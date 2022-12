Trudeau va fort à Poilievre dans son discours aux libéraux

Le premier ministre Justin Trudeau est allé dur après son rival conservateur dans un discours aux libéraux mercredi soir, visant directement la déclaration de Pierre Poilievre selon laquelle le Canada « est brisé ».

“Le Canada n’est pas brisé”, a déclaré Trudeau à une foule de plus de 2 000 membres du Parti libéral lors de leur première fête de Noël nationale en personne depuis la période pré-pandémique.

« M. Poilievre pourrait choisir de saper notre démocratie en amplifiant les théories du complot. Il pourrait décider de fuir les journalistes lorsqu’ils lui posent des questions difficiles. C’est ainsi qu’il se marque. C’est son choix. Mais, quand il dit que le Canada est brisé, c’est là que nous traçons la ligne », a déclaré Trudeau sous les applaudissements.

“Permettez-moi d’être très clair pour le compte rendu : le Canada n’est pas brisé”, a déclaré le premier ministre, citant des exemples de Canadiens aidant à reconstruire l’après-Fiona, et de femmes pouvant réintégrer le marché du travail parce que les frais de garde d’enfants sont en déclin.

Cette ligne d’attaque était en réponse à l’affirmation de Poilievre lors de remarques avant une conférence de presse en novembre avec des journalistes à Vancouver selon lesquelles “on a l’impression que tout est cassé dans ce pays en ce moment”.

Dans son discours d’environ 20 minutes, le premier ministre a cherché à rallier les libéraux aux progrès réalisés par le gouvernement fédéral au cours des dernières années, ainsi qu’à implorer les fidèles du parti que malgré le leadership « téméraire » de Poilievre, les conservateurs « ne sont pas nos ennemis.”

Tout en notant que l’année a été particulièrement difficile pour beaucoup, de «l’inflation mondiale» à «l’occupation illégale» – en référence aux manifestations du «convoi de la liberté» de l’hiver dernier – le premier ministre a imploré les libéraux de se souvenir de ce pour quoi ils se battent.

« Nous allons traverser ces moments difficiles parce que nous allons le faire ensemble. Et c’est important : quand nous disons que nous construisons un avenir plus fort pour tout le monde, nous entendons tous les Canadiens, peu importe pour qui vous avez voté. “, a déclaré le Premier ministre.

Dans son discours, Trudeau a également profité de la victoire de l’élection partielle fédérale de Mississauga-Lakeshore cette semaine, qui a vu l’ancien ministre des Finances de l’Ontario, Charles Sousa, élu.

Le premier ministre a attribué sa victoire – conservant un siège libéral – à la fois à Sousa qui s’était présenté avec un « message positif » et à l’absence de Poilievre de la campagne.

« C’était une course compétitive, et la toute première depuis que Pierre Poilievre est devenu chef. Mais, où était le chef du Parti conservateur ? Il ne s’est pas présenté… Il était censé être ce grand militant et il ne s’est pas présenté. , pas même une fois.”

Trudeau a postulé que c’était parce que son équipe ne voulait pas qu’il subisse la défaite. Dans des remarques à son caucus plus tôt dans la journée, Poilievre n’a pas abordé le résultat de l’élection partielle.

“Croyez-moi, en tant que leader, vous portez tout, gagnez ou perdez”, a déclaré Trudeau.

Trudeau se tourne ensuite vers le fait que ce fut aussi une triste semaine pour les libéraux avec la mort de @jimcarr_wpg. Il dit que sa famille devrait être fière de ce qu’il a accompli et qu’il aurait adoré être ici dans une salle remplie de libéraux. Une minute de silence est observée. #cdnpoli – Rachel Aiello (@rachaiello) 15 décembre 2022