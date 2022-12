Trudeau rejette l’idée d’imposer des taxes exceptionnelles sur l’énergie et les secteurs de l’épicerie comme étant “simplistes”

Le premier ministre Justin Trudeau rejette ce qu’il appelle l’idée «simpliste» d’imposer une taxe exceptionnelle sur les secteurs de l’épicerie et de l’énergie, ajoutant qu’une telle décision ferait probablement plus de mal que de bien.

“La dernière chose que nous voulons faire est d’imposer une taxe que les gens répercutent ensuite sur les consommateurs”, a déclaré Trudeau lors d’une entrevue de fin d’année avec la correspondante politique en chef de CBC News, Rosemary Barton.

Statistique Canada rapporte que le taux d’inflation annuel des aliments a atteint 11,4 % le mois dernier, contre 11 % en octobre. Les prix de l’essence ont diminué de 3,6 %, mais sont tout de même en hausse de 13,7 % par rapport à leur niveau d’il y a un an.

Ces moyennes masquent certaines flambées de prix pour des produits de consommation spécifiques, tels que les graisses et huiles comestibles (en hausse de 26%), le café et le thé (en hausse de 16,8%), les œufs (en hausse de 16,7%), les produits céréaliers (en hausse de 15,7%) et produits de boulangerie (+ 15,5 %).

Le taux d’inflation du Canada a chuté à 6,8 % le mois dernier alors que les prix de l’essence et des meubles ont baissé, mais le coût de la nourriture et du loyer a augmenté. Le taux était de 6,9 ​​% en octobre.

Le NPD a demandé au gouvernement fédéral d’imposer une taxe exceptionnelle sur les secteurs pétrolier et gazier et sur les chaînes d’épiceries – le chef du parti des entreprises, Jagmeet Singh, a accusé de se livrer à la « cupidité ».

Le gouvernement libéral a déjà imposé une telle taxe aux grandes banques et aux assureurs. Ces secteurs ont été frappés par un impôt unique de 15 % sur les bénéfices supérieurs à 1 milliard de dollars pour l’année d’imposition 2021. La taxe devrait rapporter environ 4 milliards de dollars.

Regardez : Ottawa n’imposera pas de nouvelle taxe sur les bénéfices des chaînes d’épicerie : Trudeau :

Trudeau a déclaré que son gouvernement continuera de chercher des moyens d’aider les plus vulnérables, mais frapper les secteurs de l’énergie et de l’épicerie avec une nouvelle taxe n’en fera pas partie.

“Je ne pense pas que la solution simpliste, aussi satisfaisante que cela puisse paraître, soit nécessairement la bonne approche ici”, a déclaré Trudeau.

Soutenir la Banque du Canada

Trudeau a déclaré que son gouvernement faisait pression sur le secteur pétrolier et gazier pour qu’il investisse une partie de ses bénéfices exceptionnels dans des efforts de décarbonisation, dans l’espoir de créer des emplois à long terme dans le secteur.

Trudeau a également défendu les hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada. La Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt de référence de 50 points de base au début du mois, à 4,25 %, dans le but de réduire une inflation obstinément élevée.

La banque a fait passer son taux de zéro à son point le plus élevé depuis 2008 – son rythme de hausse des taux le plus rapide depuis le début du ciblage de l’inflation dans les années 1990. Ces hausses de taux ont contribué à une hausse des taux hypothécaires et du coût du service des autres prêts.

“Au Canada, nous avons des institutions solides et la Banque du Canada agit de manière indépendante d’une manière qu’elle juge la meilleure pour les Canadiens. Et nous respectons cela”, a déclaré Trudeau.

Trudeau a déclaré qu’à mesure que les taux d’intérêt augmentent, son gouvernement fait ce qu’il peut pour aider à soulager la douleur en essayant de renforcer les chaînes d’approvisionnement, en déployant des services de garde d’enfants moins chers, en offrant des remboursements de TPS et des aides au loyer et en offrant des soins dentaires aux Canadiens à faible revenu.

“Ce sont des choses qui vont aider les Canadiens à traverser cette période difficile, ceux qui en ont besoin, tout en n’ajoutant pas aux pressions inflationnistes dans notre économie”, a-t-il déclaré.