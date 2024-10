Trudeau se rend en Asie du Sud-Est alors que la guerre entre Israël et le Hamas risque d’éclipser les négociations commerciales

Le Premier ministre Justin Trudeau se rend cette semaine au Laos pour faire progresser les liens commerciaux et politiques dans la région, alors que la violence au Moyen-Orient domine l’opinion publique en Asie du Sud-Est.

Vina Nadjibulla, vice-présidente de la recherche et de la stratégie à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a déclaré que le Canada et d’autres pays occidentaux ont subi un « coup dur pour leur réputation » dans les pays à majorité musulmane, notamment l’Indonésie et la Malaisie, où l’opinion publique a tendance à soutenir les Palestiniens. prendre parti et s’opposer à Israël.

Trudeau a l’occasion, lors du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) les 10 et 11 octobre, de contrer les affirmations selon lesquelles les pays occidentaux seraient indifférents aux « souffrances à Gaza », a déclaré Nadjibulla.

« Ce qui est important, c’est de rappeler à tous que nous nous soucions des droits de l’homme, que nous nous soucions de résoudre les conflits partout dans le monde, pas seulement dans certains endroits, afin de pouvoir contrer cette accusation d’hypocrisie », a déclaré Nadjibulla.

Les affirmations selon lesquelles les nations occidentales – et les États-Unis en particulier – adoptent une approche hypocrite de la guerre entre Israël et le Hamas sont « exagérées », a-t-elle déclaré, et sont motivées par les campagnes de désinformation russes et chinoises.

REGARDER | Israël frappe la « zone de sécurité » de Gaza, affirmant qu’il visait de hauts militants du Hamas Israël frappe la « zone de sécurité » de Gaza, affirmant qu’il ciblait de hauts militants du Hamas Cinq missiles israéliens ont frappé un campement situé sur une plage de la bande de Gaza, tuant 19 personnes et en blessant des dizaines d’autres. La zone était censée être une zone de sécurité humanitaire, mais Israël affirme avoir utilisé des « armes précises » pour cibler des militants du Hamas lors de l’attaque.

« L’affirmation est qu’au fond, nous nous préoccupons davantage des souffrances en Ukraine parce qu’elles se trouvent en Europe que lorsqu’elles souffrent en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs », a déclaré Nadjibulla. « C’est juste cette accusation selon laquelle tous les droits de l’homme ne sont pas traités de la même manière. »

Les efforts de Trudeau pour surmonter ces tensions seront surveillés de près lors du sommet, a-t-elle déclaré.

Après sa première visite officielle au Laos, Trudeau devrait se rendre sur une base aérienne américaine en Allemagne pour une réunion organisée par le président américain Joe Biden afin de « réaffirmer la solidarité mondiale » avec l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie, selon un communiqué du bureau du premier ministre. dit.

L’ASEAN a été créée en 1967 pour accélérer la croissance économique et promouvoir la paix et la stabilité dans la région. L’ASEAN est composée de 10 pays membres : l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, les Philippines, la Thaïlande, Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge.

MONTRE/ Les craintes d’une guerre plus large entre Israël et le Hezbollah grandissent à mesure que les frappes s’intensifient Les craintes d’une guerre plus large entre Israël et le Hezbollah grandissent à mesure que les frappes s’intensifient Le Hezbollah a tiré un barrage de roquettes sur le nord d’Israël alors que les combats s’intensifient après les frappes de missiles de Tsahal qui ont tué des dizaines de personnes à Beyrouth, dont un haut commandant du Hezbollah. Les responsables américains et onusiens exhortent désormais les deux parties à prendre du recul.

Le sommet de l’ASEAN de cette année se déroule un an après que le groupe militant palestinien Hamas a lancé l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël, tuant 1 200 personnes et en prenant plus de 250 en otages, selon les récits israéliens.

Des travailleurs de certains pays, dont la Thaïlande, ont été tués par le Hamas lors des attaques du 7 octobre 2023 contre Israël, tandis que d’autres ont été pris en otage.

Les pays de l’ASEAN ont des approches différentes du conflit israélo-palestinien dans son ensemble, mais ont voté collectivement le mois dernier en faveur d’une résolution de l’ONU appelant à la fin de l’occupation du « territoire palestinien » par Israël d’ici un an.

L’Indonésie, le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde, a condamné les attaques israéliennes contre Gaza. Brunei et le Laos ont également exprimé leur solidarité avec les Palestiniens.

