Trudeau soutient David Johnston malgré les appels à sa démission

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il était déterminé à maintenir David Johnston en place en tant que rapporteur spécial du Canada sur l’ingérence étrangère, malgré le fait qu’une majorité de députés aient voté en faveur de sa démission.

Trudeau a déclaré vendredi à Toronto qu’il attend avec impatience les audiences publiques que le gouverneur général devrait tenir « dans tout le pays » au cours des prochains mois avant de publier un rapport final d’ici la fin octobre.

« Il prend cette question très au sérieux et il creuse les faits », a déclaré Trudeau.

La Chambre des communes a adopté une motion du NPD plus tôt cette semaine, avec le soutien des députés conservateurs et du Bloc québécois, qui exhortait Johnston à se retirer et demandait au gouvernement de déclencher une enquête publique.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré aujourd’hui à Winnipeg que Johnston devait partir, mais il n’a pas nommé de remplaçant potentiel.

« Tous les partis à la Chambre des communes devraient se réunir et s’entendre sur quelqu’un qui n’est pas partisan, qui n’est lié à aucun chef de parti et qui a des antécédents d’objectivité, de préférence en tant que juge », a-t-il déclaré.

Poilievre a critiqué le rôle de rapporteur spécial comme étant un « faux travail » et a remis en question la capacité de Johnston à examiner objectivement la manière dont le gouvernement libéral traite les ingérences étrangères présumées en raison de ses liens avec la famille Trudeau.

Poilievre refuse d’examiner une partie classifiée du rapport initial de Johnston sur l’ingérence étrangère, affirmant que cela l’empêcherait de critiquer le gouvernement fédéral sur le sujet.

Johnston a défendu son intégrité et minimisé ses relations avec le Premier ministre, déclarant cette semaine qu’il avait l’intention de rester dans son rôle.

« Lorsque j’ai accepté le mandat d’agir en tant que rapporteur spécial indépendant, je l’ai fait en sachant parfaitement que le travail à venir ne serait ni simple ni sans controverse », a déclaré Johnston dans un communiqué plus tôt cette semaine.

« Je respecte profondément le droit de la Chambre des communes d’exprimer son opinion sur mon travail à venir, mais mon mandat revient au gouvernement. J’ai le devoir de poursuivre ce travail jusqu’à la fin de mon mandat. »

Trudeau a accusé Poilievre et le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet d’avoir laissé des arguments politiques et des attaques politiques entraver les faits.

« Ils ont refusé d’obtenir des briefings de sécurité sur les faits réels entourant le renseignement et la question de l’ingérence étrangère, car ils veulent continuer à salir un homme d’une intégrité irréprochable et d’un engagement et d’un service profonds envers le Canada », a déclaré Trudeau.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 juin 2023.