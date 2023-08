Trudeau se dit prêt à aller de l’avant après la séparation

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit reconnaissant des aimables messages qu’il a reçus des Canadiens et se concentre sur l’avenir, à la suite de l’annonce que lui et Sophie Grégoire Trudeau ont signé un accord de séparation légale.

« Je veux d’abord remercier toutes les personnes qui ont tendu la main au cours des dernières semaines avec des souhaits chaleureux, avec des messages personnels, avec des histoires personnelles qui ont été tout simplement merveilleuses et positives », a déclaré Trudeau lundi, s’adressant aux journalistes avant un retraite du cabinet fédéral à l’Île-du-Prince-Édouard.

« J’ai passé 10 jours vraiment bons avec la famille pour me concentrer sur les enfants, pour me concentrer sur le fait d’être ensemble et d’aller de l’avant. Et je tiens vraiment, vraiment à remercier les Canadiens d’avoir été si incroyablement gracieux et incroyablement généreux dans le respect de notre vie privée et de notre l’espace. C’est vraiment, ça rend vraiment les choses plus faciles.

C’était la première fois que le Premier ministre était interrogé sur la séparation, depuis que le couple a annoncé conjointement la séparation après 18 ans de mariage, le 2 août. Peu de temps après, les deux ont emmené leurs enfants – Xavier, Ella-Grace et Hadrien – en vacances en famille à Tofino, en Colombie-Britannique

Dans un article sur les réseaux sociaux reflétant le temps passé, Grégoire Trudeau a décrit le temps « passé en famille à surfer sur les vagues, à faire du vélo, de la randonnée, à pêcher, à contempler le coucher du soleil ou à se baigner dans des algues récoltées de manière durable », comme étant « une pure bénédiction ».

Alors qu’on lui a spécifiquement demandé comment il se sentait après la séparation, le Premier ministre n’a pas répondu directement à cette question.

Les deux ont juré de maintenir une présence constante dans la coparentalité, mais Grégoire Trudeau n’est plus considéré comme l’époux du premier ministre à titre officiel.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait que Grégoire Trudeau jouerait un rôle public à l’avenir, le premier ministre n’a pas tardé à faire pivoter ses commentaires sur son travail.

« Nous avons résolu ce problème », a-t-il déclaré. « Je suis ici et heureuse de parler de garde d’enfants et de tout ce que nous faisons ensemble pour bâtir un avenir meilleur, non seulement pour mes enfants, mais pour tout le monde à travers le pays. »

Selon une source au courant de la situation avec laquelle CTV News s’est entretenue au moment de l’annonce de la séparation, Grégoire Trudeau ne sera plus considérée comme l’épouse du premier ministre à titre officiel, et elle n’assistera plus à des événements en tant qu’épouse du premier ministre.

Elle prévoit toujours passer beaucoup de temps à Rideau Cottage, mais elle a déjà pris des dispositions pour emménager dans une résidence privée à proximité, à ses propres frais, et prévoit poursuivre ses propres projets de carrière.

TRUDEAU « N’ABANDONNE PAS » PERSONNE

Alors que des questions tourbillonnaient à l’époque sur la façon dont la séparation internationale du premier ministre pourrait avoir un impact politique sur lui, Trudeau a déclaré qu’il restait concentré sur la direction du pays et du parti libéral.

Cependant, après près de huit ans au pouvoir, il est devenu une figure polarisante et le sujet de la désormais tristement célèbre signalisation « F * ck Trudeau ».

Lorsqu’un journaliste lui a demandé lundi s’il avait envisagé la possibilité qu’il soit devenu un « responsable », Trudeau a évoqué « l’augmentation de la polarisation et de la frustration » après la pandémie, tout en affirmant qu’il « n’abandonne personne ».

« Une partie du défi que nous avons sur le plan politique est que nous assistons à des polarisations plus profondes, mais ne radiez pas les Canadiens simplement parce qu’ils choisissent de renoncer à un vilain drapeau. alors vous devez expliquer à vos enfants. Les gens souffrent là-bas », a déclaré Trudeau.

« Maintenant, la politique ne sera jamais un jeu de soutien unanime. Il s’agit de tout un tas de bonnes personnes réfléchies qui se réunissent pour essayer de trouver la meilleure voie à suivre. Et oui, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se déchaînent, et nous devons être là pour les rassurer sur le fait qu’ils vont pouvoir réussir », a-t-il poursuivi.

« Alors je n’abandonne personne, je vais continuer à travailler dur chaque jour pour construire cet avenir que nous savons tous que le Canada peut avoir. Nous sommes le meilleur pays au monde, continuons à le rendre meilleur. »

La retraite ministérielle dont Trudeau parlait avant est la dernière d’une série de préparatifs de pré-retour au Parlement dans lesquels le gouvernement minoritaire se lance. Cela fait suite à un important remaniement ministériel et avant un rassemblement attendu à l’échelle du caucus avant la reprise de la Chambre des communes le 18 septembre.