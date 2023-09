Trudeau se défend, l’Inde nie tout lien présumé avec le meurtre d’un sikh canadien

Le premier ministre Justin Trudeau soutient les renseignements canadiens et indique que l’Inde a joué un rôle dans la mort d’un citoyen canadien, bien que New Delhi ait qualifié cette affirmation d’« absurde » et appelle le pays à prendre l’affaire « au sérieux ».

« L’Inde et le gouvernement indien doivent prendre cette question avec le plus grand sérieux. Nous le faisons. Nous ne cherchons pas à provoquer ou à dégénérer. Nous exposons simplement les faits tels que nous les comprenons », a déclaré Trudeau mardi.

« Pour le Canada, comme je l’ai dit hier, nous allons rester calmes. Nous allons rester ancrés dans nos principes et valeurs démocratiques, et nous allons suivre les preuves et nous assurer que le travail est fait pour maintenir les gens doivent rendre des comptes. »

Le Premier ministre n’a pas voulu dire si l’Inde coopère, affirmant que le gouvernement indien « sera en mesure de parler pour lui-même ».

Lundi après-midi, Trudeau a déclaré à la Chambre des communes dans une rare déclaration sur une question de sécurité nationale que les agences de renseignement canadiennes enquêtaient sur des « allégations crédibles » selon lesquelles des agents du gouvernement indien étaient impliqués dans la mort en juin de l’éminent leader sikh canadien Hardeep Singh Nijjar. en Colombie-Britannique

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a ensuite annoncé que le Canada avait expulsé un « diplomate indien clé », Pavan Kumar Rai, qui figure sur la liste des chefs des opérations canadiennes de la Research and Analysis Wing, l’agence indienne de renseignement étranger.

Le gouvernement du premier ministre Narendra Modi a riposté tôt mardi, niant toute implication dans un quelconque acte de violence sur le sol canadien et annonçant qu’il expulserait réciproquement un haut diplomate canadien par crainte d’ingérence dans les affaires intérieures.

Le haut-commissaire du Canada en Inde a été convoqué et informé de l’expulsion et de la nécessité pour le diplomate anonyme de quitter le pays dans les cinq jours, a indiqué l’Inde.

« Les allégations selon lesquelles le gouvernement indien serait impliqué dans tout acte de violence au Canada sont absurdes et motivées. Des allégations similaires ont été faites par le premier ministre canadien à notre premier ministre et ont été complètement rejetées », a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« De telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et des extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde. L’inaction du gouvernement canadien dans cette affaire est une préoccupation constante et de longue date. « , poursuit le communiqué.

« Nous exhortons le gouvernement du Canada à engager des poursuites judiciaires rapides et efficaces contre tous les éléments anti-indiens opérant à partir de leur sol. »

Lorsqu’on lui a demandé, alors qu’il se rendait à une réunion du cabinet mardi matin, pourquoi le gouvernement canadien avait rendu publique cette allégation, Trudeau a déclaré que depuis l’été, les responsables travaillaient en étroite collaboration avec les agences de renseignement pour « s’assurer que nous disposions de bases solides pour comprendre ce qui se passait ». «

Et après avoir soulevé la question directement auprès de ses alliés et de l’Inde en marge du G20, Trudeau a déclaré qu’il estimait que les Canadiens avaient le « droit de savoir ».

« NOUS VOULONS EN VOIR PLUS » : POILIEVRE

Les partis d’opposition n’ont pas tardé à s’unir sous le choc et la consternation face à ce prétendu affront à la souveraineté canadienne, mais mardi, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré aux journalistes qu’il pensait que Trudeau devait fournir plus d’informations au public sur le sujet.

« Nous devons connaître toutes les preuves possibles pour que les Canadiens puissent porter un jugement à ce sujet », a-t-il déclaré. « Le Premier ministre n’a fourni aucun fait. Il a fait une déclaration, et je soulignerai simplement qu’il ne m’a pas dit plus en privé que ce qu’il a dit aux Canadiens en public. Nous voulons donc voir plus d’informations », a-t-il déclaré. .

Nijjar a été abattu par deux hommes armés masqués dans le parking de son gurdwara à Surrey. Les dirigeants de la Colombie-Britannique et des communautés sikhs avaient affirmé que le gouvernement indien était impliqué.

Les enquêteurs des homicides n’ont procédé à aucune arrestation en relation avec son meurtre, ni identifié de mobile.

L’équipe intégrée d’enquête sur les homicides a déclaré qu’il y avait trois suspects dans le meurtre : deux « hommes corpulents portant des masques » qui ont été vus fuyant les lieux à pied, et une troisième personne attendant dans une voiture de fuite garée à quelques pâtés de maisons.

Dans un communiqué publié lundi, l’équipe d’enquête sur les homicides a déclaré qu’elle était au courant des commentaires de Trudeau au sujet de « l’enquête active et en cours », mais qu’elle ne ferait aucun commentaire sur les détails alors qu’elle continue de rassembler des preuves.

« Cela demeure une enquête prioritaire pour l’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides (IHIT) et nous avons travaillé et continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos services de police et nos partenaires locaux, provinciaux et nationaux afin de faire avancer cette enquête », a déclaré le sergent Timothy Pierotti.

Comme l’a rapporté la Presse canadienne, l’Inde a émis un mandat d’arrêt contre Nijjar en raison de son soutien au mouvement Khalistan, qui réclame une patrie indépendante pour les sikhs dans la région indienne du Pendjab.

