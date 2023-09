Trudeau qualifie d’allégations crédibles l’implication de l’Inde dans le meurtre de Nijjar

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les agences de sécurité nationale enquêtent sur des « allégations crédibles » selon lesquelles des « agents du gouvernement indien » auraient été impliqués dans l’assassinat de l’éminent leader sikh canadien Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique en juin.

« Au cours des dernières semaines, les agences de sécurité canadiennes ont activement recherché des allégations crédibles d’un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien et le meurtre d’un citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar », a déclaré Trudeau, s’adressant à la Chambre des communes au sujet d’un incident. « affaire extrêmement grave », après en avoir informé les dirigeants des partis d’opposition.

Le Premier ministre a déclaré qu’il exhortait le gouvernement indien à coopérer avec le Canada dans l’enquête sur la mort de Nijjar et a déclaré qu’il s’attend à ce que l’Inde « réitère que sa position sur les opérations extrajudiciaires dans un autre pays est clairement et sans équivoque conforme au droit international ».

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a également annoncé que le Canada avait expulsé un « diplomate indien clé ». disant que cette personne était le chef des opérations canadiennes de la Research and Analysis Wing — l’agence de renseignement étrangère de l’Inde. Le bureau de Joly a déclaré lundi soir à CTV News que le nom du diplomate était Pavan Kumar Rai, qui est répertorié sur le site Web du haut-commissariat indien en tant que ministre de l’économie, de la coordination et des affaires communautaires.

Joly a ajouté que le Canada « s’attend à ce que l’Inde collabore pleinement avec nous et finisse par aller au fond des choses ». Elle a également déclaré qu’elle prévoyait de soulever cette question lors d’une réunion en soirée avec les ministres des Affaires étrangères du G7 à New York lundi.

Nijjar, qui était président du Guru Nanak Sikh Gurdwara, était un défenseur de longue date du mouvement Khalistan, qui réclame une patrie indépendante pour les sikhs dans la région indienne du Pendjab. Le chef sikh a été abattu devant le temple de Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

La mort de Nijjar avait déclenché des protestations de la part de la communauté sikh de tout le Canada, beaucoup accusant le gouvernement indien d’avoir orchestré le meurtre et allant même jusqu’à brandir des affiches qualifiant les diplomates indiens de « tueurs ».

La semaine dernière, Trudeau était en Inde pour assister au G20, où des signes de tensions diplomatiques ont été constatés avec le premier ministre indien Narendra Modi.

Trudeau a déclaré à la Chambre qu’il avait « personnellement et directement » soulevé des allégations auprès de Modi lors de leur rencontre. Le bureau de Modi, quant à lui, a déclaré que l’Inde était « fortement préoccupée par la poursuite des activités anti-indiennes d’éléments extrémistes au Canada ».

« Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté », a déclaré Trudeau.

Les relations entre le Canada et l’Inde sont tendues depuis un certain temps et, à la fin de la semaine dernière, sans aucune explication, la ministre fédérale du Commerce, Mary Ng, a reporté une mission commerciale en Inde qui devait avoir lieu cet automne.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a fait écho aux appels lancés au gouvernement indien pour qu’il coopère avec les enquêteurs canadiens et a présenté ses condoléances à la famille de Nijjar.

« Si ces allégations sont vraies, elles représentent un affront scandaleux au Canada, à la souveraineté du Canada », a-t-il déclaré à la Chambre. « Nos citoyens doivent être à l’abri des exécutions extrajudiciaires de toutes sortes, surtout de la part de gouvernements étrangers. »

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que cette nouvelle « choquante » aurait « des répercussions profondes et dévastatrices sur les Canadiens ».

« Je veux également commencer par remercier la famille de Hardeep Singh Nijjar, la famille qui apprend maintenant que la perte de leur proche était potentiellement directement liée à l’implication du gouvernement indien. J’ai parlé avec le fils de Hardeep Singh Nijjar et j’ai pu entendre la douleur de cette perte de sa voix, et je ne peux qu’imaginer à quel point cela va être encore plus douloureux, connaissant ce lien potentiel », a-t-il déclaré dans un discours émouvant à la Chambre, au cours duquel il s’est brièvement exprimé en pendjabi.

Singh a déclaré qu’en tant que sikh, il avait entendu des histoires sur ce qui pourrait arriver si vous soulevez des inquiétudes concernant des violations des droits de l’homme en Inde, comme se voir refuser un visa ou être confronté à des violences si vous rentrez chez vous. Singh lui-même s’est vu refuser un visa pour l’Inde en 2013, ce qui, selon lui, était dû à son plaidoyer sikh et à ses critiques à l’égard du bilan des droits humains en Inde.

« Les gouvernements du monde entier tentent de vous faire taire. Le gouvernement indien et le gouvernement Modi en particulier tentent de vous faire taire. Mais la vérité ne peut pas être réduite au silence. La justice ne peut pas et ne sera pas réduite au silence », a-t-il déclaré.

Joly a déclaré que le Premier ministre avait soulevé la question avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak lors du sommet du G20. La porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a déclaré que les États-Unis étaient « profondément préoccupés » par ces allégations.

« Nous restons en contact régulier avec nos partenaires canadiens. Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice », a déclaré Watson dans un communiqué.

