Trudeau soulève le recul démocratique de la Pologne alors que le premier ministre se rend à Toronto

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré avoir soulevé des inquiétudes au sujet des informations selon lesquelles les droits et la démocratie des LGBTQ sont menacés en Pologne lors d’une visite vendredi avec son premier ministre, Mateusz Morawiecki, à Toronto.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une collaboration économique et militaire sans précédent entre les deux pays.

« J’ai certainement fait part de nos inquiétudes concernant certains des rapports provenant de Pologne concernant les droits des LGBTQ, la démocratie, et nous avons eu une conversation franche, comme cela doit être le cas », a déclaré Trudeau aux journalistes vendredi.

Ses commentaires interviennent dans un contexte d’inquiétude croissante concernant la liberté d’expression et les élections en raison des politiques adoptées par le gouvernement de Morawiecki.

Le pays a récemment adopté une loi qui créera une commission chargée d’enquêter sur les allégations d’ingérence russe dans le pays. Les universitaires et les groupes de défense des droits civiques affirment que le mandat est si vague que le panel composé principalement de députés du gouvernement sera utilisé pour attaquer les partis d’opposition.

« Cela menace, à coup sûr, non seulement le processus électoral mais aussi la liberté académique, car la commission dispose de pouvoirs si étendus pour interroger les universitaires », a déclaré Marcin Gabrys, politologue à l’Université Jagellonne de Cracovie.

Lundi, le département d’État américain s’est dit préoccupé par une nouvelle loi « qui pourrait être utilisée à mauvais escient pour interférer avec les élections libres et équitables en Pologne ».

Gabrys a été surpris que le même jour, Trudeau ait annoncé la visite de Morawiecki en louant « un engagement partagé envers l’OTAN et la démocratie ». Il a dit qu’il y a un fort écart entre les valeurs défendues par les deux gouvernements.

Mardi, un député polonais du parti d’extrême droite de la Confédération a empêché le professeur Jan Grabowski de l’Université d’Ottawa de donner une conférence à Varsovie qui aurait abordé la complicité polonaise dans les crimes pendant l’Holocauste.

Le sujet est un point sensible pour le PiS au pouvoir, qui en 2018 a interdit les déclarations véridiques selon lesquelles certains Polonais étaient complices de crimes de guerre nazis.

« Il y a trop de silence, et je pense que nous sommes à la limite en Pologne », a déclaré Gabrys, spécialiste des études canadiennes.

« Pour le Canada, l’intérêt économique et les intérêts en matière de sécurité sont souvent plus importants. Et parfois, cela signifie qu’Ottawa s’est abstenu de dire ce qu’il devait dire. Néanmoins, le cas en Pologne est si clair ; cela fait tant d’années », a-t-il déclaré.

Il y a deux ans, le gouvernement de Morawiecki limitait les avortements aux cas où une grossesse résultait d’un acte criminel ou posait un risque grave pour la santé. Le parti a qualifié les droits LGBTQ d' »attaque contre la famille et les enfants » et a fermé les yeux sur les municipalités et les régions qui se sont déclarées « zones sans LGBT ».

En janvier, la Commission européenne a retiré une action en justice de 2021 contre la Pologne concernant les zones sans LGBT, et Morawiecki a noté que l’organisme n’avait pas retenu les paiements de péréquation à la Pologne après avoir menacé de le faire à propos des réformes judiciaires.

« En Pologne, les droits de tous les droits de l’homme et les droits des personnes LGBT ne sont pas du tout menacés. Nous mettons très fortement l’accent sur l’éducation des familles, le soutien aux familles et parfois cela est mal compris par certaines personnes comme étant discriminatoire », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Il n’y a aucun problème ; Je pense qu’il y a beaucoup de malentendus et je peux les expliquer encore plus en détail, mais ce n’est pas un problème en Pologne.

Le Canada et la Pologne ont intensifié leur collaboration militaire depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2014.

Cela occupe une place importante dans l’avis officiel de Trudeau sur la visite de Morawiecki, qui s’engage « à relever les défis de défense et de sécurité régionaux résultant de la guerre d’agression brutale et injustifiable de la Russie ».

La Pologne a été parmi les pays européens les plus autoritaires en exhortant les alliés militaires à fournir de l’équipement à l’Ukraine. Gabrys dit que c’est en partie dû à la conviction qu’une Russie victorieuse se sentirait enhardie pour cibler la Pologne et les trois pays baltes.

Il regarde pour voir si la Pologne fait une demande pour que les Canadiens entraînent des soldats européens dans des équipements spécialisés ou dans des conditions hivernales, ou pour stationner plus de soldats canadiens dans la région. Gabrys s’attend à ce que Morawiecki félicite le Canada d’avoir réinstallé des Ukrainiens qui ont fui en Pologne l’année dernière et d’avoir financé des projets pour aider à intégrer ceux qui restent dans ce pays.

Le commerce entre le Canada et la Pologne est en plein essor, augmentant de 52 % au cours des cinq années suivant l’entrée en vigueur de l’accord commercial entre le Canada et l’UE, même si Varsovie n’a pas entièrement ratifié l’accord.

La Pologne s’est remise plus rapidement de la récession mondiale de 2008, de la crise de la dette européenne et de la pandémie de COVID-19 que la plupart de ses pairs.

Le pays se tourne vers le Canada pour son savoir-faire dans la technologie de capture du carbone et le domaine nucléaire naissant des petits réacteurs modulaires.

Gabrys a déclaré que son pays serait ouvert à l’hydrogène, à l’uranium et au gaz naturel liquéfié canadiens s’il y avait une analyse de rentabilisation suffisante, et la Pologne tente de devenir une plaque tournante pour les usines de batteries de véhicules électriques.

Il a noté que l’ambassadeur de Pologne à Ottawa, Witold Dzielski, est proche de la direction du PiS et a une meilleure compréhension du Canada que la plupart des émissaires.

Cela a conduit à une série de visites sans précédent, a déclaré Gabrys, comme lorsque le ministre polonais de la Santé, Adam Niedzielski, s’est rendu au Canada en mars pour faire le point sur le soutien médical aux Ukrainiens et pour examiner une éventuelle collaboration dans les sciences de la vie.

« Je vois un nouveau chapitre, une nouvelle énergie dans les relations entre la Pologne et le Canada », a déclaré Gabrys.

Dylan Robertson, La Presse canadienne