Kai Ostwald, titulaire de la chaire HSBC de recherche asiatique et professeur agrégé à l’Université de Colombie-Britannique, a déclaré que la Malaisie – qui présidera l’ASEAN l’année prochaine – s’est montrée « très bruyante » à propos de la guerre entre Israël et le Hamas et de la récente escalade au Liban. En août, Malaisie a accusé la « communauté internationale » de rester inactive « alors que la force d’occupation israélienne continue de tuer des femmes, des enfants et des personnes âgées, sans conséquences ».

« Il utilisera donc certainement le sommet de l’ASEAN et le sommet de l’Asie de l’Est comme plate-forme pour exprimer les préoccupations mondiales et appeler à la solidarité pour résoudre cette question », a déclaré Ostwald.

« En revanche, Singapour, coincée entre la Malaisie et l’Indonésie, entretient des liens historiques étroits avec Israël », a déclaré Ostwald. « Il y a un risque que Gaza devienne un coin plus grand pour la région. »

« Nous sommes actuellement sur le fil du couteau »

Le Canada a tenté de rester sur une ligne fine dans le conflit. Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il soutenait le droit d’Israël à se protéger et le droit des Palestiniens à l’autodétermination, et soutient la création d’un État palestinien. Canada appelle également à un cessez-le-feu, à davantage d’aide humanitaire pour Gaza et au retour des otages en Israël.

Roland Paris, ancien conseiller en politique étrangère de Trudeau, a déclaré que si « ces échanges de représailles entre l’Iran et les mandataires iraniens en Israël continuent de s’intensifier », le conflit au Moyen-Orient pourrait attirer beaucoup d’attention lors du sommet de l’ASEAN.

« Nous sommes sur le fil du couteau en ce moment, et nous sommes plus proches d’une grande guerre régionale au Moyen-Orient que je ne le pense depuis des décennies », a déclaré Paris, aujourd’hui directeur de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales. à l’Université d’Ottawa.

Même si le conflit pourrait éclipser l’agenda de l’ASEAN, le Canada se concentrera lors de ce sommet sur l’expansion de ses échanges commerciaux avec l’une des régions économiques à la croissance la plus rapide au monde, a déclaré Paris.

Les pays de l’ASEAN constituent collectivement la cinquième économie mondiale, avec un PIB combiné de 3 800 milliards de dollars américains.

Après des décennies d’engagement sporadique dans la région, le Canada est désormais un « partenaire stratégique » de l’ASEAN – le plus haut niveau de reconnaissance pour les pays non membres. L’un des principaux objectifs du Canada lors du sommet est de finaliser les accords commerciaux dans la région.

L’Indonésie, la plus grande économie du bloc, s’est engagée à signer un accord avec le Canada d’ici la fin de 2024. Ottawa vise également à conclure un accord de libre-échange distinct avec l’ASEAN dans son ensemble d’ici 2025.

Même si ces accords ne devraient pas être conclus lors du sommet de l’ASEAN, un haut responsable du gouvernement a déclaré que le Canada envisageait de conclure les négociations de libre-échange avec l’Indonésie d’ici la fin novembre. CBC News n’identifie pas la source car elle n’était pas autorisée à parler publiquement.

Le premier ministre Justin Trudeau participe au Sommet commémoratif ASEAN-Canada à Phnom Penh, au Cambodge, le samedi 12 novembre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Mais le Canada est en concurrence avec d’autres pays, notamment la Chine, le plus grand partenaire commercial de l’ASEAN. La Chine a récemment financé un chemin de fer traversant le Laos qui a ouvert ses portes en 2021 et continue de construire des infrastructures dans toute l’Asie du Sud-Est.

Les pays de l’ASEAN tentent de devenir moins dépendants de la Chine et de réduire les risques liés à leurs chaînes d’approvisionnement, a déclaré Paris. Le Canada peut signaler qu’il est ouvert aux affaires et offrir aux pays de l’ASEAN un accès au marché nord-américain, a-t-il ajouté.

« La présence du premier ministre est une démonstration sur le terrain du sérieux du Canada dans l’établissement de relations, qui sont une condition préalable à l’expansion des relations commerciales », a déclaré Paris.

Nadjibulla a déclaré que Trudeau devra également s’engager avec les pays de l’ASEAN dans d’autres domaines dans lesquels ils peuvent collaborer, notamment le changement climatique, la cybersécurité et la sécurité maritime.