Trudeau visitera une usine de traitement d’éléments de terres rares

SASKATOON –

Le premier ministre Justin Trudeau sera à Saskatoon aujourd’hui pour visiter une usine de traitement d’éléments de terres rares.

Le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et le groupe de 17 métaux et minéraux appelés éléments de terres rares sont prioritaires pour les investissements dans l’exploration, la production et le traitement dans le cadre de la stratégie canadienne sur les minéraux essentiels, annoncée par le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson le mois dernier .

Les minéraux critiques figuraient également parmi les problèmes dont Trudeau, le président américain Joe Biden et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador ont discuté lors de leur sommet la semaine dernière au Mexique.

En 2020, la Banque mondiale a prédit que la demande de minéraux critiques – des dizaines de métaux et de minéraux comme le lithium et le cuivre qui sont utilisés dans les batteries et la production d’énergie propre – augmentera de 500 % d’ici 2050.

Le Canada n’est pas un producteur commercial d’éléments de terres rares, bien qu’il possède certains des plus grands gisements connus.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, sera présent lors de la visite de Trudeau de l’usine de transformation, et le premier ministre devrait ensuite s’adresser aux médias.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 janvier 2023.