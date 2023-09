Trudeau se rend à l’Assemblée générale de l’ONU alors que le monde fait face à un « moment sérieux »

Lors de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies, ce symposium international qui se déroule actuellement à New York, le péril du changement climatique est toujours un sujet important.

Mais comme pourrait le dire Taylor Swift, les choses seront différentes après l’été 2023.

L’année a été marquée par une saison d’incendies de forêt record au Canada, plus de 11 000 morts à cause d’inondations catastrophiques en Libye et un nombre record de 23 catastrophes météorologiques distinctes d’une valeur d’un milliard de dollars aux États-Unis au cours des huit premiers mois seulement.

Et c’est loin d’être la seule crise existentielle à laquelle sera confronté le premier ministre Justin Trudeau lorsqu’il arrivera mardi pour deux jours de réunions avec des dirigeants mondiaux, des défenseurs de l’environnement et des sommités de la société civile.

Son voyage fait suite à l’annonce lundi selon laquelle les agences de renseignement canadiennes enquêtaient sur ce que Trudeau a qualifié d’informations « crédibles » liant le gouvernement indien à l’assassinat d’un éminent dirigeant sikh en Colombie-Britannique.

La guerre menée par la Russie en Ukraine se poursuit sans relâche, l’angoisse mondiale étant renforcée par la sinistre rencontre de la semaine dernière à Vladivostok entre le président Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

La trêve difficile de l’accord de l’ONU sur les céréales de la mer Noire s’est effondrée, coupant pratiquement le monde en développement de l’une des sources de nourriture, d’huile de cuisson et d’engrais les plus vitales de la planète.





L’Afrique de l’Ouest a connu pas moins de huit coups d’État militaires depuis 2020, les plus récents au Niger et au Gabon, tandis qu’Haïti reste en proie au chaos politique et à la violence des gangs, le tout au milieu d’une épidémie de choléra incontrôlée.

Et les efforts ambitieux de l’ONU pour cocher une longue liste d’objectifs de développement durable – une priorité particulière pour Trudeau – sont en grande partie au point mort, entravés par l’intransigeance politique et la lenteur des économies post-pandémiques.

« C’est un moment grave dans la vie du monde », a déclaré Bob Rae, l’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, qui cite le climat, les conflits et la durabilité comme les trois plus grands défis auxquels sera confronté le mosh pit multilatéral de cette année.

« Il y avait une sorte d’école de pensée qui disait : « Chaque jour, tout s’améliore, ça ne empire pas ». Pour le moment, nous ne pouvons pas dire cela.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, l’a reconnu jeudi lors de sa conférence de presse.

« Nous nous réunirons à un moment où l’humanité est confrontée à d’énormes défis – de l’aggravation de l’urgence climatique à l’escalade des conflits, en passant par la crise mondiale du coût de la vie, la montée des inégalités et les perturbations technologiques dramatiques », a-t-il déclaré.

« Les gens se tournent vers leurs dirigeants pour trouver une issue à ce chaos. Pourtant, face à tout cela et bien d’autres encore, les divisions géopolitiques sapent notre capacité de réponse. »

Aux États-Unis, les alarmes climatiques clignotent au rouge.

Un rapport publié lundi par la National Oceanic and Atmospheric Administration a répertorié le plus grand nombre de catastrophes liées au climat jamais enregistré au cours d’une seule année civile – une année qui reste encore trois mois.

Jusqu’à présent, 2023 se classe au neuvième rang des années les plus chaudes sur la zone continentale des États-Unis depuis 129 ans, avec de nouveaux records de température établis le mois dernier en Louisiane, au Mississippi et en Floride et une saison d’ouragans potentiellement historique est en cours.

« Le monde est de plus en plus conscient du fait que le changement climatique n’est pas un événement futur, mais un événement actuel », a déclaré Rae.

« C’est un problème d’aujourd’hui, et il s’agit tout autant d’une question de résilience, d’adaptation et d’investissement réel dans les infrastructures et d’autres moyens de protéger la santé et la sécurité des personnes face à la crise actuelle, qui se poursuivra. »

Le sentiment d’urgence était palpable dans les rues du monde entier vendredi et tout au long du week-end, avec des manifestations massives en Europe, en Asie du Sud-Est, en Afrique et aux États-Unis.

Des milliers de personnes ont défilé dans des villes partout au Canada, dans le cadre d’une démonstration de force coordonnée avant les réunions de l’ONU et la Semaine du climat à New York, où les manifestations ont culminé dimanche avec un rassemblement massif qui a attiré des dizaines de milliers de personnes.

« Le climat doit être une pièce maîtresse de l’organisation intérieure et extérieure – une force électorale et populaire qui ne peut être ignorée », a déclaré la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), porte-étendard du climat pour les démocrates progressistes.

« Ce problème est le plus grand problème de notre époque et, à cause de cela, nous devons être trop importants et trop radicaux pour être ignorés. »

Au lieu de parler de nouveaux objectifs d’émissions ambitieux mais irréalistes, l’ONU fera plutôt pression sur ses membres sur la manière dont ils envisagent d’atteindre les objectifs existants, a déclaré Catherine Abreu, fondatrice et directrice exécutive du groupe climatique Destination Zero.

« C’est un moment d’honnêteté et d’inflexion », a déclaré Abreu lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

« Nous devons prendre conscience du fait que malgré les objectifs que nous nous sommes fixés au cours de la dernière décennie, nous ne tenons pas nos promesses. »





En particulier, Guterres se concentrera sur certains des plus grands écarts entre les promesses faites et les promesses tenues, dont l’un est l’abandon des combustibles fossiles, a-t-elle ajouté.

« Il sera demandé aux pays – y compris, en particulier, aux grands producteurs comme le Canada – comment ils envisagent d’aligner leur production de combustibles fossiles… sur leurs promesses dans le cadre des traités internationaux sur le climat », a déclaré Abreu.

« La question reste ouverte de savoir comment le Canada alignera les positions qu’il prend dans ces forums internationaux avec les mesures qu’il prend ici chez lui. »

Une telle action a surgi lundi lorsque le gouvernement fédéral, qui subissait des pressions de la part des communautés autochtones pour qu’il annule son soutien au controversé pipeline de la canalisation 5, a fait exactement le contraire.

Les avocats du gouvernement ont déposé un mémoire exhortant une cour d’appel américaine à annuler la date limite de juin 2026 pour fermer le conduit pétrolier et gazier transfrontalier s’il ne peut pas être redirigé à temps autour d’une réserve autochtone du Wisconsin.