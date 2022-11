Trudeau supprime un tweet sur les condamnations à mort en Iran

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a supprimé un tweet contenant de fausses informations sur les condamnations à mort massives en Iran, après qu’une campagne virale sur les réseaux sociaux a fait circuler la fausse nouvelle.

Des célébrités et des utilisateurs ont partagé une photo sur Instagram montrant une femme tenant un drapeau iranien avec la légende “L’Iran condamne à mort 15 000 manifestants – comme une ‘dure leçon’ pour tous les rebelles”.

Instagram a depuis marqué le message comme “fausse information” et a déclaré que “des vérificateurs de faits indépendants disent que cette information n’a aucun fondement factuel”.

Le message, qui a depuis été supprimé, était partagé par des célébrités, dont les actrices Sophie Turner et Viola Davis.

Trudeau a tweeté lundi soir que le Canada dénonçait « la décision barbare du régime iranien d’imposer la peine de mort à près de 15 000 manifestants ». Le tweet a duré 12 heures avant d’être supprimé.

“Le message a été informé par un rapport initial qui était incomplet et manquait de contexte nécessaire. Pour cette raison, il a depuis été supprimé”, a déclaré un porte-parole du gouvernement canadien à CNN.

“Il était basé sur des informations faisant état de graves préoccupations soulevées par des défenseurs internationaux des droits de l’homme mettant en garde contre d’éventuelles condamnations futures, y compris la peine de mort, imposées à des milliers de manifestants iraniens qui ont déjà été détenus par le régime”, a ajouté le porte-parole.

CNN a contacté le ministère iranien des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires.

Les législateurs iraniens exigent que la justice du pays “ne fasse preuve d’aucune indulgence” envers les manifestants, mais jusqu’à présent, une personne a été officiellement condamnée à mort par la justice cette semaine. Cependant, l’ONU a averti la semaine dernière que d’autres risquaient de recevoir une peine similaire.

“Avec la répression continue des manifestations, de nombreux autres actes d’accusation pour des accusations passibles de la peine de mort et des condamnations à mort pourraient bientôt être prononcés”, ont déclaré des experts de l’ONU la semaine dernière.

« Nous ne devons pas perdre de vue qu’une personne a déjà été condamnée à mort et que les parlementaires iraniens ne doivent pas demander qu’une condamnation à mort soit prononcée. Déjà, des dizaines de manifestants ont été tués par les forces de sécurité du régime », a déclaré le a déclaré le porte-parole du gouvernement canadien.

L’Iran a arrêté plus de 14 000 personnes dans le cadre d’une répression depuis le début des manifestations à travers l’Iran en septembre, a déclaré le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme en Iran, Javaid Rehman, au début du mois.

Au moins 2 000 personnes ont été inculpées pour leur implication présumée dans les manifestations nationales contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, la plus grande manifestation de dissidence de ce type depuis des années. Les procès sont publics et sont en cours depuis plus de deux semaines. Les condamnations peuvent faire l’objet d’un appel, selon l’agence de presse officielle IRNA.

Au moins 326 personnes ont été tuées lors des manifestations, ont indiqué des organisations de défense des droits humains. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les chiffres des arrestations, le nombre de morts et de nombreux récits de personnes tuées, en raison de la suppression des médias, d’Internet et de la transparence par le gouvernement iranien.

Le tribunal révolutionnaire iranien a prononcé la peine de mort contre le manifestant anonyme qui aurait incendié un bâtiment gouvernemental, ont annoncé dimanche les médias officiels. Cinq autres personnes qui ont pris part aux manifestations ont été condamnées à des peines de cinq à dix ans de prison, reconnues coupables de “collusion en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale et trouble à l’ordre public”.

Les manifestations ont déclenché une bataille acharnée pour contrôler le récit en ligne, où les partisans et les opposants au gouvernement se tournent vers les médias sociaux pour dire leur version de la vérité.

L’accès à Twitter étant bloqué en Iran, cette bataille se déroule principalement à l’extérieur du pays.