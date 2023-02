Trudeau : un chasseur américain a abattu un objet au-dessus du nord du Canada

Commentez cette histoire Commentaire

OTTAWA, Ontario – Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré samedi que, sur son ordre, un avion de chasse américain a abattu un “objet non identifié” qui volait haut au-dessus du Yukon, agissant un jour après que les États-Unis ont pris une mesure similaire au-dessus de l’Alaska. Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, l’organisation combinée américano-canadienne qui assure la défense partagée de l’espace aérien au-dessus des deux pays, a détecté l’objet volant à haute altitude vendredi soir au-dessus de l’Alaska, ont déclaré des responsables américains. Il a traversé l’espace aérien canadien samedi.

Trudeau s’est entretenu avec le président Joe Biden, qui a également ordonné que l’objet soit abattu. Les jets canadiens et américains opérant dans le cadre du NORAD ont été dépêchés et c’est un jet américain qui a abattu l’objet.

Les avions de chasse F-22 ont maintenant abattu trois objets dans l’espace aérien au-dessus des États-Unis et du Canada en sept jours, un développement étonnant qui soulève des questions sur ce qui plane exactement au-dessus de nos têtes et qui les a envoyés.

Au moins un des objets abattus était considéré comme un ballon espion en provenance de Chine, mais les deux autres n’avaient pas encore été publiquement identifiés. Alors que Trudeau a décrit l’objet samedi comme “non identifié”, un porte-parole du NORAD, le major Olivier Gallant, a déclaré que l’armée avait déterminé de quoi il s’agissait mais ne révélerait pas les détails.

Trudeau a déclaré que les Forces canadiennes récupéreraient l’épave pour étude. Le Yukon est le territoire canadien le plus à l’ouest et l’une des régions les moins peuplées du Canada.

À peu près un jour plus tôt, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, avait déclaré qu’un objet de la taille d’une petite voiture avait été abattu du ciel au-dessus de l’Alaska. Les responsables n’ont pas pu dire s’il contenait du matériel de surveillance, d’où il venait ni à quoi il avait servi.

Kirby a déclaré qu’il avait été abattu parce qu’il volait à environ 40 000 pieds (13 000 mètres) et constituait une “menace raisonnable” pour la sécurité des vols civils, et non parce qu’il savait qu’il était engagé dans la surveillance.

Selon le US Northern Command, les opérations de récupération se sont poursuivies samedi sur la banquise près de Deadhorse, en Alaska.

Dans un communiqué, le Commandement du Nord a déclaré qu’il n’y avait pas de nouveaux détails sur ce qu’était l’objet. Il a déclaré que le commandement de l’Alaska et la garde nationale de l’Alaska, ainsi que le FBI et les forces de l’ordre locales, menaient des recherches et des récupérations.

“Les conditions météorologiques arctiques, y compris le refroidissement éolien, la neige et la lumière du jour limitée, sont un facteur dans cette opération, et le personnel ajustera les opérations de récupération pour maintenir la sécurité”, indique le communiqué.

Samedi dernier, des responsables américains ont abattu un gros ballon blanc au large de la Caroline du Sud.

Le ballon faisait partie d’un vaste programme de surveillance que la Chine mène depuis “plusieurs années”, a déclaré le Pentagone. Les États-Unis ont déclaré que des ballons chinois avaient survolé des dizaines de pays sur les cinq continents ces dernières années, et ils en ont appris davantage sur le programme de ballons après avoir surveillé de près celui qui a été abattu près de la Caroline du Sud.

La Chine a répondu qu’elle se réservait le droit de “prendre d’autres mesures” et a critiqué les États-Unis pour “une réaction excessive évidente et une grave violation de la pratique internationale”.