motif récurrent car nous doutons qu’il y ait beaucoup plus de langues coupées, mais le concept d’individus réduits au silence et de marginalisation sont des thèmes qui jouent un rôle important dans la saison 4. Comme Navarro le souligne à Danvers, le cas d’Annie aurait pu avoir une réponse plus urgente si elle était blanche, mais qu’elle était autochtone. Et même au-delà de la marginalisation, il y a des secrets en jeu qui ne peuvent être révélés si l’on n’a pas de langue. Les secrets abondent et nous avons hâte de les découvrir au fil des épisodes.

Le manteau rose

Le manteau rose d’Annie était le lien que Danvers avait établi entre l’affaire non résolue et Tsalal, puisque Raymond Clark (Owen McDonnell) était photographié portant le même, arborant un patch sur son épaule déchirée. Représentant la fissure dans le boitier.

Spirale

La spirale est un symbole commun à plusieurs saisons de Vrai détective, apparaissant dans les saisons 1 et 3. Les images se produisent dans le premier épisode alors que Danvers examine les photographies du cas d’Annie aux côtés des scientifiques de Tsalal. Se tenir directement au centre de la spirale peut faire allusion à sa spirale pendant qu’elle travaille sur l’affaire, ou c’est un clin d’œil à la spirale récurrente, qui peut ou non apparaître à mesure que la saison 4 se poursuit.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur ces symboles au fur et à mesure du déroulement de la saison 4, et faites-nous part de vos réflexions et théories pendant que la série se poursuit sur HBO.

True Detective : Pays de la nuitdimanches, 9/8c, HBO et Max

