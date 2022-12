Trudeau sur les armes à feu: le Canada doit décider où «la ligne va être»

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau affirme que son gouvernement tente de trouver la ligne de démarcation entre les armes à feu adaptées à la chasse et celles qui n’ont pas leur place dans la société, car elles présentent des dangers importants entre de mauvaises mains.

Alors que l’effort suscite un débat, c’est à la société de déterminer “où cette ligne va être”, a déclaré Trudeau dans une entrevue de fin d’année avec La Presse canadienne.

“Il n’y a pas un seul Canadien quelque part qui ne souhaite pas voir moins de crimes commis avec des armes à feu, qui ne souhaite pas voir des communautés plus sûres. Nous sommes tous unis là-dessus”, a-t-il déclaré. “Il y a des désaccords sur la façon de s’y prendre de la meilleure façon possible.”

Le gouvernement veut renforcer une interdiction réglementaire de mai 2020 sur une gamme d’armes à feu qu’il considère comme des armes à feu de type assaut en inscrivant une définition complète dans un projet de loi à l’étude par le comité de la sécurité publique de la Chambre des communes.

Entre autres spécifications techniques concernant le diamètre d’alésage et l’énergie initiale, la définition proposée comprend une carabine ou un fusil de chasse semi-automatique à percussion centrale conçu avec un chargeur amovible pouvant contenir plus de cinq cartouches.

Les députés passent au crible la dernière liste d’armes à feu qui relèveraient de la définition proposée, qui compte des centaines de pages.

Il y a confusion sur ce qui est exactement inclus et ce qui ne l’est pas, car la définition ne s’applique qu’à certaines variantes de certains modèles qui répondent aux critères – les armes que le gouvernement considère comme inappropriées pour un usage civil.

L’amendement prévu a suscité les applaudissements des défenseurs du contrôle des armes à feu comme un pas en avant, mais des hurlements de protestation de la part des députés conservateurs et des groupes de défense des droits des armes à feu qui disent qu’il cible les fusils de chasse et les fusils de chasse couramment utilisés.

Trudeau a déclaré qu’il avait l’intention de donner suite à sa promesse d’interdire les armes à feu conçues pour tuer autant de personnes le plus rapidement possible tout en respectant les besoins légitimes des chasseurs et des autres personnes qui dépendent des carabines et des fusils de chasse.

“De toute évidence, il y a des gens qui auront, en ce moment, des armes à feu qui sont probablement plus puissantes ou plus pratiques que ce dont vous auriez vraiment besoin pour la chasse”, a-t-il déclaré.

“Et en tant que société, nous devons déterminer où cette ligne va être. Et peu importe où vous tracez cette ligne, il y aura des gens d’un côté ou de l’autre qui pensent que cela aurait dû être dans un sens ou dans l’autre. “

L’approche du gouvernement était la bonne à adopter, a-t-il dit. “Mais je suis toujours ouvert aux ajustements.”

Trudeau a reconnu qu’il y avait encore du travail à faire pour affiner la définition, car son gouvernement minoritaire a besoin du soutien d’au moins un autre parti pour assurer l’adoption des mesures.

Le comité de la sécurité publique prévoyait se réunir mardi pour discuter d’une proposition d’entendre des témoins sur le sujet, une idée suggérée par Kristina Michaud du Bloc québécois.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 décembre 2022.