Trudeau soutient Lucki et nie avoir fait pression sur l’enquête de la GRC

Le premier ministre Justin Trudeau dit qu’il a toujours « beaucoup » confiance en la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, et nie que son gouvernement ait exercé « toute influence ou pression indue » sur l’enquête de la police nationale sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse.

« Nous n’avons exercé aucune influence ou pression indues. Il est extrêmement important de souligner que ce n’est que la GRC, c’est seulement la police qui détermine quoi et quand divulguer des informations », a déclaré Trudeau. « J’ai toujours beaucoup… confiance en la commissaire Lucki. »

Malgré ce démenti, la question a été au centre des préoccupations lors de la dernière période de questions de la séance de printemps, et les députés ont voté jeudi en faveur d’une étude estivale de la question.

Le gouvernement et le commissaire Lucki ont fait l’objet d’un examen minutieux pour leur implication dans l’affaire, après que des allégations ont été soulevées mardi selon lesquelles le gouvernement fédéral aurait utilisé la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada pour faire avancer une nouvelle interdiction des armes à feu.

Selon des documents publiés dans le cadre de la Mass Casualty Commission, lors d’une réunion 10 jours après le déchaînement meurtrier qui a fait 22 morts, la chef Mountie Lucki aurait exprimé sa déception face à la gestion des points de presse par la division de la Nouvelle-Écosse, car elle voulait qu’ils libèrent des informations précises sur les armes à feu utilisées par l’auteur.

Dans des notes manuscrites, le surintendant de la GRC de la Nouvelle-Écosse, Darren Campbell, a écrit que Lucki avait indiqué qu’elle avait promis au ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, et au bureau du premier ministre que la GRC divulguerait cette information, et que cela était lié à la législation en cours sur le contrôle des armes à feu destinée à faire agents et le public plus sûr.

À l’époque, la GRC de la Nouvelle-Écosse – qui faisait l’objet d’une surveillance étroite pour son traitement de l’affaire depuis le début – avait déclaré que la divulgation d’informations supplémentaires mettrait en péril l’enquête en cours sur l’accès de l’agresseur aux armes à feu.

Quelques jours plus tard, le premier ministre a annoncé l’interdiction de 1 500 armes d’assaut, y compris les armes utilisées lors de la fusillade en Nouvelle-Écosse. Aller de l’avant avec les mesures de contrôle des armes à feu était un engagement préexistant des libéraux, qui remonte à leur campagne électorale de 2019.

En faisant écho aux dénégations de Blair et Lucki – qui ont écrit dans une déclaration que même si elle regrettait la façon dont elle avait abordé la réunion, elle ne mettrait jamais en péril une enquête de la GRC – Trudeau a également déclaré aux journalistes que, même si le gouvernement n’était pas intervenu, ils avaient des questions .

« Je soulignerai cependant que lorsque la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada s’est produite, nous avions beaucoup de questions. Les Canadiens avaient beaucoup de questions. Et j’ai reçu des séances d’information régulières sur ce que nous savions, ce que nous ne savions pas. des réponses continuent de sortir, alors même que l’enquête publique est en cours », a déclaré le Premier ministre, lors d’une mêlée avec des journalistes voyageant avec lui pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth au Rwanda.

Pendant la période des questions, Blair a déclaré qu’il n’était pas partie aux discussions qui ont eu lieu entre la commissaire et ses subordonnés, au milieu des suggestions des conservateurs selon lesquelles le gouvernement mettait en doute ses récits de son interaction avec Lucki.

« Je n’ai absolument aucun doute que le surintendant est un officier exemplaire, et je ne remets en aucune façon en question son intégrité. Je voudrais simplement rappeler à cette Chambre que le fait est qu’il n’y a eu aucune ingérence dans cette affaire », a déclaré Blair.

À la suite d’appels des partis d’opposition demandant au gouvernement de fournir un exposé complet des faits liés à l’affaire, le Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes devrait se pencher sur la question dans un mois.

Lors de leur dernière réunion avant la fin de la séance du printemps, les députés du comité ont voté pour étudier les allégations d’ingérence politique dans l’enquête et les communications de la GRC. Le comité prévoit de tenir une réunion de quatre heures le 25 juillet ou dès la fin de la période d’entretien pré-programmée de la Chambre des communes.

Lors de cette réunion, l’intention est d’inclure trois groupes de témoins. Le premier verrait le surintendant Campbell et d’autres responsables de la GRC en Nouvelle-Écosse témoigner; le deuxième comprendrait la commissaire Lucki et son adjoint, et le troisième serait Blair et le sous-ministre de la Sécurité publique Robert Stewart.

Les conservateurs avaient voulu que l’audience comprenne le témoignage d’un fonctionnaire du bureau du premier ministre, mais cette proposition n’a pas été appuyée.

« Nous avons trouvé qu’il était très important qu’un membre du cabinet du premier ministre vienne répondre… Les députés libéraux ont ouvert la voie en veillant à ce que cela ne se produise pas aujourd’hui. Ils ont également ouvert la voie en veillant à ce que cette réunion n’ait pas lieu pour encore un mois », a déclaré la députée conservatrice et porte-parole en matière de sécurité publique Raquel Dancho lors de la réunion.