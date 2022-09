Trudeau soutient la levée de certaines règles de voyage COVID: source CP

OTTAWA –

La dernière des restrictions frontalières COVID-19 du Canada disparaîtra à la fin de ce mois avec l’expiration d’un décret du Cabinet concernant les vaccinations obligatoires, les tests et la quarantaine des voyageurs internationaux.

Cette expiration sonne également la fin de l’insistance des voyageurs à utiliser l’application ArriveCan pour saisir leur statut vaccinal et les résultats des tests, bien que l’application restera un outil facultatif pour les douanes et l’immigration.

Il ne traite pas encore de la question de savoir si les passagers doivent porter des masques dans les trains et les avions nationaux et internationaux, car cette règle est contenue dans un arrêté distinct émis par le ministre des Transports.

Deux sources gouvernementales de haut niveau au courant de la décision ont confirmé que le décret du Cabinet maintenant les mesures frontalières liées au COVID-19 ne sera pas renouvelé lorsqu’il expirera le 30 septembre.

Les sources ont parlé à La Presse canadienne à condition de ne pas être nommées car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement. Bien que le cabinet libéral se soit réuni jeudi après-midi, l’approbation du cabinet n’est pas nécessaire pour permettre l’expiration de l’ordonnance.

L’une des sources a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau, avant la tenue de la réunion du cabinet, avait approuvé la décision de ne pas renouveler les règles.

Le changement signifie que les voyageurs internationaux n’auront plus à prouver qu’ils sont entièrement vaccinés contre le COVID-19. En vertu de la règle actuelle, les Canadiens qui reviennent au pays qui ne sont pas vaccinés doivent présenter un résultat négatif au test COVID-19 avant leur arrivée et subir d’autres tests après leur arrivée. Ils doivent également être mis en quarantaine pendant 14 jours.

Les étrangers qui ne sont pas vaccinés sont simplement bannis du Canada à moins qu’ils ne relèvent de catégories spécifiques, comme les membres d’équipage de compagnies aériennes ou de bateaux, ceux qui ont besoin de soins médicaux essentiels, les diplomates et les travailleurs étrangers temporaires.

L’ordonnance du cabinet précise également que les voyageurs vaccinés seront sélectionnés pour des tests COVID-19 aléatoires et exige que les voyageurs soumettent leur preuve de vaccin et les résultats des tests par voie électronique.

La seule façon de le faire est via l’application ArriveCan.

Tout cela se terminera lorsque l’horloge sonnera à minuit le 1er octobre.

Le ministre du Tourisme, Randy Boissonnault, n’a pas confirmé la décision jeudi après-midi, mais il a déclaré que si l’ordonnance était autorisée à expirer, cela éliminerait également le seul composant obligatoire de l’application ArriveCan.

“Donc, la pièce obligatoire est la pièce vaccinale, et parce que c’est ainsi que les gens le prouvent via ArriveCan, c’est ainsi que l’ordre est écrit, d’après ce dont je me souviens”, a-t-il déclaré en se rendant à la réunion du cabinet.

ArriveCan s’est transformé en un outil d’arrivée à la frontière numérisé, et maintenant les personnes volant dans certains aéroports peuvent l’utiliser pour remplir leur formulaire de douane et d’immigration au lieu de la version papier.

Boissonnault a déclaré que cela est conforme à la numérisation des formulaires frontaliers dans un certain nombre de pays, y compris l’Europe, et à long terme permettra des expériences frontalières plus rapides et plus fluides.

“Si nous voulons passer de 22 millions de visiteurs en 2019 à quelque chose de plus proche de 30 millions d’ici 2030, nous allons devoir avoir une frontière numérique”, a-t-il déclaré.

L’expiration de l’ordonnance signifie également que le ministre de la Santé ne pourra plus interdire rapidement aux citoyens de pays spécifiques confrontés à des épidémies de COVID-19 de venir au Canada. Cette mesure a été utilisée pour interdire des personnes de l’Inde et de certains pays africains à divers moments, des mesures critiquées par certains comme racistes.

Les mesures frontalières du Canada liées à la COVID-19 ont évolué depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Pendant plus d’un an, le Canada a invoqué une quarantaine obligatoire de 14 jours pour tous les Canadiens de retour, et pendant un certain temps, la quarantaine a été exigée en totalité ou en partie dans des hôtels spécifiques.

Entre mars 2020 et août 2021, les ressortissants étrangers ne pouvaient pas entrer au Canada pendant la période avec certaines exemptions pour les travailleurs essentiels, notamment les équipages des compagnies aériennes, les travailleurs de la santé et les chauffeurs de camion.

En juillet 2021, une fois que tous les adultes et adolescents canadiens ont pu accéder aux vaccins, le gouvernement a cessé d’exiger la quarantaine pour les voyageurs canadiens entièrement vaccinés.

En août 2021, ils ont ouvert la frontière aux Américains entièrement vaccinés, et en septembre 2021, la frontière a été ouverte aux citoyens entièrement vaccinés de tous les pays.

Les mesures frontalières sont devenues fortement politisées, les conservateurs exigeant que Trudeau les lève toutes, et le chef Pierre Poilievre a fait de leur suppression une politique clé dans sa récente campagne à la direction.

La chef adjointe du Parti conservateur, Melissa Lantsman, et le lieutenant québécois du parti, Pierre Paul-Hus, ont déclaré mercredi dans un communiqué conjoint qu’il était commode de mettre fin aux mesures dans les semaines suivant l’arrivée de Poilievre à la direction.

“Depuis son introduction, l’application ArriveCan a tué des emplois, étouffé des économies dans tout le pays et dit aux visiteurs qu’ils n’étaient pas les bienvenus au Canada”, ont-ils déclaré. “En plus des mandats de vaccination non scientifiques et des tests aléatoires obligatoires, ArriveCan a créé les plus longs retards jamais vus dans les aéroports du Canada.”

Les retards dans les aéroports ont été en partie imputés à ArriveCan, car certains voyageurs qui avaient du mal à le faire fonctionner, ou ne pouvaient pas ou ne voulaient pas l’utiliser, ont fait des files d’attente. Cependant, les retards ont également été imputés aux pénuries de main-d’œuvre affectant tout, des travailleurs des aéroports aux gardes-frontières et de sécurité.

Le Dr Zain Chagla, spécialiste des maladies infectieuses, plaide depuis des mois contre les vaccinations et les tests obligatoires à la frontière. Dans une interview jeudi, il a déclaré que tester les voyageurs asymptomatiques à la frontière était coûteux et pas aussi utile que de tester les personnes symptomatiques dans la communauté.

Il a déclaré que sans tester tout le monde, la politique n’empêchera pas la propagation du COVID-19.

Le gouvernement a longtemps désigné les tests aléatoires comme un moyen de dépister l’arrivée de nouvelles variantes, mais Chagla a déclaré qu’il existe également des moyens meilleurs et plus pratiques de les rechercher également.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 septembre 2022.