CTV News a contacté le haut-commissariat indien à Ottawa, mais n’a pas reçu de réponse lundi soir. Dans une interview accordée le 5 septembre à La Presse canadienne, le haut-commissaire indien Sanjay Kumar Verma a déclaré que l’Inde souhaitait que le meurtre de Nijjar fasse « l’objet d’une enquête approfondie » et a émis l’hypothèse que les motifs derrière le meurtre « ne seraient pas nécessairement imputables uniquement au Khalistan ».

« Ceux qui ont commis ces blessures graves devraient être punis conformément à la loi canadienne », a déclaré Verma lors de l’interview.

ENQUÊTE SUR L’INTERFÉRENCE ÉTRANGÈRE EN COURS

Cette nouvelle survient également alors que le gouvernement fédéral a lancé une enquête publique sur l’ingérence étrangère au Canada, après une série d’allégations plus tôt cette année concernant l’ingérence présumée de la Chine dans la démocratie canadienne. Le commissaire de cette nouvelle enquête a été chargé de regarder au-delà de la Chine, pour inclure d’autres États étrangers et acteurs non étatiques, et Singh appelle désormais à ce que cette situation spécifique soit examinée de près dans le cadre de cette enquête.

« Nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître tous les liens potentiels, et tous les responsables devraient être traduits en justice en utilisant tout le pouvoir d’une nation démocratique », a déclaré le chef du NPD.

En juin, Jody Thomas, conseillère à la sécurité nationale de Trudeau, a déclaré que l’Inde était l’une des principales sources d’ingérence étrangère au Canada, aux côtés de pays autoritaires comme la Chine, la Russie et l’Iran.

Lundi marque également le premier jour de travail de la juge Marie-Josée Hogue de la Cour d’appel du Québec, qui débute son travail à titre de commissaire menant l’enquête publique. Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré aux journalistes à Ottawa que la question de l’ingérence étrangère n’était jamais « la compétence exclusive d’un seul pays ».

« Nous supposons que (Hogue) et les agences de sécurité feront le nécessaire pour que son enquête examine également les façons dont l’Inde s’ingère au Canada. Cela a toujours été envisagé dans le mandat », a déclaré LeBlanc.

Ce n’est pas la première fois que l’Inde est accusée d’ingérence au Canada. En 2018, David Jean, alors conseiller à la sécurité nationale du premier ministre, a suggéré que des éléments voyous du gouvernement indien auraient pu tenter de saboter la dernière visite bilatérale de Trudeau en Inde après que Jaspal Atwal, reconnu coupable de tentative de meurtre, ait été photographié lors d’une réception avec des responsables de la délégation canadienne. Le gouvernement indien a nié toute implication dans la controverse.

LES DIRIGEANTS SIKH RÉAGISSENT

En dehors de l’Inde, le Canada abrite la plus grande communauté sikh au monde. Les dirigeants de la communauté sikh du Canada se disent heureux d’entendre le gouvernement canadien corroborer quelque chose qu’ils soupçonnaient, mais ils souhaitent que des mesures supplémentaires soient prises pour demander des comptes à l’Inde.

Sikhs for Justice, un groupe pro-Khalistan basé aux États-Unis, a qualifié le meurtre de Nijjar d’« acte de terrorisme » et a appelé le Canada à expulser le haut-commissaire indien Sanjay Kumar Verma.

S’adressant aux journalistes lundi après-midi devant Guru Nanak Sikh Gurdwara, à seulement 30 mètres de l’endroit où Nijjar est mort, le porte-parole du BC Gurdwaras Council, Moninder Singh, a déclaré que l’annonce du Premier ministre avait suscité des « émotions mitigées ».

« Si le Canada déclare réellement que l’Inde est un véritable acteur dans ce dossier, je pense que c’est le premier pas vers la reconnaissance et le premier pas vers la justice. se passer. »

Lors de la même conférence de presse, Harkireet Kaur, 19 ans, a rappelé de bons souvenirs du leader sikh assassiné et a décrit Nijjar comme une « figure paternelle » pour elle.

« Il est maintenant temps de veiller à ce que nous continuions à élever la voix, à faire pression et à ne laisser aucune place à un quelconque retour en arrière », a-t-elle déclaré.

En plus d’une enquête publique sur l’ingérence, Moninder Singh dit vouloir également voir la fin des accords de partage de renseignements entre le Canada et l’Inde. En 2018, lors du précédent voyage de Trudeau en Inde, le Canada et l’Inde ont signé un cadre de coopération sur le terrorisme et l’extrémisme violent, qui a introduit une « coopération institutionnalisée » entre les agences de renseignement canadiennes et indiennes.

« Ces accords de partage de renseignements, pour nous, ont toujours été problématiques. Ils ont toujours mis les militants sikhs en danger. Nous ne savons pas quel type d’informations est partagé. Nous ne savons pas quel type de surveillance est exercé sur les réseaux sociaux. … Toutes ces choses sont très risquées pour nous », a déclaré Moninder Singh.

Moninder Singh affirme que les dirigeants communautaires prévoient des manifestations devant le haut-commissariat indien et les consulats à travers le Canada le 25 septembre.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News, de La Presse canadienne et de Reuters.