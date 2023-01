Trudeau regarde Ford étendre la prestation privée de soins de santé

Alors que l’Ontario s’apprête à autoriser les cliniques privées à effectuer davantage de chirurgies, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il veillerait à ce que les principes du système public universel du Canada soient respectés.

“C’est l’une des principales responsabilités du gouvernement fédéral en matière de prestation de soins de santé, de veiller à ce que la Loi canadienne sur la santé soit toujours respectée”, a déclaré Trudeau aux journalistes lors d’un événement en Saskatchewan lundi, faisant référence à la loi qui décrit la politique publique du Canada. système d’assurance-maladie financé et énonce les objectifs de la politique nationale de santé.

“C’est ce que nous allons continuer à surveiller à travers le pays alors que les gens réagissent de différentes manières pour offrir de meilleurs services aux Canadiens en matière de soins de santé”, a déclaré Trudeau.

Lundi, l’Ontario a dévoilé un plan en trois étapes qui verra certains centres de chirurgie et de diagnostic communautaires à but lucratif entreprendre certaines chirurgies supplémentaires et d’autres procédures médicales dans le but de réduire les arriérés chirurgicaux des provinces, ce qui entraînera des temps d’attente considérables pour les patients.

Lors de l’annonce, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a indiqué que les modifications apportées au système seraient permanentes.

Sans préciser s’il appuie la décision de Ford, le premier ministre a déclaré que lui et les premiers ministres sont “tout à fait sur la même longueur d’onde” en ce qui concerne le système de santé qui a besoin de plus d’investissements et, par conséquent, d’améliorations des soins pour les Canadiens.

« Que nous parlions d’un meilleur accès aux médecins et aux équipes de soins primaires, qu’il s’agisse d’un accès plus rapide aux soutiens en santé mentale ou de la réduction de l’arriéré de chirurgies. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons avec les provinces », a déclaré Trudeau. .

LA PROTECTION DU PUBLIC DEVRAIT ÊTRE UNE CONDITION : SINGH

L’annonce de Ford a suscité la colère du chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, qui a tiré la sonnette d’alarme dans un communiqué affirmant que Ford cédait une partie du système de santé de l’Ontario à des sociétés à but lucratif aux dépens des patients.

« Des soins de santé de classe mondiale devraient vous attendre quand vous en avez besoin. Nous pouvons mieux y parvenir en reconstruisant et en développant notre système public – en ne permettant pas aux premiers ministres conservateurs de le décimer avec des sociétés de santé à but lucratif de style américain », a déclaré Singh.

Le chef du NPD a demandé à Trudeau de faire de la protection du système de santé public universel une condition de toute augmentation future du transfert fédéral en matière de santé.

Interrogé lundi sur l’état d’avancement d’un accord avec les provinces sur l’augmentation du Transfert canadien en matière de santé – sur lequel certains premiers ministres ont récemment exprimé leur optimisme – Trudeau a déclaré qu’il était impatient de ” pouvoir annoncer des mesures positives dans un avenir très proche “.

Les premiers ministres demandent à Ottawa d’augmenter les transferts à 35% par rapport aux 22% actuels de couverture des coûts des soins de santé, tandis que Trudeau a insisté sur le fait que toute augmentation des fonds fédéraux devrait s’accompagner d’un plan concret de responsabilité provinciale.

Singh a également fait part de ses inquiétudes quant à l’impact potentiel sur les soins et les tentatives de vente incitative aux patients “lorsque les profits sont la priorité”.

« Trudeau est prêt à laisser les provinces acheminer l’argent fédéral des soins de santé dans les poches des investisseurs corporatifs à but lucratif. Je ne le suis pas », a déclaré Singh.

En ce qui concerne la privatisation, les experts en soins de santé ont mis en garde contre les possibilités de pénuries de personnel exacerbées dans les hôpitaux, arguant que l’investissement dans des centres indépendants réduira les ressources du secteur public.

« NOUS AVONS UN SYSTÈME PUBLIC QUE JE SOUTIENT » : POILIEVRE

Lors d’une entrevue avec CTV News Winnipeg vendredi, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré qu’il n’appuyait pas la privatisation des soins de santé lorsqu’il s’agissait de «besoins essentiels».

“Nous avons un système public que je soutiens. Je crois que tout le monde devrait pouvoir obtenir des soins de santé publics. C’est le système sur lequel j’ai compté toute ma vie. Et je pense que c’est le système que nous devons préserver ; un système qui donne une assurance publique pour toutes les nécessités de base de nos soins de santé », a-t-il déclaré.

Poilievre a déclaré que s’il était premier ministre, il travaillerait avec les provinces pour s’assurer que les Canadiens obtiennent «des soins publics rapides pour leurs besoins essentiels», tout en qualifiant le système actuel de «désastre complet».



Avec des fichiers de Katherine DeClerq de CTV News Toronto