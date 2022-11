Trudeau surveille de près la situation en Pologne alors que Biden convoque une réunion d’urgence

Le Premier ministre Justin Trudeau a assisté à une réunion d’urgence des dirigeants du G7 et de l’OTAN convoquée par le président américain Joe Biden en Indonésie après que la Pologne a déclaré qu’elle enquêtait après que ce qu’elle a appelé un missile de fabrication russe a frappé son territoire et tué deux personnes mardi.

Trudeau, qui est avec les dirigeants à Bali pour le sommet du G20, a tweeté qu’il était informé des derniers développements et qu’il adressait ses plus sincères condoléances au peuple polonais.

Dans une déclaration conjointe mercredi, les dirigeants ont déclaré qu’ils “condamnaient les attaques de missiles barbares que la Russie a perpétrées contre les villes ukrainiennes et les infrastructures civiles”.

“Nous avons discuté de l’explosion qui s’est produite dans la partie orientale de la Pologne près de la frontière avec l’Ukraine. Nous offrons tout notre soutien et notre assistance à l’enquête en cours de la Pologne”, lit-on dans le communiqué.

“Nous convenons de rester en contact étroit pour déterminer les prochaines étapes appropriées au fur et à mesure que l’enquête progresse.”

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, à droite, écoute le discours d’ouverture avec Trudeau lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, mardi. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Après la réunion d’urgence, Biden a déclaré aux journalistes qu’il était “peu probable” que le missile ait été tiré depuis la Russie, mais qu’il y avait “une unanimité totale parmi les gens autour de la table” pour soutenir l’enquête de la Pologne sur l’attaque.

Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l’Ukraine et au peuple ukrainien face à l’agression russe en cours, “ainsi que notre volonté continue de tenir la Russie responsable de ses attaques effrontées contre les communautés ukrainiennes”.

“Escalade significative”

Le gouvernement polonais a confirmé que son ministre des Affaires étrangères avait convoqué mardi l’ambassadeur de Russie et “exigé des explications immédiates”, dans un communiqué peu après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la frappe de missile d'”escalade très significative”.

Le président polonais Andrzej Duda a nuancé la déclaration de ses responsables, déclarant plus tard aux journalistes que le missile était “très probablement” de fabrication russe mais que l’information est toujours en cours de vérification et que les responsables ne savent pas avec certitude qui l’a tiré.

REGARDER | Une explosion meurtrière en Pologne déclenche une réunion d’urgence de l’OTAN : Une explosion meurtrière en Pologne déclenche une réunion d’urgence de l’OTAN Les membres de l’OTAN ont convoqué une réunion d’urgence après une explosion meurtrière en Pologne qui, selon le pays, a été causée par un missile de fabrication russe à un moment où les tensions entre la Russie et l’OTAN ne pouvaient pas être plus élevées.

Pourtant, le Premier ministre du pays, Mateusz Morawiecki, a déclaré que son gouvernement enquêtait et augmentait sa préparation militaire, et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a convoqué une réunion d’urgence des envoyés de l’alliance militaire pour discuter des événements.

L’alliance de l’OTAN a été formée après la Seconde Guerre mondiale comme un contrôle contre l’Union soviétique et compte actuellement 30 membres répartis en Amérique du Nord et en Europe.

La clé de voûte de son traité fondateur, l’article 5, stipule que toute “attaque armée” contre un membre constitue une attaque contre tous, et peut déclencher une réponse d’autodéfense de la part des alliés en bloc.

Il n’était pas clair si les événements de mardi relèveraient de cette catégorie ou s’ils pouvaient relever de l’article 4, qui stipule que les États membres peuvent convoquer une consultation avec d’autres membres s’ils estiment que leur sécurité ou leur indépendance sont menacées.

Des policiers travaillent sur le site après des explosions à Przewodow, un village de l’est de la Pologne près de la frontière avec l’Ukraine mercredi. (Kacper Pempel/Reuters)

La ministre de la Défense Anita Anand avait déclaré plus tôt mardi que le Canada surveillait la situation. “Je reçois des mises à jour concernant ce rapport et je suis très étroitement en contact avec nos alliés polonais en ce moment. Il serait imprudent de ma part de commenter davantage”, a déclaré Anand en se rendant à la Chambre des communes avant la période des questions.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré en français qu’elle n’avait pas de commentaires particuliers à faire mais qu’elle et d’autres hauts responsables étaient en contact avec des alliés.

Le porte-parole conservateur de la défense blâme Poutine

Mais le porte-parole conservateur en matière de défense, James Bezan, a explicitement imputé la mort en Pologne au président russe Vladimir Poutine. Il a déclaré sur Twitter que son parti condamne Poutine pour “les attaques de missiles impitoyables” et “nos plus sincères condoléances vont aux peuples de Pologne et d’Ukraine pour la perte de leurs citoyens”.

Le ministère russe de la Défense a nié avoir lancé des frappes dans la zone proche de la frontière ukraino-polonaise et a accusé les médias et les responsables polonais d’avoir délibérément aggravé la situation.

L’Associated Press avait rapporté plus tôt mardi, sur la base de deux sources dont un responsable du renseignement américain, que des missiles russes avaient traversé le territoire polonais lors d’un barrage massif qui a frappé le réseau électrique ukrainien et coupé l’électricité d’une grande partie de la Moldavie.

Les médias polonais ont rapporté que deux personnes sont mortes mardi après-midi après qu’un projectile a frappé une zone où le grain séchait à Przewodow, un village près de la frontière avec l’Ukraine.

Le président américain Joe Biden s’entretient avec le président polonais Andrzej Duda (pas sur la photo) lors du sommet du G20 à Bali mercredi. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, à gauche et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, au centre, sont assis. (Document de la Maison Blanche/Reuters)

Les déclarations de la Pologne n’ont pas abordé les circonstances spécifiques de la frappe, y compris s’il aurait pu s’agir d’une erreur de ciblage ou si le missile aurait pu être dévié par les défenses antimissiles ukrainiennes.

Les événements ont accru les craintes que la guerre en cours en Ukraine ne déborde sur l’Europe de l’Est et ne déclenche un conflit plus large entre la Russie et l’OTAN, qui soutient l’Ukraine avec de l’argent et des armes, mais pas avec des troupes.

Stoltenberg a déclaré dans un communiqué qu’il avait parlé avec Duda de “l’explosion” en Pologne. “J’ai présenté mes condoléances pour la perte de vie”, a-t-il ajouté.

Cependant, Stoltenberg a également déclaré que même si l’alliance surveille la situation et que tous les alliés sont en étroite consultation les uns avec les autres, il était “important que tous les faits soient établis”.

Biden s’est entretenu avec Stoltenberg et Duda mardi après avoir été réveillé pendant la nuit en Indonésie, où il était minuit passé lorsque les premiers rapports ont été publiés sur la Pologne.

Zelenskyy a rapidement accusé la Russie d’avoir tiré des missiles sur la Pologne alors qu’il appelait une fois de plus les alliés de l’OTAN à renforcer leur soutien à son pays.

“La terreur ne se limite pas à nos frontières nationales. Des missiles russes ont frappé la Pologne”, a écrit Zelenskyy en ukrainien dans un message publié sur le site de médias sociaux Telegram.

« Tirer des missiles sur le territoire de l’OTAN, c’est une attaque de missiles russes contre la sécurité collective ! C’est une escalade très importante. Nous devons agir.

Il y a également 40 ingénieurs militaires canadiens en Pologne qui entraînent les forces ukrainiennes.