Trudeau visite les zones touchées par Fiona alors que le gouvernement fédéral déploie plus de troupes pour aider au nettoyage

Le premier ministre Justin Trudeau est en tournée dans les régions durement touchées par la tempête post-tropicale Fiona mardi pour évaluer les dégâts et voir comment les ressources fédérales aident sur le terrain au Canada atlantique.

La situation est toujours désastreuse dans certaines parties de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, où des milliers de résidents sont toujours sans électricité et les routes ont été rendues impraticables par les débris de la tempête.

Lors d’une conférence de presse à Ottawa, la ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que davantage de membres des Forces armées canadiennes (FAC) avaient été déployés pour aider au nettoyage et soutenir les travailleurs de l’hydroélectricité alors qu’ils rétablissaient le courant dans de vastes étendues de la région encore dans les jours sombres après la tempête. déchiré.

Il y a maintenant environ six pelotons travaillant dans les trois provinces les plus touchées par Fiona – environ 450 militaires. Cela représente une augmentation par rapport aux quelque 300 membres des FAC qui étaient dans la région hier, a déclaré Anand.

Lorsqu’on lui a demandé si Ottawa en enverrait davantage, Anand a déclaré qu’elle était prête à déployer des soldats supplémentaires si les provinces demandent le soutien et s’il y a du travail à faire pour les FAC.

“Nous devons être capables de changer notre stratégie si cela devient nécessaire”, a-t-elle déclaré. “Au fur et à mesure que les tâches arrivent pour les FAC, nous les déploierons évidemment pour ces tâches. Ce n’est pas le cas que nous n’ayons pas de troupes prêtes à être déployées.”

À Port-aux-Basques, la ville côtière de Terre-Neuve qui a été en partie rasée par Fiona, les FAC effectuent des « contrôles de bien-être », a déclaré Anand. Le personnel militaire – dont certains sont arrivés récemment sur le NCSM Margaret Brooke, un patrouilleur hauturier – aidera à éloigner les gens des maisons endommagées et à haut risque, a déclaré le ministre.

Le ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, qui représente cette région de la province aux Communes, a déclaré que les histoires de Port-aux-Basques sont « déchirantes et déchirantes ».

Elle a déclaré que les dommages étaient « énormes », mais a promis que les Terre-Neuviens « reconstruiraient en mieux » une fois la situation stabilisée.

Un Ranger des Forces canadiennes examine les dommages causés à une maison à Port aux Basques, T.-N.-L., le lundi 26 septembre 2022. Dans les Maritimes, l’est du Québec et le sud-ouest de Terre-Neuve, l’impact économique de la colère de Fiona n’a pas encore été évalué. (Frank Gunn/Presse canadienne)

Au Cap-Breton, où des milliers des nombreux arbres de l’île ont été arrachés du sol, des soldats aident à dégager les débris pour permettre aux équipes de Nova Scotia Power de réparer plus facilement les lignes électriques tombées.

À l’Î.-P.-É., où 60 000 clients sont toujours privés d’électricité, des soldats travaillent également aux côtés des travailleurs de Maritime Electric pour aider à remettre l’électricité en service.

Le grand nombre d’arbres tombés à l’Î.-P.-É. a rendu ce travail difficile à faire. Les membres des FAC aident le ministère provincial des Transports et de l’Infrastructure dans les efforts de nettoyage.

Anand a déclaré que les troupes resteront sur le terrain “aussi longtemps que nous en aurons besoin” et que la reprise après la tempête est “une priorité absolue pour nous au niveau national”.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il était en contact avec les premiers ministres de la région au sujet d’un éventuel soutien financier pour les zones touchées par la tempête.

Bien qu’il s’agisse en grande partie d’un domaine de compétence provinciale, LeBlanc a déclaré que le gouvernement fédéral pourrait avoir un rôle à jouer pour soutenir les particuliers et les entreprises qui subissent le plus gros de cette puissante tempête.

LeBlanc a déclaré que des conversations étaient en cours sur le fait que le gouvernement jouerait un rôle plus actif dans la fourniture d’assurance aux communautés qui pourraient devenir de plus en plus non assurables à mesure que le changement climatique fait des ravages.

Alors que les États-Unis ont un programme national d’assurance contre les inondations pour aider à couvrir certains des coûts de la couverture, le marché canadien de l’assurance IARD est presque entièrement privé.

Cela signifie que certains assureurs ici peuvent être réticents à étendre la couverture à des zones de plus en plus sujettes aux inondations ou à d’autres catastrophes naturelles comme les incendies de forêt – ou les primes pourraient devenir trop coûteuses à porter pour de nombreuses personnes.

“C’est une fonction directe des événements météorologiques extrêmes qui, malheureusement, ne vont pas diminuer au cours des prochains mois”, a déclaré LeBlanc.

“Le statu quo qui a pu exister au cours des 20 dernières années ne semble pas être la bonne posture pour les prochaines années.”