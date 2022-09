Trudeau visite l’Île-du-Prince-Édouard ravagée par la tempête à la suite de la tempête post-tropicale Fiona

CBC PEI continue de se concentrer sur les séquelles de Fiona. Si vos données ou Internet sont limités, cliquez ici pour la version CBC Lite du site PEI.

Le premier ministre Justin Trudeau a visité mardi des régions de l’Île-du-Prince-Édouard décimées par la tempête post-tropicale Fiona, obtenant un aperçu direct de la dévastation sur le terrain.

La tempête a touché terre sur l’Île-du-Prince-Édouard tard dans la nuit de vendredi à samedi matin, laissant une dévastation généralisée dans toute l’île, des arbres et des lignes électriques abattus aux bâtiments et aux routes détruits.

Mardi, Trudeau a visité la communauté de la rive nord de Stanley Bridge, qui a été particulièrement touchée par la tempête. La visite comprenait des réunions privées avec des membres de la communauté touchés par la tempête et des députés locaux.

Pendant son séjour à l’Île-du-Prince-Édouard, le premier ministre Justin Trudeau a rencontré des habitants touchés par la tempête, ainsi que les députés Lawrence MacAulay, à gauche, et Heath MacDonald, à droite. (Radio-Canada)

« C’est bon d’être ici sur le terrain à l’Île-du-Prince-Édouard aujourd’hui. Évidemment, il y a beaucoup de dévastation — pas seulement ici, mais nous l’avons vu traverser toute l’île. Non seulement les pêcheurs et les quais sont touchés, évidemment l’agriculture aussi », a-t-il dit.

“Nous travaillions déjà avant la tempête pour nous préparer au pire. Et, vous savez, le pire est arrivé. Mais en même temps, il y a d’énormes histoires de résilience, de reconstruction, et il y a beaucoup de travail à faire au cours de la cours des semaines et des mois à venir.”

Trudeau a déclaré avoir rencontré mardi le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, pour discuter des défis en personne et commencer à chercher à construire des infrastructures plus résilientes à l’avenir.

Maritime Electric dit qu’environ 300 poteaux électriques ont été endommagés. (Radio-Canada)

“Malheureusement, la réalité est qu’avec le changement climatique, il y aura plus d’événements météorologiques extrêmes avec une plus grande intensité, et cela signifie que nous allons devoir réfléchir à la façon de nous assurer que nous sommes prêts pour tout ce qui nous attend ensuite. .”

Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral offrira tout le soutien possible alors que la province est aux prises avec la dévastation.

«Les gens sont vraiment inquiets, mais en même temps, nous avons vu des gens se rassembler. C’est l’histoire des Insulaires et, en fait, des Canadiens – que nous sommes là les uns pour les autres dans les moments difficiles», a-t-il déclaré.

“En ce moment, tout le monde traverse beaucoup d’anxiété, beaucoup de travail acharné pour nettoyer, mais nous savons que ce n’est pas seulement maintenant qu’ils ont besoin d’aide. Ce sera pendant des semaines, des mois et même des années à venir.”

Trudeau se rendra également à Sydney, en Nouvelle-Écosse, sur la côte Est.

La dévastation de Fiona – et la résilience des insulaires « C’est un peu fou » : Un regard autour de la province alors que l’Île-du-Prince-Édouard ramasse les morceaux. (Jane Robertson/CBC)

Les pannes généralisées persistent

Mardi, plus de 72 heures après le coup de Fiona, environ 85 % des clients de Maritime Electric sont toujours sans électricité, et les responsables demandent aux gens de rester chez eux pour accélérer le nettoyage.

À 6 h 30, Maritime Electric a signalé environ 69 000 clients sans électricité, dont environ 13 000 rétablis.

Ce nombre est inférieur à ce qui apparaît sur la carte des pannes sur le site Web de l’entreprise. La porte-parole Kim Griffin a expliqué que l’électricité est redirigée dans certains cas pour rétablir l’alimentation d’un plus grand nombre de clients, et ces ajustements ne sont pas reflétés sur la carte.

Une unité de soutien du génie de la base des Forces canadiennes à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, a établi son quartier général à Slemon Park dans le cadre de la force opérationnelle de l’Île-du-Prince-Édouard (Brian Higgins/CBC)

Griffin devait fournir une autre mise à jour mardi après-midi alors que le courant est rétabli dans d’autres zones.

Griffin a déclaré que les équipes sur le terrain qui tentaient de réparer les lignes électriques lui avaient répété à plusieurs reprises que les efforts se dérouleraient plus facilement si les gens restaient en dehors des routes, sauf si nécessaire. Cela signifie rester en dehors des rues à moins que vous n’ayez besoin de sortir pour vous procurer de la nourriture, du carburant ou d’autres articles essentiels.

“Sinon, s’il vous plaît, restez à la maison”, a déclaré Griffin. “J’ai vraiment besoin de ton aide.”

Maritime Electric avait 93 équipages sur la route aux premières lueurs du jour, dont bon nombre venaient de l’extérieur de l’île. Ces équipes sont soutenues par des techniciens qui ont des informations sur les lignes qui peuvent être mises sous tension en toute sécurité et qui prennent la décision finale concernant la mise sous tension dans des districts particuliers.

L’étude du système est presque terminée, a déclaré Griffin. Des drones observeront les lignes dans la région de Hunter River, ce qui prendra probablement encore deux heures.

“C’est lent, mais nous progressons”, a déclaré Griffin.

Une vue aérienne du chemin de destruction de Fiona à l’Île-du-Prince-Édouard Cette séquence de drone recueillie dimanche par le producteur vidéo de CBC, Shane Hennessey, montre les importants dégâts causés par la tempête post-tropicale Fiona dans certaines parties de l’île.

Fonds d’urgence à Charlottetown

La ville de Charlottetown puisera dans son fonds de dépenses extraordinaires de 1,5 million de dollars pour aider au nettoyage.

Le conseil a approuvé les dépenses lors d’une réunion spéciale du conseil lundi soir.

Conduite d’essence au Stratford Petro-Canada lundi matin. Les stations-service ont dû faire face à de longues files d’attente depuis leur réouverture. (Louise Martin/Radio-Canada)

Le maire Philip Brown a déclaré que le conseil avait donné à la directrice générale Donna Waddell l’autorisation de fournir davantage de services de nettoyage par l’intermédiaire d’entrepreneurs privés. La ville travaille en collaboration avec Maritime Electric pour abattre les arbres et rétablir le courant pour les résidents.

Brown a déclaré qu’il avait appelé le Premier ministre pour demander plus d’aide.

Summerside en grande partie restauré

Summerside Electric, le service public desservant la deuxième ville de l’Île-du-Prince-Édouard, rapporte qu’environ 90 % des clients ont été rétablis.

Les responsables ont déclaré que les zones exposées aux ondes de tempête avaient subi les dommages les plus graves de la tempête. (Steve Bruce/CBC)

Ces petites poches de pannes restantes pourraient prendre des jours à se rétablir, ont déclaré des responsables. Les riverains qui n’ont toujours pas d’électricité sont priés d’inspecter leurs pylônes électriques. Tout dommage au mât est de la responsabilité du propriétaire de la maison de le faire réparer.

La ville a ouvert un dépotoir pour les débris sur Compton Road.