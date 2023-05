Trudeau renoncera à la confidentialité du cabinet pour permettre aux agences d’examiner les documents d’ingérence étrangère

Le premier ministre Justin Trudeau a accepté de lever la confidentialité du Cabinet afin que deux agences fédérales puissent lire les documents confidentiels que David Johnston, le rapporteur spécial du gouvernement sur l’ingérence étrangère, a examinés lors de la rédaction de son rapport sur l’ingérence étrangère.

Jusqu’à présent, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) et l’Agence de surveillance de la sécurité nationale et du renseignement (NSIRA) n’ont pas été autorisés à examiner les documents du Cabinet.

Les deux agences ont été chargées d’examiner ce que le gouvernement libéral et les agences de sécurité nationale savaient des allégations d’ingérence étrangère lors des deux dernières élections canadiennes, et quand ils l’ont su.

Le bureau du premier ministre a déclaré jeudi à CBC News que Trudeau renoncerait à la confidentialité du cabinet « dès que possible ».

Cette décision est en réponse à la recommandation de Johnston que le gouvernement communique tous les documents confidentiels qu’il a vus aux organes d’examen afin qu’ils puissent examiner ses conclusions. Johnston a conseillé au gouvernement Trudeau de ne pas ordonner d’enquête publique sur l’ingérence étrangère du gouvernement chinois.

Les deux organismes d’examen de la sécurité nationale sont normalement confrontés à un mur de secret ministériel parce qu’ils n’ont pas automatiquement le droit d’examiner les dossiers du Cabinet. Le gouvernement a été critiqué pour avoir retenu ces dossiers.

Johnston a écrit mardi dans son rapport sur l’ingérence étrangère que le gouvernement devrait faire une exception à cette règle.

« Les documents confidentiels du Cabinet … ont été instructifs et, à mon avis, reflètent un examen attentif des questions difficiles par le Cabinet fédéral », a écrit Johnston dans son rapport.

La confidentialité des délibérations du Cabinet est une convention constitutionnelle de longue date et la pierre angulaire du style de gouvernement de Westminster. Il est destiné à permettre aux ministres du Cabinet d’avoir des discussions solides en secret.

Le gouvernement fédéral a nommé Johnston en mars rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère en réponse à une série de fuites de renseignements signalées dans les médias concernant l’ingérence du gouvernement chinois lors des deux dernières élections fédérales.

Bien que des appels à une enquête publique soient venus de toutes parts, Johnston a déclaré qu’une telle enquête serait inefficace en raison de la nature sensible et classifiée des informations qu’il a examinées.

David Johnston, rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère, présente son premier rapport à Ottawa le mardi 23 mai 2023. (La Presse canadienne/Sean Kilpatrick)

Au lieu de cela, Johnston a recommandé que le NSICOP – composé de députés de toutes les allégeances politiques avec des habilitations de sécurité spéciales – examine son rapport.

Il a également déclaré que le NSCIOP devrait travailler avec le NSIRA – le chien de garde mis en place pour surveiller les activités des agences de sécurité nationale et de renseignement du Canada – pour évaluer « de manière exhaustive » les conclusions de son rapport et « identifier toute conclusion différente de la mienne ».

Johnston a déclaré que son annexe confidentielle comprend « des détails supplémentaires pour ceux qui ont les autorisations pertinentes », y compris des dossiers couverts par le secret du cabinet.

« Le NSIRA et le NSICOP gagneraient à les examiner pour s’assurer que ces organismes d’examen ont accès aux mêmes informations que j’ai recueillies et examinées », a écrit Johnston dans son rapport.

Le Bureau du Conseil privé protège normalement les dossiers qui contiennent des documents confidentiels du Cabinet. Les membres du NSICOP ont exprimé leur frustration face au secret du Cabinet dans une lettre adressée au premier ministre l’automne dernier, affirmant que le refus de partager certains dossiers posait « un risque croissant pour [NSICOP’s] capacité à remplir son mandat. »

La lettre a également averti que le comité ne sait pas combien de documents couverts par le secret du Cabinet existent réellement et ce qui est retenu. Le NSICOP a également allégué que des fonctionnaires fédéraux avaient fait des « affirmations générales » selon lesquelles des documents contenaient des secrets du Cabinet.

En 2022, le gouvernement libéral a accepté de fournir des secrets de cabinet à une enquête publique sur la décision controversée d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence lors des manifestations contre le mandat anti-COVID-19 et de l’occupation subséquente d’Ottawa.