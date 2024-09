Trudeau sera présent au Late Show avec Stephen Colbert

Le Premier ministre Justin Trudeau sera l’invité de l’émission « The Late Show with Stephen Colbert » de CBS lundi.

L’itinéraire officiel de Trudeau indique que l’interview sera tournée lors de son voyage à New York, où il rencontre des dirigeants avant la 78e réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Un programme publié par Paramount, propriétaire de CBS, indique que RuPaul Charles, l’animateur de l’émission « RuPaul’s Drag Race », sera également l’invité de « The Late Show » lundi.

Trudeau a fait une apparition dans la version canadienne de la série de compétitions de drag queens l’année dernière.

Le premier ministre sera présent à l’Assemblée à New York jusqu’à mercredi matin, et plus tard dans la journée, son gouvernement devrait faire face à son premier test à la Chambre des communes depuis que le NPD a mis fin à son accord de crédits et de confiance avec les libéraux.

« The Late Show with Stephen Colbert » est diffusé au Canada sur Global.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 22 septembre 2024.