Trudeau vient chercher les armes des Canadiens. Certaines provinces refusent d’aider.

TORONTO – Après qu’un homme armé s’est déchaîné dans la campagne de la Nouvelle-Écosse en 2020, tuant 22 personnes lors du pire massacre au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a interdit quelque 1 500 marques et modèles d’armes à feu de type « militaire » et s’est engagé à les racheter aux propriétaires. .

Les opposants les plus véhéments, dont le gouvernement du Parti conservateur uni en Alberta, suggèrent que la Gendarmerie royale du Canada » refuser de participer .” Tyler Shandro, le ministre de la Justice de la province, a déclaré que le rachat n’était pas « un objectif, une priorité ou un but » de la province ou de ses gendarmes. L’Alberta, a-t-il dit, n’est «pas légalement obligée de lui fournir des ressources».

Le différend est l’un des nombreux qui attisent les tensions entre Ottawa et les provinces. L’Alberta et la Saskatchewan, longtemps éloignées de la capitale, ont récemment présenté des projets de loi visant à obtenir une plus grande « souveraineté » pour leurs provinces et à lutter contre ce qu’elles considèrent comme une « intrusion » fédérale.