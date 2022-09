Trudeau visite une ville de Terre-Neuve dévastée par Fiona, dit qu’Ottawa “sera là” pour aider – Kelowna Capital News

Mercredi, les habitants désemparés d’une ville du sud-ouest de Terre-Neuve ont partagé des histoires de survie avec Justin Trudeau alors que le premier ministre examinait de près une autre ville côtière détruite ce week-end par la tempête post-tropicale Fiona.

“Nous avons à peine réussi”, a déclaré Amy Osmond à Trudeau entre deux sanglots alors qu’elle luttait pour raconter ses souvenirs du jour où la tempête a frappé Port aux Basques, la forçant à courir pour sauver sa vie tout en essayant d’attraper son chien et ses clés.

Fiona a produit une onde de tempête record dans la communauté samedi et des vents qui ont atteint 140 kilomètres à l’heure ou plus. Trudeau a traversé l’une des zones les plus durement touchées le long du front de mer, écoutant les résidents sur fond de maisons effondrées et de contreplaqué brisé.

Debout sur un tas de décombres plus loin sur la route, Brian Osmond a raconté à Trudeau son histoire d’avoir été pris dans une puissante vague et secouru par son frère. Le retraité de 62 ans a décrit ses blessures et a dit aux politiciens réunis qu’il se sentait chanceux d’être en vie, mais il a dit qu’il ne “voulait pas recommencer” après avoir perdu sa maison avec peu d’argent pour reconstruire.

Trudeau et d’autres politiciens ont promis de soutenir les personnes dans la situation d’Osmond.

«Je sais que les gens continueront à travailler dur pour retrouver leur vie et que le gouvernement sera là», a déclaré Trudeau après sa tournée. “Les gens essaient de traverser une journée à la fois.”

Trudeau a noté que les Canadiens avaient déjà fait don de 10 millions de dollars en secours aux sinistrés à la Croix-Rouge canadienne, et il a confirmé qu’Ottawa égalerait ce chiffre. Il ne s’est engagé à aucun nouveau financement, mais Trudeau a déclaré que son gouvernement prolongerait le délai de dépôt de la TPS pour les entreprises concernées. Le gouvernement fédéral remboursera également jusqu’à 90 % des dépenses de secours de la province dans le cadre d’un programme visant à faire face aux catastrophes à grande échelle, a déclaré un porte-parole du ministre de la Protection civile Bill Blair.

“Nous savons qu’à l’approche de l’hiver, ils vont avoir besoin de solutions à plus long terme”, a déclaré Trudeau, faisant référence aux communautés de la côte Est laissées à l’abandon par Fiona. « C’est pourquoi le gouvernement fédéral sera là.

Mardi, Trudeau s’est rendu à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse pour inspecter des scènes similaires, mais la destruction dans le sud-ouest de Terre-Neuve semble être à plus grande échelle. À Port aux Basques, il a visité un centre avec des dons de nourriture et de vêtements et a rencontré des bénévoles, dont beaucoup avaient leurs propres histoires de survie à la tempête.

Trudeau a déclaré qu’Ottawa contribuerait à un programme d’aide de 30 millions de dollars annoncé plus tôt dans la journée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

La province est disposée à rendre plus d’argent disponible à mesure que le véritable impact financier devient plus clair, a déclaré le premier ministre Andrew Furey aux journalistes au bureau du conseil municipal de Port aux Basques.

“Nous comprenons que cela ne touche peut-être pas tout le monde, mais c’est une tentative de mettre de l’argent dans les poches des gens qui en ont le plus besoin en cette période de détresse”, a déclaré Furey.

Les résidents doivent s’inscrire au programme par l’intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne, et Furey a déclaré que les fonds seront disponibles dès lundi pour aider ceux qui n’ont pas d’assurance ou qui ont besoin d’une assistance rapide pendant l’évaluation de leurs demandes. Il a encouragé les personnes qui passent entre les mailles du filet à contacter une ligne d’assistance provinciale et à expliquer leur situation.

Bien que le nombre exact ne soit pas encore connu, Furey a déclaré que la province était au courant de 75 ménages déplacés à Port aux Basques et de plus d’une douzaine dans les communautés environnantes.

Le gouvernement a déclaré que 1 000 dollars seraient disponibles pour chaque ménage dont les membres ont été temporairement évacués mais peuvent rentrer chez eux d’ici vendredi. Les ménages déplacés dont les membres ne peuvent pas revenir d’ici vendredi ont droit à 10 000 dollars.

Mercredi, les Forces armées canadiennes avaient plus de troupes sur le terrain dans le sud-ouest de Terre-Neuve, visitant certaines petites communautés côtières isolées et sans service de téléphonie cellulaire depuis la tempête de samedi.

Quelques heures avant la visite du Premier ministre, des soldats ont fait du porte-à-porte dans le même quartier meurtri pour effectuer des contrôles de bien-être sur les résidents à l’intérieur.

Cpl. Cassidy Lambert faisait partie d’un groupe qui s’est rendu du poste de commandement à une maison bleu marine surplombant la mer pour déposer des caisses d’eau. Elle a déclaré que les soldats avaient rencontré des besoins allant de l’eau à des médicaments tels que l’insuline.

L’élève de 12e année Nick Billard, un résident de la maison où l’eau a été déposée, a déclaré que les soldats avaient «été assez bons avec nous jusqu’à présent» avec leur réponse.

Les débris qui recouvraient la pelouse de sa maison avaient été pour la plupart déblayés mercredi après-midi, mais Billard a déclaré que l’impact de Fiona sur sa ville se faisait encore sentir lorsqu’il franchissait la porte d’entrée.

“Cela ne me semble toujours pas bien”, a-t-il déclaré depuis son porche. “Je n’ai pas l’habitude de voir disparaître la moitié des maisons que j’avais l’habitude de voir.”

—Holly McKenzie-Sutter, La Presse Canadienne

ouragan Justin Trudeau