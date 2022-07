Trudeau visite la ferme de cerises de l’Okanagan, où les événements météorologiques ont affecté la récolte – Kelowna Capital News

Le premier ministre a eu un aperçu de première main de la façon dont la chaleur et les incendies de forêt en Colombie-Britannique l’année dernière, combinés aux températures douces des premiers mois de 2022, ont laissé aux fruiticulteurs une récolte plus légère que la normale.

Justin Trudeau s’est arrêté lundi à Lutz Orchards à Summerland, en Colombie-Britannique, alors qu’il parcourait la province lors d’une tournée estivale à travers le pays, rencontrant des travailleurs de différentes professions, notamment des agriculteurs et des producteurs.

Trudeau a demandé à Derek Lutz, le propriétaire de la ferme, comment le temps avait affecté le rendement et les cerises.

« L’année dernière, c’était vraiment sec, donc ils étaient petits ? » il a demandé la taille des cerises.

“Ouais”, a répondu Lutz.

“Et cette année était vraiment humide donc ils étaient trop dodus et fendus?”

“C’est exactement ce qui s’est passé”, a déclaré le propriétaire de la ferme.

La récolte de cerises est d’environ 30 à 40 % inférieure à ce qu’elle est au cours d’une année normale, et elle a environ deux semaines de retard, a déclaré Lutz dans une interview.

Les conditions météorologiques extrêmes, notamment la chaleur, le froid, le vent et la grêle, sont « définitivement préoccupantes », a-t-il noté.

« Vous savez, c’est un peu la nouvelle normalité. C’est inquiétant pour l’avenir, c’est sûr », a-t-il déclaré. “Nous avons certainement des problèmes de météo.”

Le premier ministre, lors de sa visite à la ferme, s’est attaché un harnais et un seau blanc, et s’est essayé à la cueillette des cerises.

Lutz a déclaré que la plupart des cueilleurs remplissaient 70 à 90 des seaux de 20 livres en une journée alors qu’il pouvait en faire environ 20.

Trudeau a dit qu’il pourrait peut-être faire environ un quart du seau.

Alors que le premier ministre s’attaquait à une vingtaine de cerises, Lutz a donné un coup de main à Trudeau en vidant un seau d’argent des fruits dans son seau.

« Nous y voilà. Aha », a déclaré le Premier ministre en regardant le fruit. “Je n’ai rien à voir avec ça.”

Il a continué à cueillir les fruits mûrs et rouges.

“Nous vous avons donné un endroit qui avait de beaux fruits à portée de main”, a déclaré Lutz en riant.

“Je suis un grand fan des fruits à portée de main”, a répondu Trudeau, en riant également.

Lutz a dit qu’il appréciait la visite de Trudeau parce qu’elle mettait en valeur les fermes familiales.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre s’est arrêté à la BC Tree Fruits Cooperative à Kelowna où il a appris le tri et l’emballage des cerises. Il a également aidé à emballer quelques sacs de fruits.

La coopérative dessert jusqu’à 400 producteurs dans la province, soutenant les petits agriculteurs avec tout, de l’emballage à l’exportation de leur produit vers les marchés internationaux.

Laurel Van Dam, vice-présidente de la coopérative, a déclaré qu’être fruiticulteur dans la vallée de l’Okanagan a été “un peu difficile ces dernières années”.

“Mère Nature n’a vraiment pas été gentille avec nos producteurs.”

Les agriculteurs étudient différentes technologies, notamment divers nutriments et méthodes d’élagage de leurs arbres pour travailler avec la nature et obtenir le plus de produits possible, a-t-elle déclaré.

Les conditions météorologiques capricieuses ainsi que l’inflation ont ajouté au stress mental des agriculteurs, a-t-elle noté.

“Mais les producteurs sont très résistants”, a déclaré Van Dam. « C’est une chose que vous pouvez dire, que vous parliez des agriculteurs des Prairies ou des agriculteurs de la Colombie-Britannique ou d’ailleurs. Ce sont des gens résilients. Ils continuent donc à faire face à toutes les balles courbes lancées sur leur chemin.

—La Presse Canadienne

