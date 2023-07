Trudeau sur les États-Unis donnant des armes à sous-munitions à l’Ukraine: «Ils ne devraient pas être utilisés» – National

Le premier ministre Justin Trudeau dit que les pays doivent éviter d’utiliser des armes à sous-munitions.

Cela survient plusieurs jours après que le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis enverraient les armes controversées à l’Ukraine pour aider la contre-offensive de ce pays contre la Russie.

« Le Canada a été l’un des pays qui ont été les premiers à interdire les armes à sous-munitions dans le monde », a déclaré Trudeau aux journalistes lundi.

« Et nous continuerons à défendre très fermement qu’ils ne doivent pas être utilisés. »

Les armes à sous-munitions s’ouvrent dans les airs et libèrent de nombreuses bombes plus petites.

La plupart des bombes, mais pas toutes, explosent lorsqu’elles touchent le sol. Ceux qui ne le sont pas peuvent rester intacts et actifs pendant des années, parfois longtemps après la fin des combats.

Ils créent ce qui est essentiellement des champs de mines, qui pourraient finir par mutiler ou tuer des civils.

Un total de 123 pays à travers le monde, dont les deux tiers des membres de l’OTAN, ont signé la Convention sur les armes à sous-munitions, interdisant les armes.

Les États-Unis, l’Ukraine et la Russie ne sont pas signataires.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait précédemment déclaré qu’il reconnaissait le « risque de dommages civils causés par des munitions non explosées » et avait déclaré que le pays enverrait des bombes à fragmentation avec un « taux de ratés » plus faible, où moins de bombes ne parviendraient pas à exploser.

Un autre responsable américain a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’armes pour les maintenir dans le combat.

Trudeau, s’adressant à des journalistes en Lettonie après avoir rencontré le premier ministre de ce pays, a déclaré qu’il reconnaissait le besoin de plus de munitions et qu’il « tenait bon, voire repoussait l’invasion russe illégale ».

« Je peux vous dire que tous les alliés travaillent très, très dur pour livrer plus de munitions à l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Les États membres de l’OTAN doivent se réunir mardi en Lituanie pour leur sommet annuel.

— avec des fichiers de Zeke Miller, Tara Copp et Lolita C. Baldor de l’Associated Press et de la Presse canadienne.