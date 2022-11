Trudeau visite le futur site de l’usine de vaccins Moderna dans la région de Montréal

Le premier ministre Justin Trudeau a participé aujourd’hui à une cérémonie d’inauguration des travaux de la nouvelle usine de vaccins à ARNm de la société de biotechnologie Moderna à Laval, au Québec, en banlieue de Montréal.

L’usine devrait être achevée au plus tôt en 2024 et produire 100 millions de doses de vaccins à ARNm par an.

Elle fabriquera des vaccins contre le COVID-19 et d’autres virus respiratoires, dont la grippe et le virus respiratoire syncytial, ou VRS.

Trudeau était accompagné de plusieurs politiciens provinciaux et fédéraux aujourd’hui, dont le ministre fédéral de l’Innovation François-Philippe Champagne et le maire de Laval Stéphane Boyer.

Le premier ministre a déclaré aux journalistes que la nouvelle usine de Moderna représente un investissement dans la sécurité des soins de santé des Canadiens et également dans un écosystème de recherche qui créera de bons emplois pour les années à venir.

Champagne dit que le Canada s’est engagé à acheter un certain nombre de vaccins à l’usine, mais il n’a pas fourni de détails.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 novembre 2022.