Trudeau qualifie les attaques au couteau en Saskatchewan de “choquantes et déchirantes”

Le premier ministre Justin Trudeau a qualifié les attaques au couteau en Saskatchewan de “choquantes et déchirantes” alors que la chasse à l’homme pour l’un des suspects se poursuit.

“Mes pensées et les pensées de tous les Canadiens vont à ceux qui ont perdu des êtres chers et à ceux qui sont blessés. Ce type de violence, ou tout autre type de violence, n’a pas sa place dans notre pays”, a-t-il déclaré aux journalistes à Ottawa. lors d’un point de presse lundi.

“Nous exhortons tout le monde à suivre toutes les mises à jour des autorités. La priorité est de vous protéger, vous et vos proches, alors soyez prudent. Si vous voyez quelque chose ou avez des informations, veuillez appeler le 911 pour le partager”, a ajouté Trudeau.

Le déchaînement au couteau s’est produit dimanche à la nation crie de James Smith et au village voisin de Weldon, en Saskatchewan. faisant 10 morts et 18 autres blessés, sans compter les suspects.

L’un des suspects, Damien Sanderson, 31 ans, a été retrouvé mort lundi à la Nation crie de James Smith.

L’autre suspect, Myles Sanderson, 30 ans, est toujours en fuite. La GRC dit qu’il pourrait également être blessé, mais qu’il est toujours considéré comme armé et dangereux.

Myles fait face à trois chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et un chef d’introduction par effraction. Damien avait été accusé d’un chef de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction.

La police pense que les hommes ont été repérés à Regina juste avant midi, heure locale, dimanche. On savait qu’ils voyageaient pour la dernière fois dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI de la Saskatchewan.

Trudeau a également déclaré aux journalistes qu’il s’était entretenu avec les dirigeants de la nation crie de James Smith, ainsi qu’avec le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, pour “souligner que le gouvernement fédéral sera là avec les ressources nécessaires en ce moment en cette période de crise”.

“De plus, nous continuerons à travailler en tant que partenaires dans les semaines, les mois et les années à venir à travers le deuil et la guérison”, a-t-il déclaré.

Le drapeau de la tour de la Paix au sommet de la colline du Parlement à Ottawa, ainsi que les drapeaux de tous les édifices fédéraux de la Saskatchewan, ont également été mis en berne, a annoncé le premier ministre.

“Malheureusement, au cours des dernières années, des tragédies comme celles-ci sont devenues trop courantes. Les Saskatchewanais et les Canadiens feront ce que nous faisons toujours en période de difficulté et d’angoisse”, a déclaré Trudeau. « Nous serons là les uns pour les autres, nous serons là pour nos voisins, nous nous appuierons les uns sur les autres, nous aiderons à pleurer et à guérir. Nous continuerons de le faire et tous les Canadiens seront avec vous en cette période difficile.



Avec des fichiers de CTV News Regina.