Trudeau se rendra aux funérailles de la reine avec d’anciens PM canadiens

Trudeau a déclaré qu’elle avait embrassé son rôle de reine du Canada et a déclaré que “sa soudaine absence nous a tous frappés de manière palpable et profonde”.

Il se souvient de l’avoir rencontrée pour la première fois lorsqu’il était petit garçon lorsque son défunt père, Pierre Trudeau, était premier ministre. Et il a noté qu’elle était avec les Canadiens pour des moments importants, comme en 1967, lorsqu’elle a coupé le gâteau du centenaire du Canada sur la Colline du Parlement et lorsqu’elle a proclamé et signé la Loi constitutionnelle du Canada de 1982.

Le roi Charles III a été officiellement proclamé monarque du Canada samedi lors d’une cérémonie à Ottawa en présence de Trudeau et de la gouverneure générale Mary Simon, qui est la représentante du monarque britannique à la tête de l’État, une position essentiellement cérémonielle et symbolique.

Trudeau a déclaré que les Canadiens étaient préoccupés par de grands problèmes comme l’inflation et le changement climatique et non par des problèmes constitutionnels. Il a noté dans son discours de jeudi que le monde est aussi un endroit difficile et que le Canada a une stabilité enviable.