Trudeau répond à la protestation d’un convoi de camionneurs contre le mandat de Covid-19

Des dizaines de milliers de camionneurs se sont rendus à Ottawa pour protester contre le mandat du vaccin Covid-19

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait valoir mercredi qu’un convoi de jusqu’à 50 000 camionneurs protestant contre les mandats de vaccin Covid-19 dans le pays est un « minorité marginale » avec « Vues inacceptables. »

Trudeau a fait son commentaire avant une manifestation de camionneurs qui doit avoir lieu à Ottawa ce week-end.

« La petite minorité marginale de personnes qui se dirigent vers Ottawa, qui ont des opinions inacceptables qu’elles expriment, ne représentent pas les opinions des Canadiens », a déclaré le Premier ministre dans un discours télévisé.

Trudeau a soutenu que la majorité des Canadiens n’étaient pas d’accord avec les manifestants et « Sachez que suivre la science et intensifier nos efforts pour nous protéger mutuellement est la meilleure façon de continuer à garantir nos libertés, nos droits, nos valeurs en tant que pays. Il a affirmé que « près de 90% » des camionneurs avaient déjà été vaccinés.

Le Freedom Convoy – l’organisation qui a dirigé les manifestations – a affirmé que quelque 50 000 camions lourds ont déjà rejoint le cortège en direction d’Ottawa, alors qu’ils s’attendaient initialement à ce que le convoi soit composé d’environ 1 600 camions. Les camionneurs s’opposent à un mandat de vaccination qui les oblige à être complètement vaccinés ou à faire face à une quarantaine de 14 jours chaque fois qu’ils traversent la frontière avec les États-Unis.

Jagmeet Singh, le chef du parti d’opposition canadien NPD, a également condamné les camionneurs, accusant les manifestants de propager « fausse information » passant par « Commentaires incendiaires, diviseurs et haineux. »

Singh a accusé la campagne de tenir « opinions extrémistes et dangereuses » et a critiqué son beau-frère, Jodhveer Singh Dhaliwal, pour avoir fait don de 13 000 $ à la manifestation.

Le beau-frère de Singh aurait lancé une procédure pour que son don aux manifestants soit restitué après avoir été informé de « la vraie nature de cette organisation, » les rapports ont dit.

La plateforme américaine de financement participatif GoFundMe a supprimé cette semaine une collecte de fonds pour les manifestants après avoir levé plus de 5 millions de dollars canadiens.

