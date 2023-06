Trudeau rencontre Zelenskyy lors d’une visite surprise à Kiev alors que l’armée ukrainienne intensifie sa contre-offensive

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est en visite surprise à Kiev et a rencontré le président Volodymyr Zelenskyy, alors que l’armée ukrainienne intensifie sa contre-offensive tant attendue pour chasser l’armée russe des régions occupées de l’est et du sud du pays battu.

Trudeau, accompagné de la vice-première ministre Chrystia Freeland, est arrivé samedi dans la capitale alors que le gouvernement de Zelensky s’efforce d’évaluer les dégâts et de monter d’autres évacuations en aval après la destruction du barrage géant de Nova Kakhovka.

Kiev et Moscou se reprochent l’un l’autre l’effondrement, qui, selon les agences de renseignement américaines et une fondation de recherche norvégienne – citant des données sismiques – a été causé vendredi par une sorte d’explosion.

Le voyage de Trudeau en Ukraine était prévu dans le cadre d’une stricte interdiction d’informer.

La visite a éloigné Trudeau d’Ottawa alors que la crise politique concernant l’ingérence étrangère présumée de la Chine lors des deux dernières élections fédérales a pris une tournure dramatique avec la démission brutale du rapporteur spécial et ancien gouverneur général David Johnston.

Il est également survenu après une semaine d’efforts intenses pour étouffer les incendies de forêt qui font rage au Québec et ailleurs, qui ont réduit la qualité de l’air pour des dizaines de millions de personnes au Canada et aux États-Unis.

À Kiev, Trudeau a commencé sa visite en assistant à un sombre dépôt de gerbe au mur du souvenir, une collection unique et profondément personnelle de photos et d’inscriptions marquant ceux qui sont tombés dans la guerre russo-ukrainienne. En route vers le mur, Trudeau s’est à un moment donné accroupi pour regarder à l’intérieur d’un des cadres de chars russes incendiés et

véhicules militaires qui remplissent une place publique.

Quelques instants avant la cérémonie de dépôt de gerbes, un cortège funèbre militaire est passé. Un cercueil et des personnes en deuil vêtus de noir de la tête aux pieds sont entrés dans le monastère Saint-Michel au dôme doré, dans le centre de Kiev, au son lugubre des clairons.

C’était un rappel brutal que c’est un pays en guerre.

Trudeau dépose une gerbe sur le mur commémoratif à l’extérieur de la cathédrale Saint-Michel au dôme doré à Kiev samedi pour commencer sa visite en Ukraine. (Frank Gunn/La Presse canadienne)

« Nous voyons votre héroïsme »: Zelenskyy aux soldats

C’est la deuxième fois que Trudeau effectue une visite inopinée en Ukraine depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle en février 2022.

Lors de sa dernière visite il y a un peu plus d’un an, il a rouvert l’ambassade du Canada à Kiev et a rencontré Zelenskyy en personne pour la première fois depuis le début de la guerre. Trudeau et Zelenskyy se sont également rencontrés le mois dernier en marge du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, où le président a poursuivi sa campagne pour renforcer le soutien des alliés occidentaux à la défense de son pays.

Avant l’arrivée de la délégation canadienne samedi, Zelenskyy a informé les premiers ministres du Japon et des Pays-Bas des opérations de sauvetage dans le sud et du type d’aide humanitaire nécessaire.

Ils ont également évoqué la poursuite de la coopération en matière de défense, a déclaré Zelenskyy dans son discours nocturne à son peuple.

Il n’a fait aucune référence directe à la contre-offensive, qui, selon de nombreuses agences de renseignement et médias occidentaux, est en cours.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy visite un hôpital de la ville avec des personnes souffrant d’inondations à Kherson jeudi. (Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP)

Zelenskyy a adressé ses commentaires aux soldats.

« Nous voyons votre héroïsme et nous vous sommes reconnaissants pour chaque minute de votre vie – une vie qui est vraiment la vie de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine semble convaincu que la contre-offensive est en cours. Il y a fait référence vendredi dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

« Nous pouvons définitivement affirmer que cette offensive ukrainienne a commencé », a-t-il déclaré.

Des combats intensifiés pourraient aller dans «quelques directions»

Oleksandr Musiienko, directeur du Centre d’études militaires et juridiques de Kiev, a déclaré qu’il pensait que les combats intenses de la semaine dernière signalaient le « début » de la campagne tant attendue.

REGARDER | Les combats s’intensifient dans l’est et le sud de l’Ukraine : Les combats à travers l’Ukraine s’intensifient alors que les discussions sur la contre-offensive se multiplient Les combats féroces s’intensifient à l’est et au sud alors que les forces ukrainiennes prennent des positions plus offensives. L’Ukraine n’a pas confirmé si sa contre-offensive attendue contre les forces russes avait officiellement commencé, mais les responsables admettent que le pays aura besoin de plus d’aide militaire occidentale pour gagner la guerre.

Ce à quoi le monde assiste, a-t-il dit, ce sont des attaques de sondage à la recherche de faiblesses dans les lignes russes. Il a insisté sur le fait que les coups décisifs sont encore à venir.

« Je suppose que cela pourrait [go in a] peu de directions – deux ou trois directions », a déclaré Musiienko, conseiller de l’ancien ministre de la Défense.

La destruction du barrage hydroélectrique et les inondations qui en ont résulté le long du fleuve Dnipro ont donné aux Russes un minimum de secours militaire dans la région sud près de Kherson, où le fleuve est devenu plus large et n’est plus aussi facilement un passage pour les forces ukrainiennes, a-t-il déclaré.

Musiienko a déclaré que cela avait permis à Moscou de déplacer des troupes qui auraient normalement gardé la région et de les déplacer ailleurs.

«Ils l’ont fait juste pour déplacer leurs forces. Ils viennent de les prendre de la rive gauche de [the city of] Kherson et vient de déplacer la direction de Zaporijia et y a protégé les lignes de défense.