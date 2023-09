True Detective : Date de sortie de Night Country, distribution, intrigue et bandes-annonces

Lorsque True Detective a fait ses débuts sur HBO en 2014, son mélange de drames de personnages et d’atmosphère gothique du sud l’a distingué des autres thrillers policiers et l’a aidé à connaître un succès critique et commercial. La saison deux a été moins bien accueillie (moins on en dit, mieux c’est) mais la saison trois, avec Mahershala Ali, a été largement considérée comme un retour en forme.

Ceux qui ont vu la série sauront que chaque saison suit une enquête menée par un détective ou un groupe de détectives différent – ​​il n’y a pas eu de personnages récurrents d’une saison à l’autre. L’action se déroule à chaque fois dans un nouvel État américain.

La première saison de la série a emmené les téléspectateurs en Louisiane, où les détectives Marty Hart (Woody Harrelson) et Rust Cohle (Matthew McConaughey) ont enquêté sur une série de meurtres obscurs. Dans la saison 2, l’équipe d’enquête composée des détectives Ray Velcoro (Colin Farrell) et Ani Bezzerides (Rachel McAdams) s’associe à l’agent de la circulation Paul Woodrow (Taylor Kitsch) pour lutter contre la corruption en Californie. La saison 3 se déroulait dans les montagnes Ozark de l’Arkansas et impliquait le détective Wayne Hays (Mahershala Ali) qui revenait sur une affaire d’enfants disparus impliquant son ex-partenaire Roland West (Stephen Dorff).

La saison 4 de True Detective, intitulée Night Country, se déroule en Alaska et mettra en vedette nul autre que Jodie Foster dans le rôle de ‘tec titulaire. Découvrez ci-dessous à quoi vous attendre du nouvel opus de la série culte néo-noir.

HBO

Les fans de l’anthologie ont dû attendre quatre ans pour la saison 4 et, malheureusement, on ne sait toujours pas exactement quand l’attente prendra fin. Jusqu’à présent, la date de sortie de Night Country reste incertaine.

Initialement, la série était censée être diffusée sur Max en 2023. Cependant, la grève en cours de la WGA et de la SAG-AFTRA a forcé HBO à repousser la date de sortie à 2023. Janvier 2024. Il faudra attendre pour en savoir plus.

Intrigue de la saison 4 de True Detective

Le prochain volet de la série se déroule en Alaska. Les détectives Liz Danvers (Jodie Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis) sont chargées d’enquêter sur l’étrange disparition d’un groupe d’hommes. Pour résoudre l’affaire, cependant, les flics doivent découvrir la sombre histoire d’une petite ville cachée dans la neige et l’obscurité.

Voici la description officielle de la saison :

Lorsque la longue nuit d’hiver tombe à Ennis, en Alaska, les huit hommes qui dirigent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de trace. Pour résoudre l’affaire, les détectives Liz Danvers (Foster) et Evangeline Navarro (Reis) devront affronter les ténèbres qu’elles portent en elles et creuser les vérités hantées enfouies sous la glace éternelle.

HBO

Casting de la saison 4 de True Detective

Il est confirmé que les acteurs suivants apparaîtront dans Night Country :

Jodie Foster –Liz Danvers

–Liz Danvers Évangéline Navarro – Kéli Reis

– Kéli Reis Fiona Shaw –Rose Aguineau

–Rose Aguineau Christophe Eccleston – Ted Corsaro

– Ted Corsaro John Hawkes – Hank Avant

– Hank Avant Finn Bennett – le fils de Hank, Peter

– le fils de Hank, Peter Isabelle Étoile – Lablanc Léa

– Lablanc Léa Aka Niviâna – Julia

– Julia Anna Lambé – Kayla Malee

– Kayla Malee Joël Montgrand -Eddie Qavvik

Bandes-annonces de la saison 4 de True Detective

Le premier court teaser de la nouvelle saison est apparu sur Twitter :

Un autre court teaser donne un aperçu de l’obscurité et de l’horreur qui attendent les protagonistes :

Histoires connexes