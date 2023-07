Trudeau se rend au sommet de l’OTAN, les dirigeants font face à des décisions difficiles

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra au sommet des dirigeants de l’OTAN en Lituanie cette semaine, où le Canada jouera probablement un rôle plus important que d’habitude dans deux discussions essentielles : l’élargissement de l’adhésion à l’alliance et ses efforts pour se recentrer sur la défense collective.

Trudeau devrait partir d’Ottawa pour Riga, en Lettonie, dimanche soir. Il doit rencontrer les dirigeants de ce pays lundi avant de se rendre dans la capitale lituanienne pour le premier jour du sommet de l’OTAN mardi.

Lors du sommet de l’année dernière à Madrid, les dirigeants de l’OTAN ont identifié la Russie comme « la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés ainsi que pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique » dans un document de concept stratégique qui énonce leur intention de renforcer la dissuasion et la défense dans la région.

Cela a eu lieu après une réunion à Bruxelles en mars 2022, lorsque les dirigeants ont convenu de déployer quatre nouveaux groupements tactiques multinationaux sur le flanc est en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, s’ajoutant à ceux d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

L’alliance a rédigé un nouveau plan de défense que les dirigeants seront invités à approuver à Vilnius, plan qui est décrit comme un retour à sa position de guerre froide.

« Ce que nous voyons maintenant est vraiment un retour aux activités principales de l’OTAN », a déclaré Tim Sayle, historien de l’OTAN et professeur à l’Université de Toronto.

Il a déclaré que cela signifie probablement également un retour à des négociations plus difficiles entre les membres alors qu’ils décident de la politique de défense et des achats, en même temps qu’ils débattent de l’opportunité d’autoriser l’adhésion de la Suède et de l’Ukraine. Et sur les deux sujets, a-t-il dit, les alliés se tourneront vers le Canada.

« Il y a rarement des sommets où le Canada serait au centre de tout élément, mais je pense que (c’est) ici », a déclaré Sayle.

« Le Canada a une décision à prendre concernant son rôle dans la discussion sur l’Ukraine, mais il a également cette décision à prendre concernant les dépenses de défense du Canada et le type d’allié que le Canada va être. »

Adm. Rob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, a déclaré aux médias lors d’un briefing le 3 juillet que le nouveau plan de défense est divisé en trois parties : la région sud-est comprenant la Méditerranée et la mer Noire, la région centrale de la Baltique aux Alpes et la région du Grand Nord et de l’Atlantique.

Une fois les plans approuvés, le vrai travail commence. « Ensuite, nous devons aller faire notre travail pour atteindre le plus grand nombre de forces avec une préparation plus élevée, nous devons nous exercer contre les plans, nous devons acheter les capacités dont nous avons besoin », a déclaré Bauer.

Cela nécessitera plus d’argent. Seul un tiers environ des membres de l’OTAN atteignent l’objectif convenu de consacrer 2% de leur PIB à la défense, ce qui comprend l’engagement de consacrer un cinquième de ce financement à l’équipement.

Bauer a déclaré qu’il s’attend à ce que 2% soient le plancher de dépenses, au lieu de l’objectif, d’ici la fin du sommet.

« Il existe peut-être un lien plus fort que jamais entre les nouveaux plans de défense, la nouvelle promesse d’investissement dans la défense et le processus de planification de la défense de l’OTAN », a déclaré la porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu, lors du briefing du 3 juillet.

Pour les pays qui sont à la traîne, il y aura une pression croissante pour intensifier.

Le Canada consacre environ 1,3 % de son PIB à la défense et n’a aucun plan public pour atteindre l’objectif actuel. La ministre de la Défense, Anita Anand, a insisté sur le fait que les contributions du Canada à la défense de l’Ukraine et son leadership à la tête d’un groupement tactique de l’OTAN en Lettonie sont plus importants.

Avant d’assister au sommet de l’OTAN, Trudeau doit participer à des réunions lundi avec le président letton, Edgars Rinkevics, et son premier ministre, Krisjanis Karins.

Trudeau devrait également rencontrer des membres des Forces armées canadiennes qui font partie de la plus grande mission outre-mer du pays.

Mais même en Lettonie, le Canada semble être à la traîne. Cela fait plus d’un an qu’Anand s’est engagé à étendre le groupement tactique à une brigade prête au combat, et des plans détaillés sont toujours en cours de négociation. Les groupements tactiques comptent généralement près de 1 000 soldats, tandis que les militaires d’une brigade sont au nombre d’environ 3 000.

Le Canada s’est engagé à envoyer un escadron de chars avec 15 chars Leopard 2 et quelque 130 hommes en Lettonie à partir de cet automne, mais on ne sait pas combien de soldats supplémentaires rejoindront les 800 Canadiens déjà en place.

D’autres pays sont allés plus loin. L’Allemagne s’est engagée à stationner une brigade de 4 000 soldats en Lituanie. Le Royaume-Uni, qui dirige un groupement tactique en Estonie, et les États-Unis, qui en dirigent un autre en Pologne, ont testé leur capacité à passer rapidement à une brigade au début du printemps.

Les dirigeants à Vilnius devraient également se concentrer sur le statut de la Suède et de l’Ukraine, qui ont chacune demandé à rejoindre l’OTAN.

Les pourparlers de dernière minute visant à rallier la Turquie et la Hongrie à l’adhésion de la Suède n’ont pas abouti. Son voisin nordique, la Finlande, l’a rejoint le plus récemment, en avril.

Si l’adhésion de la Suède est approuvée, Bauer a déclaré qu’il ne faudrait pas longtemps pour adapter les plans de défense.

« La Suède est à la table du comité militaire, du Conseil de l’Atlantique Nord chaque semaine. Ils savent donc déjà pratiquement tout », a-t-il déclaré.

Plus controversée que cela est la question de savoir quand admettre l’Ukraine.

Certaines nations font pression pour une adhésion immédiate. Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré le mois dernier qu’il espérait voir un processus accéléré.

Pendant ce temps, Trudeau a déclaré à plusieurs reprises que le Canada appuie l’adhésion de l’Ukraine « lorsque les conditions sont réunies », sans définir quelles sont ces conditions.

Sayle a déclaré qu’il est probable que d’autres pays s’attendent à une réponse plus claire cette fois étant donné l’ampleur de la décision : admettre ou non une nation qui est au milieu d’une invasion active dans une alliance axée sur la défense collective.

« Je pense que ce que dit l’OTAN sur l’adhésion de l’Ukraine aura un impact à la fois sur les calculs stratégiques ukrainiens et russes dans cette guerre, et sur toute paix qui pourrait suivre », a déclaré Sayle.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 juillet 2023.