QUESTIONS SUR LE SCRS ET LA PROTECTION

En dehors de l’Inde, le Canada abrite la plus grande communauté sikh au monde. Les dirigeants de la communauté sikh du Canada ont déclaré qu’ils étaient heureux d’entendre le gouvernement canadien corroborer quelque chose qu’ils soupçonnaient, mais qu’ils souhaitaient voir de nouvelles mesures pour demander des comptes à l’Inde.

S’exprimant sur la Colline du Parlement, Mukhbir Singh, de l’Organisation mondiale sikh du Canada, a déclaré que même si la révélation de Trudeau a peut-être choqué de nombreux Canadiens, elle n’était pas une surprise pour la communauté sikh.

Notant les informations selon lesquelles le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) l’avait contacté pour l’avertir avant la mort de Nijjar qu’il était la cible d’un assassinat, Singh a appelé à plusieurs actions supplémentaires de la part du gouvernement fédéral, y compris une « protection immédiate » pour les sikhs du Canada. qui font face à une menace.

« L’Inde ne peut pas être autorisée à ignorer la primauté du droit et la souveraineté des États étrangers… L’Inde doit honorer ses obligations internationales et coopérer avec le gouvernement du Canada dans l’enquête sur ces questions », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Sécurité publique et des Institutions démocratiques, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il avait demandé au SCRS de partager toute information sur la mort de Nijjar avec la police, et que la GRC « élabore des plans » avec les forces policières locales pour protéger les Canadiens.

Ce développement international majeur – qui survient dans un contexte d’attention accrue portée à l’ingérence étrangère au Canada et aux tensions persistantes avec l’Inde – est rapidement devenu le sujet dominant des discussions sur la Colline du Parlement mardi.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a annoncé qu’il écrit au commissaire menant l’enquête publique à demander que l’Inde soit spécifiquement incluse dans son examen de l’ingérence étrangère au Canada.

« D’après mon expérience, en tant que Canadien sikh, il y a toujours eu des soupçons selon lesquels l’Inde interférait dans les droits démocratiques des Canadiens. L’annonce faite hier par le premier ministre confirme que ces soupçons sont fondés », a écrit Singh.

La juge Marie-Josée Hogue avait déjà pour mandat de regarder au-delà de la Chine, pour inclure d’autres États étrangers et acteurs non étatiques.

« Compte tenu de ces allégations, il ne fait désormais aucun doute que l’Inde devrait être incluse dans l’enquête publique et que toute forme d’ingérence doit faire l’objet d’une enquête approfondie », a déclaré Singh.

LES MINISTRES APPELENT AU CALME ET COMMENTAIRES AMÉRICAINS

Les ministres, s’adressant aux journalistes alors qu’ils se rendaient à une réunion du Cabinet, ont expliqué à quel point cette nouvelle d’un éventuel assassinat extrajudiciaire d’un Canadien a été difficile à digérer, en particulier pour ceux qui ont des liens avec l’Inde et qui comptent d’importantes communautés de diaspora dans leurs circonscriptions. tout en appelant au calme.

Le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan, qui est sikh et qui a repoussé les accusations de l’Inde selon lesquelles des extrémistes sikhs occupaient des postes élevés au sein du gouvernement Trudeau, a exprimé l’espoir que l’Inde coopérerait.

« J’ai collaboré avec certains de mes collègues non seulement qui viennent de la communauté, mais qui représentent d’importantes populations indiennes au sein de leurs communautés, et ils traversent une période difficile », a déclaré le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser.

Cherchant à dissiper les « rumeurs sans fondement » qui circulaient selon lui, le ministre canadien de l’Immigration, Marc Miller s’est tourné vers les réseaux sociaux pour confirmer que Nijjar « est devenu citoyen canadien le 3 mars 2015 ».

Alors que les pays alliés ont commencé à publier des déclarations appelant à une enquête approfondie, certains experts en affaires étrangères et en renseignement ont déclaré que leur hésitation à s’exprimer davantage pouvait être attribuée au délicat exercice d’équilibre diplomatique requis compte tenu de l’importance stratégique et économique de l’Inde pour de nombreux pays.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations évoquées hier par le premier ministre Trudeau », a déclaré un porte-parole du Département d’État américain dans un commentaire à CTV News. « Nous restons en contact régulier avec nos partenaires canadiens. Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice. »

Vincent Rigby, ancien conseiller en matière de sécurité nationale et de renseignement de Trudeau, a déclaré que même si le fait que le premier ministre ait abandonné cette « très grave » accusation était choquant, les membres de la communauté de la sécurité avaient en tête la possibilité que l’Inde soit impliquée dans le projet de Nijjar. mort, à partir du moment où son meurtre a fait la une des journaux.

« Le Premier ministre ne déclarerait pas cela publiquement à moins d’avoir des preuves assez solides et des renseignements vraiment solides… Il a également envoyé son conseiller à la sécurité nationale et au renseignement et le directeur du CSIS en Inde pour avoir ces conversations », a-t-il déclaré. L’émission de radio Vassy Kapelos.

« Donc, je ne dis pas qu’ils ont une preuve irréfutable, mais ils ont quelque chose de vraiment très difficile à faire ici. »



Avec des fichiers de Tom Yun, Spencer Van Dyk, Annie Bergeron-Oliver de CTV News et Kaija Jussinoja de CTV News Vancouver